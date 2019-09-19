Правообладатель иллюстрации WPA Pool Image caption Окружение Елизаветы Второй неофициально выразило неудовольствие воспоминаниями Дэвида Кэмерона

В дни, когда в Британии обсуждают и осуждают попытки втянуть королеву в политику в связи с брекситом, бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон признался, что хотел, чтобы королева как-то повлияла на результат референдума о независимости Шотландии пять лет назад. Букингемский дворец неофициально выразил "неудовольствие" экс-премьером.

Осенью 2014 года Елизавета Вторая в итоге всего лишь призвала шотландцев очень хорошо подумать прежде, чем голосовать.

В интервью Би-би-си по случаю выхода в свет его мемуаров Дэвид Кэмерон рассказал, что его привели в ужас результаты опроса, опубликованные за 11 дней до референдума, 7 сентября 2014 года, согласно которым сторонники независимости Шотландии побеждали. Тогда он, по его словам, в отчаянии обратился к окружению королевы.

"Я помню разговоры между мной и моим личным секретарем, между ним и личным секретарем королевы, между мной и личным секретарем королевы. Мы не просили о чем-то неподобающем или антиконституционном, просто ну хотя бы поднять бровь, не знаю, на четверть дюйма. Мы думали, что это может повлиять на результат", - сказал Кэмерон.

Елизавета II тогда все же не стала занимать ничью сторону, даже в форме этого фигурального приподнятия брови на шесть миллиметров, а только сказала, что шотландцам следует очень тщательно подумать о будущем.

Официально королевский двор не комментировал признания Кэмерона, но неофициально источник при дворе сообщил Би-би-си, что эти признания вызвали неудовольствие в Букингемском дворце.

"Ужас во дворце"

"Как первое правило "Бойцовского клуба" - не говорить о "Бойцовском клубе", так и первое правило отношений премьера с королевой - не говорить об отношениях премьера с королевой, - комментирует корреспондент Би-би-си при дворе Джонни Даймонд. - Сложно представить, чтобы признания Дэвида Кэмерона вызвали во дворце что-либо, кроме ужаса".

Ситуация тем более щекотлива, что в последнее время в Британии громко обсуждаются новые, связанные с брекситом реальные или предполагаемые попытки втянуть королеву в политику.

На этой неделе Верховный суд Британии изучает другой политический конфликт, косвенно связанный с именем Елизаветы II: дело о пророгации парламента.

Истцы утверждают, что премьер-министр Борис Джонсон устроил перерыв в работе парламента, чтобы без помех вести дело к "жесткому брекситу", при этом дезинформировав о своих целях королеву, которая формально приняла решение об этом перерыве.

До того, летом, противники Джонсона и разрыва с ЕС среди разных возможных мер борьбы с премьером-брекситером почти всерьез обсуждали и вовсе неслыханное: чтобы Палата общин попросила королеву как главу государства поехать в Брюссель вместо премьера и просить ЕС об отсрочке.

Поддержка Джонсона и удар по нему же

Кэмерон в радиоэфире Би-би-си в четверг сказал, что поддерживает Бориса Джонсона, коль скоро его план - заключить с ЕС новое соглашение о выходе Британии, провести его через парламент и организованно вывести страну из Евросоюза.

В мемуарах Кэмерон довольно резко отзывается о двух своих бывших друзьях и соратниках - Борисе Джонсоне и Майкле Гоуве, которые возглавили кампанию за выход из ЕС. Кэмерон назвал их "вестниками эпохи популизма, полной вранья и очернения всего подряд" и повторил довольно распространенную версию, согласно которой Джонсон стал брекситером не из-за искреннего евроскептицизма, а из карьерных соображений.

Сам Дэвид Кэмерон, объявив в 2016 году референдум, агитировал за то, чтобы остаться в Евросоюзе.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Борис Джонсон и Дэвид Кэмерон были друзьями и соратниками со студенческих времен и до референдума 2016 года

"Такое возвращение мистера Кэмерона на первые полосы именно в это время, после нескольких лет молчания, может дорого обойтись Борису Джонсону", - считает политический корреспондент Би-би-си Хелен Кэтт.

Об итоге объявленного им референдума Кэмерон - об этом он пишет и в вышедших в четверг мемуарах - по-прежнему очень сожалеет, но при этом объясняет, что не объявить его было невозможно.

В Британии и вне ее широко распространена точка зрения, что Кэмерон пообещал провести референдум о членстве в ЕС из чисто внутриполитических и узкопартийных соображений: он боялся, что на выборах в 2015 году популистская антиевропейская партия ЮКИП отнимет голоса у его Консервативной партии, а победят в итоге лейбористы.

В радиоинтервью Би-би-си Кэмерон оспорил это описание ситуации.

"Я видел, что наши отношения с ЕС становятся все более серьезной проблемой, он менялся на наших глазах, наше положение в нем становилось все более неопределенным, и этот вопрос надо было решать. И я считал референдум - и пересмотр наших отношений (перед референдумом - Би-би-си) - неизбежными, я хотел использовать эту возможность решить проблему. Я признаю свой провал, но это была честная попытка", - сказал Кэмерон и добавил, что понимание всего этого пришло к нему вовсе не перед выборами 2015 года, а на четыре года раньше, во время споров вокруг Европейского договора.