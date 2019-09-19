Правообладатель иллюстрации Maxppp/PA Images Image caption Пилот так провисел два часа

На северо-западе Франции разбился бельгийский истребитель F-16. Оба пилота катапультировались, но парашют одного из них зацепился за провода высоковольтной линии электропередачи и пилот некоторое время там провисел.

Оба пилота получили незначительные увечья.

Незадолго до падения в поле истребитель также задел крышу одного из домов.

На спасение висящего на проводах пилота понадобилось два часа. Местная пресса сообщает, что напряжение в этих проводах достигает 250 тыс. вольт.

Истребитель летел на высоте в 500 метров, сказал командующий ВВС Бельгии Фредерик Вансина.

Самолет вылетел из бельгийской провинции Намюр и направлялся на французскую базу Лорьен в Бретани, примерно в 30 километрах от места, где он разбился.

Французская газета Le Télégramme опубликовала фотографию висящего на проводах пилота.

"Им было нужно время для того, чтобы его спасти. Надо было отключить электроток. Я был в контакте с ним по телефону, и он говорит, что чувствует себя хорошо", - сказал генерал-майор Вансина.

Обоих пилотов осмотрели в больнице и выписали.

На других фотографиях с места событий видны столб черного дыма и поврежденная крыша дома, находящегося всего в 50 метрах от места крушения.

Местный житель Патрик Коффер сказал Le Télégramme, что одно из крыльев самолета сорвало часть крыши его дома и нанесло серьезный ущерб.

По его словам, также загорелся близлежащий сарай и деревья вблизи дома.

Другая местная жительница Синди Ле Глоаник видела, как пилоты катапультировались, и даже сфотографировала этот момент.

На одной из фотографий видны горящие металлические объекты и горящее же кукурузное поле.

Самолет не был вооружен. Истребитель был построен в 1983 году, но, по словам представителей бельгийских ВВС, был в рабочем состоянии.

По словам генерал-майора Вансины, пилот сказал, что во время перелета возникли проблемы с двигателем.