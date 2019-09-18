Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Саудовские военные утверждают, что исходное направление удара исключает причастность к нему повстанцев из Йемена

Министерство обороны Саудовской Аравии продемонстрировало фрагменты беспилотников и крылатых ракет, которые, по словам военных, указывают на причастность Ирана к нападению на два нефтеперерабатывающих предприятия.

В общей сложности, по их словам, было применено 18 дронов и семь крылатых ракет, запущенных со стороны, исключающей участие в атаке Йемена.

Между тем именно йеменские повстанцы-хуситы, пользующиеся поддержкой Тегерана, утверждают, что стоят за этим нападением.

Сам Иран отрицает свою причастность к нападению и предупреждает, что отреагирует на любую попытку военного ответа.

Обломки свидетельствуют о том, что атака велась с севера, и "ее бесспорно организовал Иран", - заявил на пресс-конференции представитель министерства обороны Саудовской Аравии, полковник Турки аль-Малки. Он добавил, что саудовские военные продолжают выяснять, где именно началась атака.

Полковник Малки среди прочих обломков продемонстрировал дельтовидное крыло иранского беспилотника.

Советник президента Ирана Хесамеддин Ашена заявил, что никаких доказательств причастности Ирана к нападениям Саудовская Аравия не предоставила.

"Пресс-конференция доказала, что Саудовская Аравия ничего не знает о том, откуда были запущены ракеты и беспилотники. Также они не сумели объяснить, почему их оборонительные системы не смогли отразить атаку", - написал Ашена в "Твиттере".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Полковник Малки продмонстрировал карты, снимки и видео субботних нападений

"Данные, извлеченные из бортового компьютера этого беспилотника, показывают, что он иранский", - сказал он.

По словам Малки, по нефтезаводам на месторождениях Абкайк и Хурайс было выпущено семь крылатых ракет, Абкайк также атаковали 18 беспилотников. Крылатые ракеты поразили Хурайс, но не долетели до Абкайка.

Попавшие в цель ракеты прилетели, как утверждается, с севера. Полковник продемонстрировал видео удара одного из беспилотников по Абкайку, а также карты и фотографии разрушений.

Рассказывая о нападении на Хурайс, он подчеркнул, что "точность попадания крылатых ракет демонстрирует продвинутые возможности, которых нет у марионеток Ирана".

Полковник Малки сказал, что пока не может дать точные координаты мест пуска, но пообещал, что как только они будут определены, об этом объявят на очередной пресс-конференции.

Он назвал удары "нападением на международное сообщество" и подчеркнул, что "виновные должны быть привлечены к ответственности за свои действия".

Ранее в среду президент США Дональд Трамп объявил, что проинструктировал министерство финансов "значительно усилить американские санкции в отношении Ирана" на фоне состоявшихся нападений. О масштабе этих новых санкций пока не сообщается.

Госсекретарь США Майк Помпео должен встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом, чтобы обсудить дальнейшую стратегию в этом вопросе.