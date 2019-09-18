Словарь Merriam-Webster добавил к слову "они" (they) новое значение

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Редакция старейшего американского словаря Merriam-Webster добавила к слову "они" (they) новое значение. Теперь это местоимение может быть использоваться по отношению к человеку, который не идентифицирует себя ни как мужчину, ни как женщину.

Нововведение направлено на тех людей, чья гендерная идентичность находится вне бинарной гендерной системы. Слово было добавлено в онлайн-словарь в среду вместе с 532 новыми словами.

Критики этого лингвистического решения считают его грамматически неправильным, но в издательстве Merriam-Webster аргументировали его тем, что слово "они" используется в качестве местоимения в единственном числе еще с конца XIV века.

"Использование слова "они" в единственном числе отражает то, как местоимение "ты" единственного числа выросло из местоимения "вы" множественного числа (речь идет об английском местоимении you - прим. Би-би-си), мы же не жалуемся на то, что использование you в единственном числе грамматически неправильно. Независимо от того, что говорят критики, практически любой использует слово they в единственном числе и в беседе и часто в официальной переписке", - говорится в блоге издательства.

На прошлой неделе британский певец Сэм Смит попросил называть его "они" вместо "он". В своем "Твиттере" он написал: "Я понимаю, что будет много ошибок и неверных определений пола, но все, о чем я прошу, пожалуйста-пожалуйста, попытайтесь".

Пропустить Twitter пост , автор: @samsmith I understand there will be many mistakes and mis gendering but all I ask is you please please try. I hope you can see me like I see myself now. Thank you. — Sam Smith (@samsmith) 13 сентября 2019 г.

Это заявление певца собрало свыше 14 тысяч комментариев.

Издатели Merriam-Webster - не первые, кто обратил внимание на это слово. Лингвисты уже не один год выступают в поддержку использования местоимения "они" в единственном числе. Общество диалектов США в 2015 году назвало его словом года.