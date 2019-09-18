В тайском зоопарке умерла большая панда. Китай негодует
Внезапная смерть большой панды в зоопарке Таиланда огорчила китайские власти, которые шесть лет назад передали животное в аренду. Китай распорядился направить в зоопарк специалистов, чтобы выяснить причины гибели Чуан Чуана, а пользователи китайских соцсетей призвали больше не отдавать Таиланду панд.
Панды играют стратегическую важную роль для Китая: китайские власти применяют "дипломатию панд", как один из инструментов "мягкой силы" и передают животных своим ключевым партнерам и странам, которые для него важны.
В Китае широко освещают жизнь панд, оказавшихся в зоопарках по всему миру, и гибель Чуан Чуана стала одной из главных новостей в местных СМИ. Безвременная смерть панды вызвала бурю негодования в китайских соцсетях. Многие пользователи обвинили Таиланд в недостаточном уходе за животным.
Чуан Чуан жил в зоопарке города Чиангмай с 2003 года. 19-летнее животное было очень популярно среди тайцев - особенно в свете того, что специалисты зоопарка пытались заинтересовать Чуан Чуана в самке для продолжения потомства.
- "Дипломатия панд". Что означает подарок Си Цзиньпина Путину
- "Вот так они и вымерли". Почему панде трудно найти себе партнера
Директор зоопарка Витхичай Муангмун сказал, что перед смертью Чуан Чуан ел бамбуковые листья, пишет Франс пресс. "Он гулял, но пошатнулся и упал", - сказал он.
Большие панды в неволе, как правило, живут по 25-30 лет. До недавнего времени они считались исчезающим видом, но их популяция в мире выросла, и Международный союз охраны природы и природных ресурсов изменил их статус на "уязвимый".
Новостное агентство "Синьхуа" сообщило, что будет проведено расследование о причинах гибели животного, для чего в Чиангмай отправятся сотрудники китайского центра охраны природы и научных исследований. По соглашению аренды, только китайские специалисты могут проведить вскрытие панды.
Некоторые пользователи китайского микроблога Weibo считают, что Таиланд не подходит для выращивания панд, и отношение там к ним оставляет желать лучшего.
Звучат также призывы вернуть из зоопарка Чиангмая панду-самку Линь Хуэй обратно в Китай.
Чуан Чуан и Линь Хуэй переехали в Таиланд вместе в 2003 году. С того времени их увидели 15 миллионов посетителей, пишет Sky News. В память о животном работники зоопарка пришли на работу в черно-белой одежде.
Сотрудники зоопарка использовали разные методы, чтобы заинтересовать самца в спаривании - например, переход на низкокалорийную диету и демонстрацию видеоклипов со спаривающимися пандами.
В итоге это не принесло результата, и зоопарк провел искусственное осеменение Линь Хуэй, после чего в 2009 году у нее родился детеныш.