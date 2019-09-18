Трамп выбрал нового советника по нацбезопасности. Четвертого по счету

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его новым советником по национальной безопасности станет Роберт О'Брайен. Он будет уже четвертым чиновником на этой должности с начала президентства Трампа.

"Я рад объявить, что назначу Роберта О'Брайена, который сейчас очень успешно работает спецпосланником президента по вопросам освобождения заложников в госдепартаменте, нашим новым советником по национальной безопасности. Я долго и много работал с Робертом. Он будет отлично работать!" - написал Трамп в своем "Твиттере".

На посту советника по нацбезопасности О'Брайен сменит Джона Болтона, которого Трамп уволил на прошлой неделе.

Свое решение отправить Болтона в отставку Трамп объяснял тем, что тот совершал ошибки и не находил общий язык с другими сотрудниками вашингтонской администрации. Временно исполняющим обязанности советника по нацбезопасности стал заместитель Болтона Чарльз Капперман.

70-летний Болтон был назначен советником президента США в апреле 2018 года. СМИ называли его одним из самых ярых внешнеполитических ястребов в Америке, а также одним из самых влиятельных чиновников в администрации Трампа.

В конце августа Болтон побывал с визитом в Минске, став самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Беларусь в XXI веке. После этого визита Минск и Вашингтон решили восстановить межгосударственные связи на уровне послов после более 11 лет "замороженных" отношений.

До Болтона советниками по нацбезопасности в администрации Трампа успели поработать Майкл Флинн и Герберт Макмастер.

Американская газета The Washington Post, ранее называвшая О'Брайена основным претендентом на освободившуюся должность, писала, что он имеет дипломатический, военный и деловой опыт, а также поддерживает хорошие отношения с коллегами в Госдепе и Пентагоне, а потому считается наиболее "безопасным выбором".

Собеседники издания также отмечали, что в отличие от Болтона, известного как "безжалостный чиновник-бюрократ", О'Брайен отличается "приятным поведением".

Кроме того, кандидатуру О'Брайена, по данным газеты, поддержал госсекретарь США Майк Помпео.