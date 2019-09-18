В лондонском соборе устроили показ мод. Церковь не поняла критики

Правообладатель иллюстрации John Phillips/Getty Images Image caption Прошедший в церкви показ вызвал одобрение не у всех

Руководство Саутваркского собора в Лондоне раскритиковали за проведенный в стенах храма показ мод. Демонстрацию блестящих коктейльных мини и купальников назвали весьма спорным решением. Однако церковь говорит, что никакой проблемы в этом не видит.

16 сентября в Лондоне в рамках Недели моды состоялся показ селебрити-дизайнера Джулиена Макдональда, ранее создававшего наряды для Givenchy и работавшего под руководством Карла Лагерфельда в Chanel.

В 1997 году Макдональд создал свой собственный лейбл, который пользуется популярностью у знаменитостей: наряды носят Бейонсе, Тейлор Свифт, Кейт Бекинсейл, Марайя Кэри и другие.

В прессе Макдональда нередко называют "королем гламура": в последней коллекции он показал наряды с откровенными вырезами, полупрозрачные платья в стразах и много мини.

Сам дизайнер сказал, что стремился показать "настоящую женщину".

"Мне надоели молодые девочки на подиуме. Они потрясающе смотрятся в моей одежде, но они ее не покупают. Я хочу делать коллекции для настоящих женщин, не только для 16-летних", сказал Макдональд.

Правообладатель иллюстрации John Phillips/BFC/Getty Image Image caption Дизайнер Джулиен Макдональд шьет наряды для многих знаменитостей

К самой коллекции у модных журналов и зрителей осталось мало вопросов. Зато место проведения показа вызвало много критики: дизайнер организовал подиум прямо в одном из действующих лондонских соборов.

Один из иерархов Англиканской церкви усомнился, стоит ли собору предоставлять площадку для "нарциссического мероприятия для очень богатых людей". Гэвин Ашенден, бывший королевский капеллан, рукоположенный в Саутваркском соборе, призвал епархию дважды подумать, прежде чем продвигать материализм.

Ашенден, которого в свое время прочили в епископы, известен своей критикой современных церковных веяний.

Так, несколько лет назад он ушел в отставку, когда ему не понравилось чтение Корана в соборе Святой Марии в Глазго. Он высказывался против рукоположения женщин-священников, объясняя это тем, что епископы представляют Бога и должны следовать тому, как Господь использовал половую принадлежность человека, чтобы явить себя.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джулиен Макдональд говорит, что стремился показать "настоящую женщину"

Многие поддержали Ашендена. В соцсетях, например, появляются и такие отзывы: "Если бы нужно было выбрать между полем для гольфа [в соборе] или голыми мужчинами и женщинами, которые с важным видом [ходят по подиуму] для удовольствия группы очень богатых людей, я бы выбрал поле для гольфа. О чем только думали в соборе?"

На самом деле руководство собора предлагает разные услуги: здание XII века можно арендовать для "специальных мероприятий": от торжественного ужина до музыкальной постановки, и это нередкая практика.

Руководство собора отреагировало на критику: "Собор много лет использовался для проведения различных мероприятий, в том числе связанных с индустрией моды. Мы очень рады, что нас позвали работать с британским дизайнером Джулиеном Макдональдом в рамках Лондонской недели моды. Его шоу собрало в соборе людей, которые иначе бы не пришли. И многие назвали его красивым, с особой атмосферой. А шоу прошло в профессиональном ключе и уважительной манере".

Image caption Летом в соборе в Рочестере открыли поле для мини-гольфа

В последний раз скандал такого масштаба вокруг церкви разгорелся в Британии этим летом, когда центральный неф в соборе города Рочестер превратили в поле для мини-гольфа. В церкви заявили, что это развлечение привлекало сотни молодых людей ежедневно.

Несмотря на большое количество действующих храмов в Британии - более 16 тысяч - число прихожан постоянно снижается, а воскресные службы посещают менее 2% населения страны.

Чтобы исправить положение, церкви нередко организуют не вполне свойственные им мероприятия или находит другие выходы из ситуации: например, один из лондонских храмов делит помещение с кафе, почтой и детской игровой площадкой. В некоторых церквях часть здания переоборудована под квартиры, которые сдают в наем.