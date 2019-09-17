Пиарщики отказываются восстанавливать подпорченный имидж Гонконга

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ожесточенные стычки между полицией и демонстрантами на улицах Гонконга не прекращаются с июня

Власти Гонконга обращались к восьми PR-агентствам в попытке улучшить международный имидж города, однако везде получили отказ.

В городе вот уже несколько месяцев продолжаются массовые протесты, вызванные законопроектом о выдаче в материковый Китай преступников из Гонконга. Этот законопроект с тех пор уже был отозван.

Руководителя администрации Гонконга Керри Лэм и ее правительство подвергают резкой критике за то, как они отреагировали на протесты.

Сама Керри Лэм на пресс-конференции во вторник сообщила журналистам, что, по мнению пиарщиков, "сейчас не лучшее время" для восстановления имиджа и репутации Гонконга.

"В какой-то момент у нас возникла мысль обратиться в несколько международных PR-агентств за советом, - сказала Лэм. - Нам дали понять, что сейчас для этого не лучшее время из-за продолжающихся общественных протестов, актов насилия и вандализма".

"Так что, возможно, запускать сейчас кампанию по восстановлению репутации Гонконга было бы не самым эффективным использованием правительственных ресурсов, - добавила она. - Но рано или поздно нам придется этим заняться, потому что я твердо верю в основы Гонконга".

Что случилось на PR-фронте?

В своем августовском обращении к бизнес-сообществу, опубликованном агентством Рейтер, Керри Лэм признавалась, что четыре из восьми PR-агентств, к которым обращались за помощью власти, сразу отказали им. Представителей четырех других компаний затем пригласили на консультации с правительством.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Глава администрации Гонконга Керри Лэм утверждает, что для пиара еще не время

Власти Гонконга хотели, чтобы пиарщики "поменяли негативное восприятие Гонконга на ключевых зарубежных рынках и восстановили их веру в Гонконг", а также "подчеркнули те сильные стороны и качества, которые отличают Гонконг от других городов региона, и успех принципа "одна страна - две системы".

Однако ни одна из четырех оставшихся фирм не согласилась взяться за эту работу.

Представитель одной из компаний даже опубликовал заявление, в котором раскритиковал правительство Гонконга за попытку разработать PR-стратегию "в том время как улицы города полыхают".

Что происходит сейчас в Гонконге?

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В понедельник полиция заявила, что за выходные было арестовано 89 человек после того, как "радикально настроенные участники протестов" напали на двух полицейских и бросали кирпичи и бутылки с зажигательной смесью.

Продолжались также стычки между участниками антиправительственных демонстраций и сторонниками Пекина.

В общей же сложности с начала протестов в июне было задержано почти 1500 человек, и ситуация уже начинает сильно отражаться на экономике этого важного финансового узла.

Рейтинговое агентство Moody's поменяло статус Гонконга со стабильного на негативный, подчеркнув тем самым риск "вымывания силы институтов Гонконга". Именно эти институты давали Гонконгу большую экономическую и политическую автономию, которые, по словам агентства, в совокупности с присущей ему кредитоспособностью позволяли ему сохранять более высокий рейтинг, чем у Китая.

В свою очередь Китай продолжает утверждать, что привержен принципу "одна страна - две системы", и отрицает вмешательство в дела Гонконга, подчеркивая при этом, что это внутреннее дело Китая.

Пекин также обвиняет страны Запада, в частности, США и Великобританию, в разжигании беспорядков и советуем им не вмешиваться в чужие дела.