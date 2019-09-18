Военные США подтвердили подлинность видео с НЛО

Правообладатель иллюстрации US Department of Defence

Представитель Военно-морского флота США впервые подтвердил, что видеозапись неопознанного летающего объекта, сделанная в 2015 году одним из пилотов, является подлинной. Он также уточнил, что в Пентагоне до сих пор не могут определить природу запечатленного на кадрах явления.

Об этом сообщают ведущие мировые СМИ со ссылкой на сайт The Black Vault, посвященный рассекреченным документам американской администрации.

Речь идет о видео под кодовым названием GO FAST, опубликованном группой исследователей To The Stars Academy of Arts & Science и газетой New York Times. Помимо него, существуют еще две похожие видеозаписи, якобы рассекреченные Пентагоном в августе 2017 года.

"ВМФ характеризует объекты, запечатленные на этих видеозаписях, как неопознанные воздушные явления", - заявил изданию Джозеф Грэдишер, пресс-секретарь главы разведки ВМФ США Мэттью Кохлера.

"Мы используем термин "неопознанное воздушное явление", поскольку это базовое описание зрительных контактов/наблюдений неавторизованных/неопознанных летательных аппаратов/объектов, зафиксированных при входе/работе в воздушном пространстве различных военных полигонов, находящихся под контролем армии", - уточнил Грэдишер.

Это слова совершенно не означают, что на опубликованных кадрах изображена летающая тарелка или любое другое воздушное судно внеземного происхождения - или даже что ВМФ считает объект таковым.

Это лишь признание того, что силы ВМФ США не смогли идентифицировать запечатленное воздушное явление, и оно попало в категорию неопознанных.

Пропустить Youtube пост , автор: To The Stars Academy of Arts & Science Внимание: Контент других сайтов может содержать рекламу. Конец Youtube сообщения , автор: To The Stars Academy of Arts & Science

Поймать быстро движущийся объект и зафиксировать на нем камеру удается лишь с третьей попытки. После чего мы слышим разговор между пилотами.

- Воу! Поймал!

- Что это за хрень?!

- Вау! Парень, что это такое? Ты посмотри, как оно летит!

Откуда это видео

Видеозапись GO FAST была сделана палубным истребителем-бомбардировщиком F/A-18 Super Hornet, оснащенным мультисенсорной электрооптической прицельной системой AN/ASQ- 228, в состав которой входит несколько камер, дальномер и лазерный трекер.

Снимать камера может как в обычном видимом диапазоне, так и в средней инфракрасной области спектра - в высоком разрешении. На опубликованном видео запись идет в инфракрасном режиме.

Правообладатель иллюстрации The Vault Image caption Подробное описание показателей приборов прицельной гондолы: расстояние до объекта (справа посередине) - 4,1 морских мили, это около 7,5 км

Активисты To The Stars Academy обращают внимание на то, что у неопознанного объекта нет шлейфа выходящих газов и нельзя разглядеть крыльев - хотя на таком расстоянии они должны быть видны, даже если это была крылатая ракета.

Точные дата и место съемки, а также другая дополнительная информация были удалены источником, предоставившим все три видеозаписи - в To The Stars Academy настаивают, что это был Пентагон.

Однако пресс-секретарь главы разведки ВМФ опроверг эту информацию и завил, что на самом деле ни одна из трех видеозаписей не была рассекречена и не предназначалась для публичного просмотра.

Ранее представители американского военного ведомства уже делали аналогичные заявления.

Несколько месяцев назад в ответ на запрос The Black Vault пресс-секретарь Пентагона Сьюзан Гох заявила: "Министерство обороны никогда не обнародовало эти видеозаписи, и они по-прежнему засекречены".

Активисты To The Stars Academy не стали комментировать или опровергать официальную позицию министерства.