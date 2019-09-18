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Выборы в Израиле: ничья между крупнейшими партиями

В Израиле завершились вторые за пять месяцев всеобщие выборы, назначенные премьер-министром Биньямином Нетаньяху после того, как ему не удалось сформировать правящую коалицию по итогам весенних выборов.

По состоянию на восемь утра по московскому времени избирательные комиссии подсчитали 35% голосов. Лидирует партия "Ликуд" Биньямина Нетаньяху с 28,09%, за ней следует оппозиционная "Кахоль-лаван" бывшего главы генштаба Бенни Ганца с 26,63%.

Экзит-поллы, проведенные в день голосования телеканалом Kan, показали, что "Ликуд" может получить 31 кресло в кнессете, а "Кахоль-лаван" - 32. Другие опросы показывали, что "Кахоль-лаван" может опередить "Ликуд" на одно-два кресла.

Поскольку на протяжении всей истории Израиля страной правили коалиции, все внимание обращено на то, сколько мест получат менее крупные партии.

Media playback is unsupported on your device Израиль: Либерман и борьба за "русский голос"

Баланс во власти может создать бывший соратник Нетаньяху, а ныне его оппонент Авигдор Либерман, лидер правой партии "Наш дом - Израиль".

По словам Либермана, единственный выход для Нетаньяху, чтобы удержать власть - это создание светского коалиционного правительства, в которое войдут партии "Ликуд" и "Кахоль-лаван". Однако Нетаньяху такой вариант отвергает.

В Вашингтоне знают, откуда атаковали саудовские нефтяные объекты

Media playback is unsupported on your device В Саудовской Аравии горят нефтяные объекты

Высокопоставленные источники американских СМИ утверждают, что в США определили места, из которых взлетели дроны и ракеты, серьезно повредившие крупные нефтяные объекты в Саудовской Аравии в ночь на 14 сентября.

По словам источника, дронов, атаковавших нефтяную инфраструктуру, было около 20, а не 10, как утверждали повстанцы-хуситы, взявшие ответственность за атаку. Кроме того, по объектам были запущены ракеты.

Дроны и ракеты вылетели из южных регионов Ирана, ближе к северным берегам Персидского залива, утверждает источник. Саудовские средства ПВО при этом готовились к атаке с юга, из Йемена, и поэтому пропустили удар с севера.

Российские звезды выступили в поддержку Устинова

Российские актеры, режиссеры, журналисты и артисты эстрады выступили в защиту осужденного к трем годам и шести месяцам колонии общего режима актера Павла Устинова. В сетевом флешмобе приняли участие десятки знаменитостей.

Media playback is unsupported on your device От Дудя до Галкина: кто и как поддержал Павла Устинова

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Павла Устинова к трем годам и шести месяцам колонии общего режима. По версии следствия, молодой человек оказывал активное сопротивление задерживавшему его омоновцу и вывихнул тому плечо.

Защита Устинова просила показать в суде видеозапись моментов, предшествовавших его задержанию, но против этого возражал прокурор, и судья с ним согласился. Сам актер вину не признавал и настаивал на том, что не участвовал в акции протеста.

Цены на нефть снова падают

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Цены на нефть марки Brent вечером 17 сентября упали на 7% после сообщений о том, что Саудовская Аравия может в скором времени восстановить производство нефти почти до прежних уровней.

Опрошенные Би-би-си эксперты считают, что в ближайшее время котировки нефти будет определять то, насколько быстро королевство восстановит инфраструктуру. В зависимости от этого нефть может продолжить падать либо будет колебаться в районе 65-70 долларов за баррель.

При плохом сценарии - продолжении роста напряженности в регионе или в отношениях США и Ирана - аналитики ожидают взлета цены выше 70 долларов.

Верховный суд продолжит рассматривать дело о прекращении работы парламента

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Британский Верховный суд продолжит рассмотрение исков о пророгации - устроенном премьер-министром Джонсоном перерыве в работе парламента.

Оппоненты Бориса Джонсона утверждают, что он дезинформировал королеву, рекомендовав ей приостановить работу парламента, чтобы парламентарии не мешали ему проводить курс на жесткий разрыв отношений с Евросоюзом.

Если суд постановит, что так и было, и объявит пророгацию незаконной, по карьере Бориса Джонсона будет нанесен сильнейший удар.

В Израиле объявят результаты выборов

В течение дня в Израиле объявят окончательные результаты парламентских выборов. По предварительным данным, две основные партии, "Ликуд" и "Кахоль-лаван", наберут примерно одинаковое количество голосов.

В этой ситуации Нетаньяху будет очень трудно сформировать правительство, говорит корреспондент Би-би-си Том Бейтмен.

