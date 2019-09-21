Почему женщинам намного тяжелее рожать, чем их далеким предкам?

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Роды у современных женщин, как правило, проходят мучительно и длятся довольно долго, иногда не один день, а роженице нередко бывает необходима помощь.

Так почему у ближайших биологических родственников человека, например, шимпанзе, роды происходят легче, они длятся лишь несколько часов и роженице не требуется ничья помощь?

Чтобы ответить на этот вопрос, ученые попробовали выяснить, как рожали древнейшие предки человека.

Два миллиона лет назад предкам людей рожать было относительно легко. Это выяснилось в ходе исследования древних окаменелостей.

Для австралопитека седиба, жившего 1,95 млн лет назад на территории нынешней ЮАР, процесс родов был относительно легким, рассказала участник исследования антрополог Натали Лаудицина.

"У головы и плеч плода было достаточно места для прохождения даже самых тесных материнских родовых каналов", - сказала она.

В наши дни ситуация изменилась. Из-за размера и формы современного таза человека (компромисс, необходимый для ходьбы в вертикальном положении) и большого размера головы ребенка плод выходит с трудом.

Во время родов младенцу приходится несколько раз повернуться в родовом канале.

Изучая тазовые кости наших древних человекоподобных родственников, ученые примерно могут понять, какими были роды в основе генеалогического древа человека.

Правообладатель иллюстрации Laudicina et al, 2019 Image caption Реконструкция родов австралопитека седиба

Но нельзя сказать, что роды неизменно становились труднее по мере эволюции человека.

По словам Лаудицины, при изучении окаменелостей самки австралопитека афарского, названной Люси, выяснилось, что ее роды проходили труднее, чем у австралопитека седиба, потому что в ее случае плоду было более тесно в родовом канале.

При этом австралопитек афарский жил на миллион лет раньше.

"Многие полагают, что эволюция родов - это переход от легких у обезьян к трудным в наши дни. Но мы видим, что это не так", - рассказала Лаудицина.

По ее словам, сложно определить, когда роды стали трудными и перешли в современную фазу, потому что каждая окаменелость из генеалогического древа человека демонстрирует свои родовые проблемы.

И даже в наши дни роды у женщин бывают разными: у некоторых роды проходят относительно легко и быстро, другие рожают в муках более 20 часов.