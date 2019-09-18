В тайском зоопарке умерла большая панда. Китай негодует

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Причины смерти панды установят китайские специалисты

Внезапная смерть большой панды в зоопарке Таиланда огорчила китайские власти, которые шесть лет назад передали животное в аренду. Китай распорядился направить в зоопарк специалистов, чтобы выяснить причины гибели Чуан Чуана, а пользователи китайских соцсетей призвали больше не отдавать Таиланду панд.

Панды играют стратегическую важную роль для Китая: китайские власти применяют "дипломатию панд", как один из инструментов "мягкой силы" и передают животных своим ключевым партнерам и странам, которые для него важны.

В Китае широко освещают жизнь панд, оказавшихся в зоопарках по всему миру, и гибель Чуан Чуана стала одной из главных новостей в местных СМИ. Безвременная смерть панды вызвала бурю негодования в китайских соцсетях. Многие пользователи обвинили Таиланд в недостаточном уходе за животным.

Чуан Чуан жил в зоопарке города Чиангмай с 2003 года. 19-летнее животное было очень популярно среди тайцев - особенно в свете того, что специалисты зоопарка пытались заинтересовать Чуан Чуана в самке для продолжения потомства.

Директор зоопарка Витхичай Муангмун сказал, что перед смертью Чуан Чуан ел бамбуковые листья, пишет Франс пресс. "Он гулял, но пошатнулся и упал", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В 2003 году Чуан Чуан в Таиланде встречали с большой помпой

Большие панды в неволе, как правило, живут по 25-30 лет. До недавнего времени они считались исчезающим видом, но их популяция в мире выросла, и Международный союз охраны природы и природных ресурсов изменил их статус на "уязвимый".

Новостное агентство "Синьхуа" сообщило, что будет проведено расследование о причинах гибели животного, для чего в Чиангмай отправятся сотрудники китайского центра охраны природы и научных исследований. По соглашению аренды, только китайские специалисты могут проведить вскрытие панды.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Чуан Чуана мало интересовало спаривание

Некоторые пользователи китайского микроблога Weibo считают, что Таиланд не подходит для выращивания панд, и отношение там к ним оставляет желать лучшего.

Звучат также призывы вернуть из зоопарка Чиангмая панду-самку Линь Хуэй обратно в Китай.

Чуан Чуан и Линь Хуэй переехали в Таиланд вместе в 2003 году. С того времени их увидели 15 миллионов посетителей, пишет Sky News. В память о животном работники зоопарка пришли на работу в черно-белой одежде.

Сотрудники зоопарка использовали разные методы, чтобы заинтересовать самца в спаривании - например, переход на низкокалорийную диету и демонстрацию видеоклипов со спаривающимися пандами.

В итоге это не принесло результата, и зоопарк провел искусственное осеменение Линь Хуэй, после чего в 2009 году у нее родился детеныш.