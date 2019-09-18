На выборах в Израиле нет победителя: подсчет голосов продолжается

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Партии премьера Биньямина Нетаньяху и экс-главы генштаба Бенни Ганца идут вровень

По предварительным данным, после подсчета более 60% голосов, на всеобщих парламентских выборах в Израиле правая правящая партия "Ликуд" и левоцентристский альянс "Кахоль-Лаван" набирают по 32 мандата с небольшим преимуществом альянса.

Чтобы занять кресло премьер-министра, лидеру партии необходимо контролировать 61 место в парламенте, поэтому звучат опасения, что эти выборы еще больше усугубят политический кризис в стране.

Это вторые внеочередные выборы в Израиле за неполные полгода, необходимость их проведения возникла потому, что весной лидер партии "Наш дом Израиль" (НДИ) Авигдор Либерман отказался поддержать предлагаемую премьером Биньямином Нетаньяху коалицию с участием ультраортодоксов.

Ранее эксперты называли Либермана ключом к созданию правительственной коалиции, его НДИ набирает предварительно 9 мандатов.

Однако неожиданный результат голосования дает возможность "Ликуду" и "Кахоль-Лаван" сформировать коалицию большинства без Либермана. Открытым остается вопрос кандидатуры на пост премьера.

69-летний Нетаньяху претендует на рекордный пятый премьерский срок. Суммарно он возглавлял Израиль более 10 лет, дольше всех израильских премьер-министров.

Незадолго до выборов он пошел на рискованный шаг и пообещал избирателям в случае победы аннексировать часть Иудейской долины на Западном берегу реки Иордан, чем вызвал бурю негодования всего арабского мира.

Однако, судя по тому, как распределились голоса израильских избирателей, в обществе есть запрос на более умеренный, левоцентристский подход к политике страны.

Оглушительный успех

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Лидер "Кахоль-Лаван" Бенни Ганц получил реальный шанс стать следущим премьер-министром Израиля

"Кахоль-Лаван" считается второй политической силой в Израиле, но такого успеха им мало кто предсказывал.

Альянс был создан специально для участия в выборах 2019 года и состоит из "Партии устойчивости Израиля" (Хосен ле-Исраэль), основанной бывшим начальником генштаба Армии обороны Израиля Бенни Ганцем, партии "Есть будущее" (Еш Атид) под руководством известного израильского журналиста Яира Лапида и партии экс-министра обороны Моше Яалона "Телем".

Партии договорились объединиться буквально за сутки до закрытия избирательных списков, и их расчет оказался верным.

Нетаньяху ослаб

Анализ корреспондента Би-би-си в Иерусалиме Тома Бейтмена:

Премьер-министр теперь еще дальше от возможности сформировать правящий блок с участием правого крыла и религиозных партий, готовых войти в с ним в коалицию. Более того - по результатам этих выборов его позиции стали еще слабее, чем после голосования в апреле.

Сейчас почти невозможно предсказать, чем все закончится. Идет такая бойкая торговля лошадьми, что возможно все - и раскол партий, и политики-перебежчики. Но наиболее вероятными все же представляются три сценария:

Доминирующий правящий блок, состоящий из двух противоборствующих партий - "Ликуда" и "Кахоль-Лаван". Но это кажется возможным только при условии, что во главе "Ликуда" будет другой человек, не Нетаньяху. Излишне говорить, что такой расклад нарушает приемлемые для него и для его партии (на данный момент, по крайней мере) соглашения.

Политический оппонент Нетаньяху Авигдор Либерман чудесным образом передумывает и соглашается войти в право-религиозное правительство Нетаньяху, хотя своим избирателям он клялся, что такого не будет никогда.

Третьи выборы - но на это ни у кого не осталось ни сил, ни желания.

Судьба премьерского кресла решится в ближайшие недели. Но, говорят эксперты, если правительство доведется формировать Бенни Ганцу, то ему тоже не позавидуешь, потому что раскол в левых партиях, возможно, еще больше, чем на правом фланге.

Промежуточные результаты других израильских партий таковы: "Объединенный арабский список" набирает 12 мест в кнессете, у социалистов "Авода-Гешер" - 6, у "Демократического лагеря" - 5 и ультраортодоксальные партии Израиля суммарно могут получить 17 мандатов.