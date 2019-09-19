ФБК сообщил о задержании в Москве своего директора Ивана Жданова

Правообладатель иллюстрации MIKHAIL METSEL/TASS Image caption В конце августа в отношении Жданова было возбуждено уголовное дело о неисполнении решения суда. Следователи посчитали, что Жданов в качестве руководителя ФБК "не удаляет из интернета" фильм "Он вам не Димон"

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов задержан полицией у своего дома в Москве, сообщает глава юридической службы фонда Вячеслав Гимади. Официально эта информация не подтверждена.

О причинах задержания ничего не сообщается. Менеджер проектов ФБК Леонид Волков высказал предположение, что Жданова задержали по административной статье 20.2 (нарушение правил проведения публичных мероприятий).

"Похоже, Жданова задержали именно по статье 20.2, по которой Яшин сидел пять раз, Галямина и Янкаускас - по три раза летом за организацию встреч с кандидатами на Трубной в июле. Иван тогда получил только два ареста, остальные протоколы "припасли" на будущее. И вот момент настал", - написал Волков в "Твиттере".

В конце августа в отношении Жданова было возбуждено уголовное дело о неисполнении решения суда. Следователи посчитали, что Жданов в качестве руководителя ФБК не исполняет решение суда и "не удаляет из интернета" фильм "Он вам не Димон".

Сам Жданов написал в "Фейсбуке", что считает дело "выдуманным" и "привязанным к должности", так как ранее такое же дело было возбуждено против его предшественника на посту директора ФБК.

В сентябре 2017 года Люблинский суд Москвы обязал ФБК и его основателя Алексея Навального удалить фильм-расследование, удовлетворив иск о защите чести и достоинства бизнесмена Алишера Усманова. Решение суда вступило в силу в августе 2017 года.

Ивана Жданова задержали вскоре после того, как стало известно о согласовании с властями Москвы митинга на проспекте Академика Сахарова в поддержку фигурантов "московского дела", который состоится 28 сентября.