В Бурятии задержан шаман, который "шел изгонять Путина"

Image caption Габышев, якобы собирающийся "прогнать" из Кремля Владимира Путина, прошел через Бурятию в конце августа

В Бурятии сообщили о задержании полицией в ночь на четверг Александра Габышева - жителя Якутии, известного как "шаман, идущий изгонять Путина". Об этом написали местные СМИ и сторонники Габышева.

"Приехали два автобуса с полицией, скрутили и загрузили вместе с тележкой и увезли в сторону Улан-Удэ", - сообщил один из сопровождавших Габышева порталу Znak.com.

Еще один очевидец задержания, писатель Виктор Егоров, рассказал "Московскому комсомольцу", что Габышева увезли из лагеря на обочине дороги неизвестные люди.

В ответ на запрос Би-би-си в МВД Бурятии, не уточняя фамилию человека, сообщили следующее: "19 сентября на 202-м километре федеральной трассы М-53 "Байкал" сотрудниками полиции по поручению следователя задержан мужчина 1958 года рождения, находящийся в розыске за совершение преступления на территории Республики Саха (Якутия)".

В сообщении уточняется, что задержанного планируется "ближайшим авиарейсом доставить из Улан-Удэ в Якутск для проведения следственных действий". При этом мужчины по имени Александр Габышев нет в официальной базе людей, которых разыскивает полиция в Якутии.

Пропустить Youtube пост , автор: BBC News - Русская служба Внимание: Контент других сайтов может содержать рекламу. Конец Youtube сообщения , автор: BBC News - Русская служба

Александр Габышев начал свой поход в марте этого года и прошел уже около 2800 километров. 10 сентября в Улан-Удэ произошли столкновения между силовиками и участниками народного схода, который начался после задержания двух сторонников Габышева.

Представитель бурятского отделения партии "Яблоко" Наталья Семенова прокомментировала его задержание в "Фейсбуке".

Нынешний поход Александра Габышева на Москву - уже не первый. В прошлом году аналогичную миссию пришлось прервать. Якутские журналисты говорят, что в первый раз поход представлял собой испытание на прочность, хотя Габышев утверждает, что и тогда руководствовался протестом против Путина.

Известность в соцсетях якутский странник получил после того, как 12 июня выступил на протестном митинге в Чите. Там он призвал к созданию народных сходов, которые будут обладать правом принятия решений в статусе законов. "Запомните, Путин вам не указ", - такими словами Габышев завершил свою короткую речь.

На границе Бурятии Габышева и примкнувших к нему сторонников ждала делегация бурятских шаманов. Они упрекали якутского коллегу в том, что выступая с воинственными призывами, он нарушает законы шаманизма.