Суд в Москве арестовал адвоката Дагира Хасавова. Чем он известен?

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Басманный суд Москвы арестовал адвоката Дагира Хасавова по обвинению в воспрепятствовании правосудию и принуждении к даче ложных показаний. Помимо своей основной деятельности адвокат известен, в частности, тем, что в 2012 году он выступал с предложением легализовать в России шариатские суды.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Хасавова. Адвокат отправится в СИЗО до середины ноября.

Хасавов был задержан во вторник в Лефортовском суде Москвы во время заседания по уголовному делу в отношении бывших высокопоставленных чиновников Дагестана. На этом процессе он защищал бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и экс-министра экономики республики Раюдина Юсуфова.

По словам коллеги Хасавова, юриста Эдуарда Исецкого, задержание связано с комментариями по этому делу, которые Хасавов размещал в своих соцсетях. Исецкий также отмечал, что на защиту бывших дагестанских чиновников оказывалось давление.

Гамидов и Юсуфов обвиняются в растрате более 40 млн рублей, выделенных из бюджета на реконструкцию здания под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства в Махачкале.

Как сообщает пресс-служба СКР, Хасавов свою вину не признает.

Рассмотрение ходатайства следствия об аресте Хасавова проходило в закрытом режиме.

Дела об экстремизме и терроризме

60-летний Хасавов известен своим участием в рассмотрении ряда громких дел по статьям о терроризме и экстремизме.

В 2016 году Хасавов защищал имама мечети "Восточной" в Хасавюрте Магомеднаби Магомедова, который, по данным следствия, выступил перед верующими с речью, содержащей публичное оправдание терроризма. В итоге Северо-Кавказский окружной военный суд признал имама виновным и приговорил к пяти годам колонии-поселения.

Еще одним клиентом Хасавова был бывший полномочный представитель президента России в Сахалинской области Виталий Гулий, которого обвиняли в экстремизме. Поводом для возбуждения уголовного дела стал фрагмент книги Гулия "Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника".

В декабре 2017 года Следственный комитет прекратил уголовное дело против Гулия, при этом его книга была признана экстремистской.

Одним из самых резонансных дел с участием Хасавова стал процесс по делу бывшего имама московской мечети "Ярдям" Махмуда Велитова, которого обвиняли в публичном оправдании терроризма.

Поводом для обвинения послужила заупокойная молитва, в ходе которой, согласно выводам следствия, Велитов произнес речь, оправдывающую деятельность Абдуллы Гаппаева, одного из участников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", которая в России признана экстремистской и запрещена.

Сам Велитов утверждал, что не знал об участии Гаппаева в деятельности запрещенной организации. В итоге в апреле 2017 года Московский окружной суд приговорил его к трем годам колонии общего режима.

Хасавов также защищал в суде авторов проекта реконструкции Московской Соборной мечети, выступал защитником прав и интересов мусульманской общины Калининграда.

Суды шариата и исламская партия

Скандальную известность Хасавову принесли его призывы к легализации в России судов шариата, с которыми он выступил в 2012 году.

"Мусульмане не хотят ввязываться в судебную систему многоступенчатую... Мы у себя дома и будем устанавливать те правила, которые нас устраивают, хотите вы того или нет. Любые попытки изменить это обойдутся кровью. Тут будет второе мертвое озеро. Мы зальем город кровью", - говорил адвокат в эфире телеканала "РЕН-ТВ".

Резкие слова юриста вызвали критику не только со стороны его коллег и правозащитников, но и со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал высказывания Хасавова провокационными и предположил, что они носят заказной характер.

Против адвоката было возбуждено дело об экстремизме, однако затем оно было закрыто. Сам Хасавов извинился за свои слова, но в то же время отметил, что они "были искажены и поданы не в том контексте".

Во время процесса над Махмудом Велитовым Хасавов отмечал в интервью "Медузе", что мусульманам в России придется политизироваться, поскольку государство вмешивается во внутренние дела мечети.

"Все аппараты насилия государства нами уже занимаются, поэтому нужно менять законодательство. Настало время создавать в России исламскую партию", - говорил адвокат.

В интервью порталу Idel.Реалии Хасавов также сетовал на то, что российские суды ведут себя предвзято в отношении мусульман.

"Права мусульман постоянно нарушаются, на что мы можем надеяться? Я не знаю. Обвинения мусульман уже входит в обычную практику. Уже даже сажают за чтение молитв", - говорил он.