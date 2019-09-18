В Москве полицейский открыл огонь по коллегам, один из них погиб

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Один полицейский погиб, еще один получил тяжелые ранения при задержании сотрудника патрульно-постовой службы в Москве. Открывшего стрельбу полицейского заподозрили в получении взятки.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела собственной безопасности в ходе задержания сотрудника ППС последним были произведены выстрелы из огнестрельного оружия, в результате которых один сотрудник был тяжело ранен и скончался на месте, второй госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии", - сообщило управление МВД по Москве.

Стрелявший был задержан на месте происшествия, добавили в ведомстве.

В пресс-центре МВД России уточнили, что инцидент произошел на станции метро "Рязанский проспект".

"На месте преступления задержан сотрудник УВД на Московском метрополитене, который ранее подозревался в получении взятки", - сообщили в пресс-центре.

Ранее источник агентства Интерфакс сообщал, что полицейские из отдела собственной безопасности управления по охране метрополитена проводили операцию по задержанию сотрудника, подозреваемого во взятке.

"В ходе операции произошла перестрелка, один оперативник убит, второй ранен", - рассказал собеседник агентства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

По предварительным данным, стрелявшего пытались задержать при получении взятки от гражданина, не имеющего документов, сообщает управление СКР по Москве.

По информации издания Baza, размер взятки составлял 2 тысячи рублей. Официально эта информация не подтверждена.