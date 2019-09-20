Винтовку AR-15 для розничной продажи в США временно сняли с производства

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Винтовки AR-15 не раз применялись при массовых убийствах в США

Американская компания Colt Defense приняла решение приостановить выпуск полуавтоматической винтовки AR-15 для продажи частным лицам.

Компания объяснила свое решение тем, что сейчас на рынке выбор современных спортивных винтовок довольно широк. Как говорится в заявлении Colt Defense, сейчас современные винтовки производятся в избыточном количестве.

"Мы считаем достаточным количество спортивных винтовок, которые будут поставляться на рынок в ближайшем обозримом будущем. С другой стороны, спрос на винтовки Colt среди наших военных и правоохранительных органов остается высоким", - говорится в заявлении главы компании Денниса Велло.

Как пояснила компания, в настоящий момент объемы контрактов с военными и полицией обеспечивают полную загрузку мощностей Colt Defense по производству винтовок AR-15.

При этом компания еще раз заявила о своей приверженности праву граждан на ношение оружие, закрепленному во Второй поправке к конституции США.

Винтовки AR-15 не раз применялись при массовых убийствах в США.

Один из последних случаев произошел 14 августа в Филадельфии: мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции, ранив шесть стражей порядка. Стрелявший был вооружен несколькими пистолетами и винтовкой AR-15. Также этой винтовкой был вооружен Омар Матин, убивший в июне 2016 года 49 человек в гей-клубе в Орландо.

Винтовку использовал и Николас Круз, убивший в феврале прошлого года 17 человек в средней школе Marjory Stoneman Douglas High School в Паркленде, штат Флорида.

Ранее американская сеть супермаркетов Walmart объявила о прекращении продажи некоторых средств нападения и защиты после недавних нападений с применением огнестрельного оружия

В начале августа 22 человека погибли в результате стрельбы в торговом центре города Эль-Пасо в американском штате Техас. Стрельба произошла в супермаркете Walmart неподалеку от торгового центра Cielo Vista Mall, всего в нескольких километрах от границы с Мексикой. По подозрению в причастности к трагедии полиция задержала 21-летнего белого мужчину.

Полуавтоматическая винтовка AR-15 выпускается с 1963 года. Она является штатным оружием полиции и военных в США, а также используется частными лицами для самообороны и охоты.