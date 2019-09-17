США и Беларусь впервые за 11 лет обменяются послами. Почему это важно?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Дэвид Хэйл (на фото справа) сказал, что период отсутствия американского посла в Минске заканчивается благодаря шагам, которые сделал лично Александр Лукашенко

Минск и Вашингтон решили восстановить межгосударственные связи на уровне послов после более чем 11 лет "замороженных" отношений.. Аналитики в Москве и Минске утверждают, что администрация Трампа выстраивает в Восточной Европе антироссийский рубеж.

В Вашингтоне приняли решение о восстановлении диппредставительства с Беларусью на уровне послов, сообщил на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл.

"Мы считаем, что сегодня исторический момент в белорусско-американских отношениях. Я рад принять участие в объявлении готовности к обмену послами как следующего шага в нормализации наших отношений", - сказал Хейл.

Официальный Минск несколькими месяцами ранее заявлял о готовности положительно решить вопрос о статусе дипломатического представительства, но Вашингтон отвечал, что для решения необходимо время.

Дэвид Хэйл, прилетевший в Минск 17 сентября, сообщил, что время пришло.

"Мы согласны с вами, что это положение вещей неестественно, ненормально. И мы рады, что эта глава оканчивается. Мы закрываем эту главу по причине тех шагов, которые ваша страна и вы лично сделали. Также отмечаем то видение, которые вы приняли на вооружение, - большего разнообразия как во внутренних делах, так и в отношениях с внешним миром. Мы очень сильно поддерживаем это видение и сделаем все возможное, чтобы помочь вам на этом пути", - цитируют заместителя госсекретаря США официальные белорусские СМИ.

Точная дата прибытия в Минск американского посла пока неизвестна. Кандидат на эту должность должен пройти утверждение в американском Сенате.

Дэвид Хэйл заявил, что США восстанавливают полноценные отношения с Беларусью не с целью соревнования с какой-то другой страной, а лишь в целях того, чтобы потенциал двусторонних отношений был реализован в полной мере.

"А также потому, что нам очень дорог этот регион и мы очень внимательно относимся к угрозам безопасности. Также потому, что мы очень сильно поддерживаем суверенитет и независимость Беларуси", - отметил Дэвид Хэйл.

Почему послов долго не было и как это мешало рядовым белорусам

США признали Беларусь в качестве независимого государства 25 декабря 1991 года - вторыми после Украины. И уже через три дня страны официально установили дипотношения.

С начала 2000-х отношения ухудшились - Штаты заподозрили Лукашенко в отмывании денег Саддама Хусейна и подавлении местных ростков демократии. В начале октября 2004 года против Лукашенко и возглавляемой им страны США ввели санкции за подавление демократических свобод, приняв "Акт о демократии в Беларуси" с длинным перечнем требований к действующиему белорусскому президенту. Одно из требований касалось исчезновений политических оппонентов Лукашенко, сведения о судьбе которых до сих пор не обнародованы.

Официальный Минск предъявленные Вашингтоном требования игнорировал - разве что на уровне пропагандистских кампаний обозначая проблему ухудшения отношений с США.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption С 2008 года американское посольство в Минске возглавляет поверенный в делах

В марте 2008 года после введения Соединенными Штатами санкций в отношении госконцерна "Белнефтехим" в связи с нарушениями прав человека в Беларуси по настоянию белорусской стороны число сотрудников посольства США в Минске было сокращено.

Белорусский посол в США Михаил Хвостов был отозван в Минск для консультаций, а Минск по настоянию белорусской стороны покинула посол США Карен Стюарт. С тех пор американскую миссию в Минске возглавляли временные поверенные в делах.

Дипломатический штат американского посольства в Минске был сокращен с 35 до пяти человек; также сократился перечень консульских услуг гражданам. Белорусские граждане были вынуждены обращаться за американскими визами в консульские отделения посольств США в Москве, Варшаве, Киеве и Вильнюсе.

В 2014 году посольство возобновило выдачу виз некоторым категориям граждан - например, студентам, участникам программ обмена, людям старше 70 лет и тем, у кого ранее была американская виза.

Теперь, когда страны заявили о полноценном дипломатическом представительстве, ездить из Минска за визами в иные края не придется.

Президент Лукашенко, встречаясь в Минске с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом, подчеркнул, что со стороны Минска был "не единственный сигнал, который мы посылаем руководству США о нормализации отношений".

Угроза "антироссийской дуги"

Аналитики в России и Беларуси единодушно отмечают возросшую активность Вашингтона в период споров между Минском и Москвой о принципах союзнических отношений.

Участники организованного после распада СССР Союзного государства Беларуси и России в последнее время начали принципиально выяснять свои отношения - и именно к моменту формирования "дорожных карт" по углублению интеграции в Минске в последние дни августа с официальным визитом появился занимавший пост советника президента США по национальной безопасности Джон Болтон (вскоре после этого он покинул свой пост). С начала тысячелетия американские официальные лица столь высокого ранга в Беларусь не приезжали.

Болтон по итогам минских встреч сообщил, что прорывных решений не принято, но стороны работают на прогресс - и через полторы недели был отправлен Трампом в отставку, породив в Минске массу мемов и язвительных комментов в соцсетях.

Дэвиду Хэйлу белорусский президент Александр Лукашенко повторил, что США могли бы плодотворно способствовать разрешению конфликта на Украине и похвалил американского гостя за внимание к Восточной Европе.

"В это сложное время ваш интерес к этом региону обнадеживает", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Российские СМИ комментируют нынешние белорусско-американские решения и реверансы в спектре от "предательства братского союза" до "хозяйского прагматизма Лукашенко". Белорусские отмечают, что Лукашенко вынужден лавировать, даже "увязнув в пунктах давнего союзного договора с Кремлем".

"США готовы поддерживать какие-то инициативы, которые были бы направлены на усиление белорусского суверенитета. Но это не значит, что они будут активно продвигать какую-то повестку дня. Скорее, они будут помогать, если будет какое-то обращение или желание сотрудничать в этом направлении со стороны белорусских властей", - полагает директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич.

"Понимают, что хорошо, чтобы Беларусь была суверенной и имела какую-то автономию и дистанцию от России, готовы это поддерживать, но как-то продвигать это нет никаких причин. Все-таки ясно, что Беларусь находится в орбите российского влияния, население и элиты страны в значительной степени (по крайней мере, по мнению многих американцев) здесь - пророссийские. Ситуация очень сильно отличается от Украины, Грузии и даже Молдовы, где все-таки с большей благодарностью может быть воспринята такая помощь по укреплению суверенитета", - заявил Казакевич "Белорусским новостям".