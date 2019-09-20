Павла Устинова, осужденного за вывих плеча росгвардейца, отпустят из СИЗО

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Фигурант "московского дела" Павел Устинов, осужденный по статье о применении насилия к представителю власти, будет отпущен из СИЗО под подписку о невыезде. Такое решение объявила в пятницу судья Мосгорсуда Юлия Манеркина.

Зал взорвался аплодисментами, передает корреспондент Би-би-си Елизавета Фохт. Сам Устинов выслушал решение судьи спокойно.

Из-под стражи Устинов выйдет лишь после того, как администрация СИЗО получит копию решения суда.

Мосгорсуд удовлетворил жалобу прокуратуры, которая накануне попросила изменить Устинову меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде. На предыдущих слушаниях по делу Устинова представитель прокуратуры просил назначить ему шесть лет лишения свободы.

В ходе слушаний в Мосгорсуде по изменению меры пресечения Устинову стало известно, что на него выдала положительную характеристику Росгвардия, в которой он ранее служил и сотруднику которой, по версии следствия, вывихнул плечо во время задержания на акции протеста 3 августа.

В ходе заседания суда защита изложила свои аргументы о том, что Павел Устинов имеет постоянную регистрацию, воспитывался в многодетной семье, на него даны положительные характеристики, за него поручился народный артист России, руководитель московского театра "Сатирикон" Константин Райкин.

Доводы защиты поддержала и сторона обвинения. Прокурор перечислила те же аргументы в пользу решения об освобождении Устинова под подписку о невыезде. По заявлению прокурора, положительную характеристику на Устинова выдала Росгвардия.

Сам Павел Устинов, обращаясь к суду, сказал, что он не намерен скрываться от правосудия или угрожать свидетелям или препятствовать производству по делу.

В четверг вечером также стало известно, что генпрокуратура подала в Мосгорсуд апелляционное представление, в котором попросила смягчить Устинову приговор и назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации не оспаривает доказанность вины Устинова и правильность квалификации его действий, полагая в то же время, что приговор подлежит изменению в связи с несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его чрезмерной суровости", - заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

О том, что Устинову нужно было "максимум дать год условно", в четверг также заявил глава Росгвардии Виктор Золотов.

Родственники Устинова с такой позицией не согласны. "При всем уважении к этому человеку [Виктору Золотову], здесь я с ним не соглашусь, потому что у нас есть все доказательства, что Павел невиновен. А зачем невиновному человеку один год условки? Мы будем бороться [за полное освобождение]", - заявила его сестра Юлия.

Дело Устинова

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 годам колонии общего режима, признав виновным в применении насилия к сотрудику Росгвардии на акции протеста 3 августа. По версии обвинения, молодой человек оказывал активное сопротивление задерживающему его омоновцу и вывихнул тому плечо.

Потерпевший росгвардеец на суде заявил, что Устинов выкрикивал оскорбительные лозунги в сторону власти, а при задержании "активно пытался освободиться от захвата" и таким образом нанес ему травму.

Устинов вину не признал. Он настаивал на том, что не оказывал сопротивления сотрудникам Росгвардии, и, кроме того, не принимал участия в акции протеста. Молодой человек утверждал, что приехал на Пушкинскую площадь, чтобы встретиться с другом, и не знал, что там проходит несанкционированное мероприятие.

Несколько видеозаписей, на которых видно, что Устинов стоит в стороне от протестующих и смотрит в телефон, суд во время процесса смотреть отказался.

23-летний Устинов - начинающий актер. Он закончил Высшую школу сценических искусств Константина Райкина, снимался в сериале "Трейдер" и фильме Федора Бондарчука "Пассажир". Руководитель московского театра "Сатирикон" Райкин лично приходил в суд и заявлял, что готов поручиться за Устинова.

На следующий день после вынесения приговора несколько десятков актеров, певцов и знаменитостей выступили с требованием освободить Устинова, а в среду, 18 сентября, больше сотни человек выстроились в очередь у администрации президента, чтобы поучаствовать в одиночных пикетах.

После этого риторика власти о деле Устинова изменилась - если 17 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что разбираться в таких делах - "не прерогатива президента", то на следующий день он заявил, что в Кремле посмотрели резонансное видео задержания, и несколько раз повторил, что нужно дождаться результатов апелляции.

Апелляцию на приговор Устинову Мосгорсуд рассмотрит в понедельник, 23 сентября.