Трюдо извинился за фото в коричневом гриме в образе Аладдина
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за фотографию 18-летней давности, на которой он изображен в белом тюрбане и коричневом гриме на вечеринке в частной школе. Фотографию опубликовал журнал Time.
На снимке из ежегодника 2001 года Трюдо изображен с темным гримом на лице и руках в элитной академии Вест-Пойнт-Грей в Ванкувере, где он работал преподавателем.
После публикации фото в Time Трюдо выступил перед журналистами и объяснил, что наложил коричневый грим и оделся в костюм Аладдина на гала-вечеринке на тему "Арабские ночи".
Он признал, что фотография была расистской, и сказал, что "глубоко сожалеет", и должен был тогда хорошо подумать.
На вопрос, были ли еще подобные случаи, Трюдо ответил, что наносил грим, выступая на шоу талантов в средней школе.
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Национальный совет канадских мусульман выразил возмущение опубликованным фото.
Исполнительный директор совета Мустафа Фарук сказал: "Видеть премьер-министра в коричневом/черном гриме очень печально. Ношение черного и коричневого грима достойно порицания и возвращает нас к истории расизма".
Эндрю Шиэр, лидер оппозиционных консерваторов, сказал, что фотография была расистской в 2001 году и остается расистской сейчас и свидетельствует о неспособности Трюдо управлять страной.
Сикх Джагмит Сингх, лидер Демократической партии, назвал снимок оскорбительным.
Фотографию также раскритиковала в "Твиттере" лидер Зеленой партии Элизабет Мэй.
Публикация снимка совпала с началом предвыборной кампании перед выборами, которые пройдут 21 октября и будут, согласно социологическим опросам, непростыми для канадского премьера.
Джастин Трюдо, сын покойного бывшего премьер-министра Пьера Трюдо, борется за переизбрание на второй срок.
Канадский премьер - не первый политик, угодивший в неприятности подобным образом. Губернатор Вирджинии Ральф Нортэм признался, что носил черный грим, наряжаясь как Майкл Джексон.
Однако он опроверг утверждения о том, что он был на расистской фотографии в ежегоднике своей медицинской школы 1984 года.