Правая партия "Наш дом - Израиль" может оказаться ключом к формированию коалиции. Ее лидер, бывший соратник Нетаньяху Авигдор Либерман, во вторник вечером призвал к созданию широкой коалиции без ультраправых партий. Но такая коалиция будет невозможна, пока Нетаньяху остается во главе "Ликуда", считает наш ближневосточный корреспондент.

Брексит обсудят в Европейском парламенте

Евродепутаты в среду соберутся на пленарное заседание, чтобы обсудить вопросы, связанные с выходом Британии из Евросоюза.

Члены Европарламента обсудят возможные последствия "жесткого брексита" и условия для возможного продления переговоров с Британией.

"Коммерсант": СК получил доказательства невиновности Калви

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Источники газеты "Коммерсант" утверждают, что Следственный комитет России получил новую оценку стоимости акций компании International Financial Technology Group, которая может служить основанием для прекращения дела в отношении главы инвестиционной компании Baring Vostok Capital Partners Майкла Калви и других фигурантов.

Американский бизнесмен с апреля содержится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве, до этого он два месяца провел в СИЗО. Представители российского и западного бизнеса называли задержание Калви очень плохим сигналом для инвесторов.

Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек обвиняют в хищении у банка "Восточный" 2,5 млрд рублей. Однако новая экспертиза показывает, что рыночная стоимость ценных бумаг, переданных банку в счет погашения кредита, составляет не 600 тыс. руб., как утверждали потерпевший и следствие, а 3,8 млрд руб.

Таким образом, есть основания для прекращения дела за отсутствием состава преступления, делает вывод газета.

Ученые: грязный воздух вреден для будущих младенцев

Исследователи из Университета Хассельта в Бельгии обнаружили частицы углерода в плаценте родивших женщин, пишет Guardian. Это значит, что микрочастицы загрязнителей, которые вместе с воздухом вдыхают беременные, могут проникать через плацентарный барьер и воздействовать на плод.

Исследователи воспользовались лазерной технологией, чтобы обнаружить частицы, и нашли по несколько тысяч частиц в каждом кубическом миллиметре каждого образца плаценты, взятого у 20 женщин.

Связь между грязным воздухом и выкидышами давно установлена, но раньше считалось, что основная опасность - не в самих частицах углерода, а в воспалительных процессах, которые они вызывают у матери.

Теперь ученые считают, что подобное воздействие еще в утробе может повлиять на развитие человека в течение всей жизни.

"В этот период нашей жизни мы наиболее уязвимы", - констатирует профессор университета Тим Наврот.

Обвиняемый в шпионаже Уилан считает, что ФСБ подбросила улики

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Бывший американский морпех Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, заявил в суде, что его подставил сотрудник ФСБ, с которым он был знаком уже 10 лет. По мнению Уилана, этот человек подбросил ему флешку, где, по версии следствия, были секретные данные.

Почему Беларусь и США обменялись послами?

Минск и Вашингтон решили восстановить межгосударственные связи на уровне послов после более чем 11 лет "замороженных" отношений. Аналитики в Москве и Минске утверждают, что администрация Трампа выстраивает в Восточной Европе антироссийский рубеж.

США требуют от Сноудена гонорар за книгу

Министерство юстиции США во вторник подало иск против бывшего подрядчика АНБ Эдварда Сноудена, обвинив его в том, что он опубликовал свою новую книгу, не получив требующегося в таких случаях одобрения властей и нарушив подписку о неразглашении государственной тайны.

Жизнь после взрыва на свадьбе стала кошмаром

Взрыв на афганской свадьбе унес жизни десятков людей, но жених и невеста выжили. Теперь родственники погибших не дают виновникам торжества забыть о кошмаре, каждый день желая им смерти.

"Страх лечится". Директор центра Сербского - о взрывах в Москве в 1999 году

В 1990-х годах на базе института психиатрии и наркологии имени Сербского был создан отдел неотложной психиатрии и помощи при чрезвычайных ситуациях. Сотрудники этого центра занимались помощью людям, пострадавших при взрывах в Буйнакске, Москве и Волгодонске.

Но, как говорит глава центра Зураб Кекелидзе, помощь в таких случаях нужна гораздо большему числу людей.

Media playback is unsupported on your device 20 лет после взрывов жилых домов в Москве

Светские израильтяне и ортодоксальная община обеспокоены, каким будет следующее правительство и насколько большую роль в жизни страны будет играть религия.

Media playback is unsupported on your device Израиль - светский или ортодоксальный?

Дайджест готовили Артем Воронин и Марина Ромадова