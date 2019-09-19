Прокуратура попросила отпустить Павла Устинова из СИЗО
Прокуратура попросила Мосгорсуд изменить меру пресечения актеру Павлу Устинову, осужденному за то, что при его задержании вывихнул плечо сотрудник Росгвардии. Об этом агентству Интерфакс сообщил его адвокат Анатолий Кучерена. В Мосгорсуде агентству РИА Новости подтвердили эту информацию.
Устинова после задержания поместили в СИЗО. Он до сих пор находится там - и ожидалось, что он останется под арестом как минимум до рассмотрения апелляции. Однако в случае, если суд удовлетворит просьбу прокуратуры, Устинов покинет СИЗО еще до рассмотрения своей жалобы.
Как уточняет агентство РИА Новости, ходатайство прокуратуры будет рассмотрено мосгорсудом уже в пятницу, 20 сентября.
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