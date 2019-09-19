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Беспрецедентная кампания в защиту Павла Устинова

К публичной кампании в защиту актера Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам колонии по обвинению в применении насилия к росгвардейцу, присоединились представители российских властей и церкви.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал случившееся с Устиновым "вопиющей несправедливостью".

Известный адвокат Анатолий Кучерена вызвался защищать актера и уже подал апелляцию на приговор.

Что это значит для остальных обвиняемых по связанным с недавними акциями протеста делам? Эксперты считают, что дело Устинова - скорее исключение, и в целом более мягкого отношения властей к протестующим ожидать не стоит.

Одновременно в поддержку фигурантов "московского дела" выступили 52 священника, в том числе настоятели нескольких крупных монастырей.

Эр-Рияд показал обломки дронов, атаковавших нефтяные объекты

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Саудовское министерство обороны показало обломки ракет и беспилотников, которые, как утверждают военные, участвовали в налете на нефтяные объекты компании Aramco в ночь на 14 сентября.

Представитель военного ведомства полковник Турки аль-Малки продемонстрировал дельтовидное крыло, принадлежавшее, как он заявил, иранскому беспилотнику.

Советник президента Ирана Хесамеддин Ашена заявил, что никаких доказательств причастности Ирана к нападениям Саудовская Аравия не предоставила.

Секрет Джастина Трюдо всплыл в прессе

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Журнал Time опубликовал снимок, на котором премьер-министр Канады Джастин Трюдо запечатлен в затемняющем кожу макияже. Так называемый "блэкфейс" - использование темного грима для имитации людей другой расы - считается крайне расистским жестом.

Опубликованная незадолго до выборов фотография может серьезно ударить по карьере Трюдо, которого считают одним из самых прогрессивных либералов и ярым борцом за права этнических меньшинств.

Снимок был сделан в 2001 году, когда премьеру Канады было 29 лет. Трюдо тогда преподавал в одном из колледжей Ванкувера. Темой вечеринки были арабские сказки, и Трюдо пришел в образе Аладдина.

Трюдо признал, что костюм был проявлением бытового расизма, и сказал, что ему "не стоило этого делать".

Выборы в Израиле: что будет с Нетаньяху?

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По итогам подсчета 90% голосов на прошедших во вторник парламентских выборах в Израиле правящая партия "Ликуд" получает 31 мандат, а левоцентристский альянс "Кахоль-лаван" - 32 мандата из 120.

Таким образом, рекордное по продолжительности пребывание у власти Беньямина Нетаньяху оказалось под вопросом. 69-летний Нетаньяху претендует на пятый премьерский срок. Судьба его кресла решится в ближайшие недели.

Помпео обсудит с саудовскими властями ответ на атаку дронов

Госсекретарь США Майк Помпео в четверг встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом, чтобы обсудить недавний воздушный удар по крупнейшим саудовским нефтяным объектам и возможные ответы на него.

США и Саудовская Аравия, судя по всему, планируют скоординировать ответные меры. В среду президент Дональд Трамп сказал, что казначейство по его распоряжению готовит новые санкции в отношении Ирана, который США считают виновником атаки.

Третья полоса в "Шереметьево"

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В московском аэропорту "Шереметьево" откроется третья взлетно-посадочная полоса. Строить ее начали в 2012 году, чтобы сдать в 2015-м, но с тех пор сроки открытия не раз переносились. Позднее новую ВПП планировалось ввести в эксплуатацию к началу чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходил в России, но завершить работы вовремя не удалось.

Huawei представит новый смартфон

В Мюнхене состоится церемония глобального запуска смартфона Huawei Mate 30. Этот смартфон должен стать первым китайским аппаратом, на котором не будет приложений Google. В США действует запрет на продажу технологий китайской компании.

Британия вспомнит Дэвида Кэмерона

На первом телеканале Би-би-си состоится премьера документального фильма о годах правления Дэвида Кэмерона, которые привели к проведению референдума о выходе Британии из Евросоюза. Кэмерон делится своими впечатлениями по поводу нынешней ситуации в британской политике. Также в четверг выходит в продажу книга мемуаров Кэмерона, в которой он подробно описывает обстановку в стране накануне референдума.

Сторонники шамана Габышева говорят о его похищении

Image caption Александр Габышев прославился в соцсетях как "шаман, идущий в Москву изгонять Путина"

В Бурятии сообщают о похищении в ночь на четверг Александра Габышева, жителя Якутии, известного как "шаман, идущий изгонять Путина". Об этом пишут местные СМИ и сторонники Габышева.

