США хотят отсудить у Сноудена гонорар за его книгу "Личное дело"

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Министерство юстиции США во вторник подало иск против бывшего подрядчика АНБ Эдварда Сноудена, обвинив его в том, что он опубликовал свою новую книгу, не получив требующегося в таких случаях одобрения властей и нарушив подписку о неразглашении государственной тайны.

Дело в том, что даже бывшие госслужащие, имевшие допуск к государственным тайнам и давшие подписку о неразглашении, по американским законам, должны отправлять рукописи своих книг на проверку по месту работы - в данном случае в Агентство национальной безопасности США.

Как сообщало агентство "Ассошиэйтед Пресс", работа над публикацией в издательстве Macmillan велась в атмосфере строгой секретности, и даже во внутренней переписке проект обозначался только кодовым словом.

В качестве наказания предлагается отдать все доходы от продаж книги в пользу правительства США.

"Эдвард Сноуден нарушил обязательства перед Соединенными Штатами, которые он взял на себя, когда подписал соглашения в рамках работы в ЦРУ и в качестве сотрудника АНБ", - говорится в заявлении помощника генерального прокурора Джоди Ханта.

В пресс-релизе американского минюста отмечается, что не стремится ограничить или запретить распространение книги Сноудена, однако требует, чтобы все вырученные от ее продажи средства были переданы властям США.

"Секретная информация должна служить для защиты нашей страны, а не становиться предметом личной наживы, - подчеркнул при подаче иска федеральный прокурор Восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигер. - Этот иск должен гарантировать, что Эдвард Сноуден не получит никакого материального вознаграждения за то, что не оправдал оказанного ему доверия".

Эдвард Сноуден, бывший сотрудник ЦРУ и подрядчик АНБ, предавший гласности информацию о секретной американской программе прослушивания, в настоящее время проживает в России.

В США ему предъявлены обвинения в шпионаже. Однако недавно в интервью каналу Си-би-эс он признался, что хотел бы вернуться домой, но сделает это только в случае, если ему позволят строить в суде свою защиту на том основании, что он действовал в интересах общественности.

Такого рода защиту американские суды пока не признают.