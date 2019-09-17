Цены на нефть пошли вниз. Снижение добычи в Саудовской Аравии будет недолгим?

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Цены на нефть марки Brent вечером 17 сентября упали на 7%. Котировки обрушились после сообщений о том, что Саудовская Аравия может в скором времени восстановить производство нефти почти до прежних уровней. 15 сентября добыча в стране упала более чем вдвое после взрывов на нефтяных объектах.

Саудовская Аравия в течение 2-3 недель может запустить около 70% приостановленных производственных мощностей, сообщает Рейтер со ссылкой на неназванный источник в саудовском королевстве. Сразу после этого стоимость нефти Brent на торгах в Лондоне упала на 7% до 64,5 доллара за баррель, отмечает Bloomberg.

Когда добыча сырья в Саудовской Аравии восстановится полностью - все еще неясно. Русская служба Би-би-си попросила экономистов рассказать о том, как может в ближайшие несколько месяцев разрешиться ситуация на рынке нефти, и на основе их прогнозов составила три основных сценария.

Саудовская Аравия восстановит инфраструктуру за несколько недель

Саудовская Аравия восстанавливает инфраструктуру по добыче нефти за несколько недель, описывает Салихов один из сценариев. В этом случае он ожидает, что цены будут снижаться.

Еще в прошлую пятницу цены на нефть торговались на уровне около 60 долларов за баррель. Котировки подскочили до 68 долларов после атак на ключевые нефтяные объекты королевства.

Салихов предполагает, что после инцидента нефть будет стоить в любом случае дороже, так как возникнет премия за геополитический риск в районе 2-3 долларов. "Понятно, что если такие инциденты происходили, то они могут произойти и в будущем", - говорит он.

"Если установки будут введены завтра, то дополнительная премия за риск может составить до 5-7 долларов за баррель", - полагает Екатерина Грушевенко из Центра энергетики Московской школы управления Сколково.

По словам Салихова, Россия даже при таком сценарии стала бенефициаром, так как цены уже выросли.

Ремонт инфраструктуры займет несколько месяцев

Чаще всего экономисты описывают сценарий постепенного восстановления добычи: Саудовская Аравия будет восстанавливать инфраструктуру несколько месяцев, а рынок потеряет несколько миллионов баррелей в сутки.

Такой сценарий считает базовым Алексей Кокин из банка "Уралсиб". "Это могло бы происходить примерно так: в течение очень недолгого времени будет восстановлено около 50% добычи, затем в более длительный период - еще 25%, а затем постепенно - остальной объем", - говорит он.

При таком развитии событий в ближайшие недели нефть будет колебаться в коридоре 65-70 долларов за баррель, полагает Кокин. Как и в предыдущем сценарии, в цену на нефть еще долго будет заложена премия за риск. "Рынок до этого недооценивал этот риск, а теперь ему напомнили о его реальности", - уверен он.

"Если чинить будут месяц или два, то средний рост цен до конца 2019 года может составить 10-15 долларов за баррель", - полагает Грушевенко.

Подобный сценарий описывает и Антон Покатович из БКС: пока Саудовская Аравия восстанавливает инфраструктуру, поставки нефти будут замещаться из запасов королевства и других стран.

В будущем необходимость восстанавливать эти запасы также будет драйвером для рынка, считает Покатович. Он также считает, что при таком сценарии цены на нефть до конца года будут в интервале 65-70 долларов за баррель.

Покатович полагает, что подобный уровень цен не поддержит рубль. Наоборот, российская валюта будет дешеветь вплоть до уровня 65,5-66,5 рубля к доллару. Это связано не с ценами на нефть, а с сезонными факторами: во второй половине года хуже ситуация со счетом текущих операций, активно тратятся бюджетные деньги, и это ослабляет валюту.

Кокин и Салихов допускают, что если Саудовская Аравия не сможет быстро восстановить производство, то другие страны ОПЕК+, включая Россию, будут наращивать добычу. Кокин полагает, что ОПЕК+ может собраться для пересмотра квот.

Новый виток геополитической напряжённости

Самым плохим сценарием, по мнению Покатовича, станет резкий рост геополитической напряженности. США уже обвинили Иран в том, что он стоит за атаками. Если страны будут и дальше обмениваться такими обвинениями, то риски будут расти, а ситуация в регионе будет становиться все более нестабильной. По мнению Покатовича, цены на нефть при таком сценарии взлетят выше 70 долларов за баррель - вплоть до 75-77 долларов.

Но это будет нестабильный рост, вслед за которым может быть резкое падение цен, полагает аналитик. При таком сценарии цены на нефть будут нестабильными и могут меняться с высокой амплитудой.

Для России это не самый лучший вариант, полагает он. Рубль, несмотря на высокие цены на нефть, может столкнуться с девальвацией до 66-67,5 долларов за баррель, полагает Покатович.

Это связано с тем, что в последнее время рубль достаточно спокойно реагирует на рост нефтяных котировок. Кроме того, инвесторы вряд ли воспримут такой рост цен как причину для инвестиций и притока капитала в Россию.

Салихов полагает, что этот сценарий вряд ли будет реализован, так как Соединенным Штатам самим невыгоден подобный рост геополитической напряженности.