Трюдо извинился за фото в коричневом гриме в образе Аладдина

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за фотографию 18-летней давности, на которой он изображен в белом тюрбане и коричневом гриме на вечеринке в частной школе. Фотографию опубликовал журнал Time.

На снимке из ежегодника 2001 года Трюдо изображен с темным гримом на лице и руках в элитной академии Вест-Пойнт-Грей в Ванкувере, где он работал преподавателем.

После публикации фото в Time Трюдо выступил перед журналистами и объяснил, что наложил коричневый грим и оделся в костюм Аладдина на гала-вечеринке на тему "Арабские ночи".

Он признал, что фотография была расистской, и сказал, что "глубоко сожалеет", и должен был тогда хорошо подумать.

На вопрос, были ли еще подобные случаи, Трюдо ответил, что наносил грим, выступая на шоу талантов в средней школе.

Национальный совет канадских мусульман выразил возмущение опубликованным фото.

Исполнительный директор совета Мустафа Фарук сказал: "Видеть премьер-министра в коричневом/черном гриме очень печально. Ношение черного и коричневого грима достойно порицания и возвращает нас к истории расизма".

Эндрю Шиэр, лидер оппозиционных консерваторов, сказал, что фотография была расистской в 2001 году и остается расистской сейчас и свидетельствует о неспособности Трюдо управлять страной.

Сикх Джагмит Сингх, лидер Демократической партии, назвал снимок оскорбительным.

Фотографию также раскритиковала в "Твиттере" лидер Зеленой партии Элизабет Мэй.

Пропустить Twitter пост , автор: @ElizabethMay I am deeply shocked by the racism shown in the photograph of Justin Trudeau. He must apologize for the harm done and commit to learning and appreciating the requirement to model social justice leadership at all levels of government. In this matter he has failed. — Elizabeth May (@ElizabethMay) 19 сентября 2019 г.

Публикация снимка совпала с началом предвыборной кампании перед выборами, которые пройдут 21 октября и будут, согласно социологическим опросам, непростыми для канадского премьера.

Джастин Трюдо, сын покойного бывшего премьер-министра Пьера Трюдо, борется за переизбрание на второй срок.

Канадский премьер - не первый политик, угодивший в неприятности подобным образом. Губернатор Вирджинии Ральф Нортэм признался, что носил черный грим, наряжаясь как Майкл Джексон.

Однако он опроверг утверждения о том, что он был на расистской фотографии в ежегоднике своей медицинской школы 1984 года.