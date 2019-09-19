Худи с дырами от пуль и логотипами школ, где была стрельба, вызвали скандал

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Американский производитель одежды Bstroy оказался в центре скандала из-за показа худи (толстовок с капюшоном), которые, предположительно, объединены идеей массовой стрельбы в школах.

Показ мужской коллекции, названной дизайнерами Бриком Оуэнсом и Дуэем Картозе "2020", прошел в Нью-Йорке. Модели дефилировали по подиуму в костюмах и футболках, а также в толстовках с логотипами четырех школ, в которых происходила массовая стрельба: "Колумбайн", Виргинский политехнический институт, "Сэнди-Хук" и Марджори Стоунман Дуглас.

На худи были отверстия, напоминающие следы от пуль. Фотографии одежды, появившиеся в "Инстаграме" брэнда, вызвали негодование среди пользователей соцсети.

"Погибли школьники из начальных классов. Да что с вами не так?" - написал один из пользователей под фотографией толстовки с надписью "Сэнди-Хук".

Оставили свои комментарии под толстовкой с логотипом Марджори Стоунман Дуглас и те, кто, по их словам, учился в той школе, когда там произошла стрельба.

"Я пережил это. Отвратительно, что кто-то пытается нажиться на чем-то столь печальном. Вы понятия не имеете, что это значит - жить каждый день с напоминаниями повсюду о случившемся", - написал один из пользователей.

"Это оставило такую огромную рану - не только во мне, но и в тысячах других людей, которые испытали на себе насилие с применением огнестрельного оружия. Это отвратительно", - добавил он.

Представитель благотворительного фонда, основанного в честь школьного преподавателя Виктории Сото, убитой в "Сэнди-Хук", написал в "Твиттере": "Это абсолютно ужасно. Компания ради моды так легко относится к боли, которую испытываем мы и другие люди. Продают толстовки с нашим именем и с отверстиями от пуль. Немыслимо".

Один из основателей брэнда заявил, что хотел высказаться о преступлениях с огнестрельным оружием и при этом придать сил людям, пережившим подобные трагедии. Но пострадавшие и их семьи теперь требуют, чтобы компания прекратила выпуск этой линии одежды и извинилась.

Скандалы из-за одежды

В начале года модный дом Gucci попал в центр расистского скандала из-за свитера, который раскритиковали за то, что он напоминает "блэкфейс" - чёрный грим белых актёров, изображавших афроамериканцев.

Лыжный джемпер стоимостью 890 долларов покрывает нижнюю половину лица. А красный вырез в форме губ, по задумке дизайнеров, должен был ложиться на настоящие. Огромное количество пользователей соцсетей посчитало такую одежду оскорбительной.

Под шквал критики попал и британский модный дом Burberry, представивший на показе в Лондоне толстовку с капюшоном, шнурки которого завязаны узлом, напоминающим узел висельника. Критики увидели в одежде намек на самоубийство и отсылку к практике линчевания.

После показа участвовавшая в нем модель Лиз Кеннеди обрушилась с критикой на Burberry в "Инстаграме". "Самоубийство - это не мода, - написала модель. - Риккардо Тиши и люди из Burberry, я не понимаю, как вы могли выпустить на подиум лук со свисающей с шеи петлей висельника".