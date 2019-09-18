Актеры вышли к администрации президента поддержать Устинова. Фото

У здания администрации президента России проходят пикеты в защиту актера Павла Устинова. На этой неделе его приговорили к трем с половиной годам колонии по обвинению в применении насилия к сотруднику Росгвардии на протестной акции 3 августа. Он не признал вину и настаивал на том, что не участвовал в акции протеста.

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Люди становятся в очередь для того, чтобы поучаствовать в одиночных пикетах. Большинство пикетчиков - актеры.

Корреспондент Би-би-си в начале акции насчитал больше 100 человек в очереди.

Правообладатель иллюстрации Sergei Karpukhin/TASS Image caption Устинов в суде говорил, что вышел из метро "Пушкинская", чтобы встретиться со знакомым, а не участвовать в акции протеста

В среду адвокат осужденного Устинова Дмитрий Чешков обжаловал приговор. Он полагает, что устроенный актерами флешмоб в поддержку Устинова положительно повлияет на ход дела.

Правообладатель иллюстрации Sergei Karpukhin/TASS Image caption Пикетчики стоят у входа в приемную администрации президента меньше минуты и сменяют друг друга

Накануне с подачи актера Александра Паля начался флешмоб "Я/Мы Павел Устинов".

В суд над Устиновым приходил художественный руководитель "Сатирикона" Константин Райкин. Устинов - выпускник Высшей школы сценических искусств по классу Райкина.

В среду в поддержку Устинова неожиданно выступил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Приговор он назвал "вопиющей несправедливостью".

Image caption Егор Жуков - еще один фигурант "московского дела". Ему предъявлено обвинение в экстремизме, он содержится под домашним арестом

Пикетчики стоят с плакатами в руках считанные секунды и сменяют друг друга. Передавать плакаты из рук в руки запрещено - это может быть признано нарушением правил проведения публичных мероприятий.

В руках пикетчиков не только плакаты в поддержку 24-летнего актера Устинова, но и других фигурантов "московского дела".

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"Если вы хотите узнать, известно ли нам о каких-то акциях в поддержку Устинова, то да, нам об этом известно", - сказал в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Главное в этой ситуации то, что приговор был обжалован и будет апелляция", - добавил представитель Кремля.