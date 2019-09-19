Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Кто станет следующим премьер-министром? Бенни Ганц (слева) или Биньямин Нетаньяху (справа)

Биньямин Нетаньяху, пока сохраняющий пост премьер-министра Израиля, призвал лидера победившей на выборах партии "Кахоль-Лаван" Бенни Ганца начать переговоры о создании правительства национального единства. Ганц поддержал идею такого правительства, но подчеркнул, что возглавит его сам.

В его партии уточнили, что ни в каком правительстве с Нетаньяху во главе участвовать не будут, заявил журналистам один из ведущих членов партии Моше Яалон.

Согласно предварительным данным подсчета голосов после прошедших в Израиле внеочередных всеобщих выборов, партия Нетаньяху "Ликуд", скорее всего, получит всего 31 депутатский мандат, а партия Ганца "Кахоль-Лаван" - 33.

Проблема Нетаньяху состоит в том, что его правый блок "Ликуд" и дружественные ему религиозные партии не набирают минимум в 61 депутатский мандат, необходимый для формирования правительства.

Вместе с союзниками у блока Ганца, по расчетам политологов, будет 57 мандатов, а у блока Нетаньяху - 55.

За всю историю Израиля ни одной партии ни разу не удалось получить большинство мест в Кнессете и все правительства были коалиционными.

Вот как развивается заочный диалог лидеров двух крупнейших партий по итогам последних выборов в Израиле.

Нетаньяху: "Бенни, давай встретимся"

"Бенни, давай встретимся сегодня в любое время, чтобы обсудить этот важнейший вопрос. Нельзя проводить третьи за год выборы - я против этого. Нам следует сформировать правительство национального единства и продемонстрировать всей стране, что мы ответственные люди и готовы сотрудничать", - написал Нетаньяху в "Фейсбуке".

Ганц: "Я хочу создать правительство под своим руководством"

"Страна сделала выбор в пользу единства. Страна проголосовала за Израиль. "Кахоль-Лаван", который я возглавляю, победил на выборах. Я хочу и намерен создать широкое либеральное правительство единства, под своим руководством. Правительство, которое будет отражать волю народа", - заявил в четверг Бенни Ганц.

Почти одновременно Моше Яалон, третий по значимости человек в "Кахоль-Лаван", выразился еще определеннее: "Мы не войдем в состав коалиции, которую возглавил бы Нетаньяху". Он затем напрямую обратился к членам партии "Ликуд" с призывом сменить лидера: "Пришло время вам сказать Нетаньяху "спасибо за все", а затем попрощаться с ним".

Нетаньяху: удивлен и разочарован

"Я удивлен и разочарован. Ганц - мое предложение остается в силе. Именно этого [создание правительства национального единства] ожидает народ", - написал в "Твиттере" Нетаньяху.

Нетаньяху и неприкосновенность

Ганц и его однопартийцы не хотят видеть Нетаньяху на посту премьера, так как против того выдвигается целый ряд обвинений в коррупции.

В начале октября Нетаньяху должен ответить на вопросы прокуратуры о дорогих подарках, в которых подозревают коррупционный интерес, а также в успешных и не доведенных до конца попытках договориться с собственниками различных СМИ о более благоприятном освещении его деятельности в обмен на преференции для их бизнеса.

По этим эпизодам прокуроры планируют предъявить политику обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием и получении взяток, но обвинительный акт пока не утвержден.

Нетаньяху отрицает все злоупотребления и объясняет это расследование кознями своих политических оппонентов.

Вместе с тем, сторонники Нетаньяху, и, если верить израильской прессе, он сам, хотят принять закон, дарующий иммунитет действующему премьер-министру. После последних выборов шансы на это невелики.

Арабская оппозиция?

Если переговоры Ганца и Нетаньяху не приведут к формированию правящей коалиции, то тот и другой могут попробовать договориться с партией "Наш дом Израиль" и ее лидером Авигдором Либерманом, которая получает девять мест в Кнессете.

Либерман тоже предлагал создать правительство национального единства, естественно, со своим участием.

Если Нетаньяху и Ганцу удастся договориться между собой, у них наберется большинство без помощи других партий.

Если к блоку Ганца присоединится Либерман со своими депутатами, то "Ликуд" окажется в оппозиции.

После апрельских выборов Нетаньяху не удалось сформировать правящую коалицию из-за категорического отказа Либермана далее сотрудничать с религиозными партиями, так как те настаивают на том, что религиозные студенты не должны призываться в армию.

Если "Ликуду" и "Кахоль-Лаван" удастся сформировать коалицию, то впервые за всю историю независимости Израиля арабская партия "Объединенный список" станет официальной оппозицией в Кнессете, так как она заняла третье место на выборах.