"Приехали два автобуса с полицией, скрутили и загрузили вместе с тележкой и увезли в сторону Улан-Удэ", - сообщил один из сопровождавших Габышева порталу Znak.com.

Еще один очевидец задержания, писатель Виктор Егоров, рассказал "Московскому комсомольцу", что Габышева увезли из лагеря на обочине дороги неизвестные люди.

Изданию "Сноб" в республиканском МВД не подтвердили факт задержания.

Александр Габышев начал свой поход в марте этого года и прошел уже около 2800 километров. 10 сентября в Улан-Удэ произошли столкновения между силовиками и участниками народного схода, который начался после задержания двух сторонников Габышева.

Суд присудил компенсацию отцу убитого в Сирии военнослужащего

В годовщину инцидента над Средиземным морем, в ходе которого ПВО Сирии сбили российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20, приняв его за израильский бомбардировщик, в Москве был удовлетворен иск отца одного из 15 погибших в нем военнослужащих, выяснил "Коммерсант".

Media playback is unsupported on your device Москва винит Израиль в гибели Ил-20

С помощью военной прокуратуры отец военного переводчика Алексея Арзуманова добился повышения пенсии в связи с потерей сына. Также он рассчитывает получить шесть миллионов рублей, обещанных ему командиром части, где служил сын.

Девушка, послужившая прообразом "успешной" Барби, солгала о карьере

Элени Антониаду стала прообразом для одной из кукол серии Sheroes, в рамках которой компания Mattel сделала 20 новых моделей кукол, похожих на 20 успешных женщин из разных стран.

Элени представляла Грецию. В ее анкете на сайте Mattel говорится, что она ученый мирового калибра, специалист по трансплантологии, основатель собственной фирмы по созданию биопротезов и помогает тренировать астронавтов НАСА.

Все это, похоже, оказалось неправдой, пишет Guardian.

После того как Антониаду стала знаменитой, ее карьеру пристально изучали. Выяснилось, что Антониаду присудила себе несуществующую награду космического агентства за выдающиеся исследования, а представитель НАСА заявил, что она никогда у них не работала.

Переговоры об особом статусе Донбасса закончились ничем. Почему?

18 сентября в российских и украинских СМИ начала появляться противоречивая информация о переговорах в Минске по поводу порядка закрепления особого статуса территорий на востоке Украины.

Это один из главных спорных моментов, решение которого открывает возможность к началу прямых переговоров между президентами стран.

Би-би-си разбирается, что такое "Формула Штайнмайера", на которую ссылаются обе не договорившиеся стороны.

В Пентагоне впервые подтвердили подлинность видео с НЛО

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Представитель Военно-морского флота США впервые подтвердил, что видеозапись неопознанного летающего объекта, сделанная в 2015 году одним из пилотов, является подлинной.

"ВМФ характеризует объекты, запечатленные на этих видеозаписях, как неопознанные воздушные явления", - заявил Джозеф Грэдишер, пресс-секретарь главы разведки ВМФ США Мэттью Кохлера.

Руководство храма не понимает, почему его критикуют за показ мод

Руководство Саутваркского собора в Лондоне раскритиковали за проведенный в стенах храма показ мод. Демонстрацию блестящих коктейльных мини и купальников назвали весьма спорным решением. Однако церковь говорит, что никакой проблемы в этом не видит.

В последний раз скандал такого масштаба вокруг церкви разгорелся в Британии этим летом, когда центральный неф в соборе города Рочестер превратили в поле для мини-гольфа.

Местоимение "они" теперь обозначает третий пол

Редакция старейшего американского словаря Merriam-Webster добавила к слову "они" (they) новое значение. Теперь это местоимение может быть использовано по отношению к человеку, который не идентифицирует себя ни как мужчину, ни как женщину.

У кого на Ближнем Востоке есть дроны? Почти у всех

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Вопрос о том, откуда вылетели дроны и ракеты, участвовавшие в нападении на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, ранее уже вызвал разногласия между США и Ираном.

Би-би-си разбирается, у кого на Ближнем Востоке есть беспилотники и где они используются.

После флешмоба в "Инстаграме" к зданию администрации президента России вышли сотни друзей и коллег осужденного актера Павла Устинова.

Media playback is unsupported on your device Почему десятки актеров вышли в поддержку Павла Устинова?

Дайджест готовили Артем Воронин и Марина Ромадова