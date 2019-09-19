"Ключевое слово - чуть-чуть". Как будут тратить деньги из бюджета России

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Россия проживет еще минимум год, затянув пояса и откладывая деньги на черный день. Власти не собираются дополнительно стимулировать экономику через снижение налогов, предпочитая госпрограммы поддержки - нацпроекты, несмотря на сомнения в их эффективности.

Правительство России в общих чертах рассказало, как будет тратить собранные с граждан и компаний налоги и другие доходы казны в ближайшие три года. Представленный в четверг проект трехлетнего бюджета будет внесен в Госдуму до конца сентября.

"Пока политика - бюджетная стабилизация. За последние пять лет очень сильно ужесточили расходную часть. Сейчас чуть-чуть отпускают, но ключевое слово - "чуть-чуть", - оценивает бюджет главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах.

Сырьевая экономика России сильно зависит от мировых цен на нефть, и поэтому власти тратят на текущие нужды только часть заработанного. Бюджетное правило обязывает откладывать долю нефтяных поступлений в стабфонд, а цена отсечения установлена на уровне 42,4 доллара за баррель российского сорта Urals. Если нефть дороже, как сейчас, то доход с разницы конвертируется в валюту и оседает в Фонде национального благосостояния.

За текущий и следующий годы власти рассчитывают пополнить кубышку на 5 трлн рублей (около 75 млрд долларов), что позволит не урезать расходы, даже если цена нефти рухнет до 25 долларов за баррель и не восстановится несколько лет. Именно так Россия пережила прошлый кризис десятилетней давности, израсходовала почти весь стабфонд и теперь постепенно восстанавливает его.

"Я считал всегда, что излишняя жесткость в последнее время вредна. Что это головокружение от успехов в некотором смысле, - говорит Табах. - Можно было бы подумать о том, чтобы откатить часть повышения налогов или проявить еще какой-то гуманизм. Но пока не проявляют, все за стабильность".

Деньги есть, но вы держитесь

Правообладатель иллюстрации Gavriil GrigorovGavriil Grigorov\TASS Image caption Одна из задач национальных проектов - улучшение демографической ситуации

При снижении налогов у населения и бизнеса остается больше денег на потребление и инвестиции, что подстегивает экономический рост и тем самым обещает больше доходов казне в будущем. Но при таком стимулировании бюджет сначала теряет доходы, и у властей остается меньше денег на социальные расходы и нацпроекты.

"Значительный профицит бюджета, конечно, ложится бременем на плечи экономики, потому что действительно можно было бы снизить налоги и таким образом поддержать экономику", - говорит главный экономист "Уралсиба" Алексей Девятов.

"Но, в принципе, насколько я понимаю, бюджет собирает эти деньги, чтобы финансировать потом национальные проекты. Поэтому, наверное, в каком-то виде какая-то часть этих денег в экономику вернется", - добавляет он.

Жесткая бюджетная политика России контрастирует с мировым трендом на смягчение и стимулирование.

Большинство развитых экономик наращивают долг и живут не по средствам, увеличивая дефицит бюджетов. Таким образом они пытаются оживить экономический рост, который едва восстановился после кризиса десятилетней давности. Не успев окрепнуть, он столкнулся с угрозой очередной рецессии из-за торговых войн американского президента Дональда Трампа - прежде всего, с Китаем.

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS Image caption Власти также пытаются добиться повышения производительности труда

"Ужесточение бюджетной дисциплины, включая также снижение реальных расходов бюджета, уже существенно замедляет российскую экономику. А вот потенциал роста и влияние на него национальных проектов и бюджетных расходов - неочевидная вещь", - отмечает профессор финансов Российской экономической школы Олег Шибанов.

Президент Владимир Путин требует увеличить темпы прироста национального богатства ради сокращения бедности и повышения стандартов жизни. "Майским указом" после избрания на очередной срок в 2018 году он поставил правительству задачу увеличивать ВВП темпами не ниже общемировых - то есть, по меньшей мере на 3% в год.

Российское правительство для этого придумало нацпроекты, на которые потратит в текущем году 1,7 трлн рублей, а в ближайшие три года - еще 7 трлн рублей, сказал в четверг премьер-министр Дмитрий Медведев.

Расходы на нацпроекты в 2020-2022 годах (трлн руб.)

Пока нацпроекты не принесли желаемого результата. Экономика в текущем году, по оценкам чиновников, вырастет на 1,3%, а в следующем прибавит 1,7%.

"Я думаю, что это слишком оптимистичная цифра, особенно с учетом тех событий, которые разворачиваются между Соединенными Штатами и Китаем, - говорит Девятов. - Налоговую нагрузку подняли уже в начале этого года, а траты [в рамках нацпроектов] пока только вопрос будущего, огромных денег еще не потрачено. Вот этот временной разрыв негативно влияет на экономику".

Как потратить

В эффективности нацпроектов сомневались и ветераны экономического блока. По мнению многих из них, для ускорения роста необходимы структурные реформы, а не государственные инвестпрограммы.

"Я остаюсь при своём мнении относительно темпов роста экономики. Наш потенциал роста около 1,5-2%. Поднять планку роста можно в результате структурных изменений", - полагает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

Правообладатель иллюстрации Alexander Shcherbak/TASS Image caption Материнский капитал в следующем году превысит 466 тысяч рублей. На его выплату власти потратят 316 млрд рублей

"Когда мы ставим диагноз, мы все согласны, что проблема в низкой производительности, в недостаточно хорошем инвестиционном климате, в низком уровне доверия, а не в недостатке денег", - говорила недавно председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, обсуждая нацпроекты.

"Но когда мы начинаем обсуждать предложения, фокус быстро и часто смещается к тому, что давайте мы выделим дополнительные государственные инвестиции и давайте ослабим денежно-кредитную политику", - объясняла Набиуллина.

Расходы бюджета в 2020 году в итоге вырастут до 19,5 трлн с 18,3 трлн рублей, а профицит сократится до 0,8% с 1,7% ВВП в текущем году.

Эффект был бы выше, если бы этими деньгами распорядились не чиновники, а население и бизнес, считает профессор Российской экономической школы Олег Шибанов.

"Государственные инвестиции в инфраструктуру, образование и здравоохранение могут дать большой кумулятивный эффект на экономику. Но для этого необходимо, чтобы это были дополнительные государственные расходы, а не перераспределение средств от частного бизнеса и домохозяйств государству", - полагает Шибанов.

"Поэтому, возможно, одним из сильных шагов и структурных реформ могли бы быть снижение налогов на зарплаты или уменьшение социальных сборов", - считает он.