Android, но без сервисов Google: Huawei представила новые смартфоны

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Китайская компания Huawei представила новую линейку флагманских смартфонов Mate 30. Устройства примечательны тем, что работают на операционной системе Android, но не имеют доступа к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play и YouTube - в котором велась трансляция презентации новых телефонов. Так произошло из-за конфликта компании с властями США.

Huawei на презентации в Мюнхене показала смартфоны Mate 30 Pro, а также его упрощенную версию Huawei Mate 30.

Huawei на протяжении долгого времени продавал свои Android-смартфоны в Китае без поддержки сервисов Google, которые в стране не работают. Там эта обстоятельство во многом компенсируется обилием альтернативных магазинов приложений, работающих исключительно на китайский рынок - по итогам второго квартала этого года Huawei занимал 40% китайского рынка смартфонов.

Но в других странах отсутствие сервисов Google может стать для компании серьезной проблемой, указывали аналитики, а сама компания прогнозировала, что разрыв отношений с Google может стоить ей потери 10 млрд долларов выручки.

При этом в России устройства Huawei - одни из самых популярных, хотя спрос на них и падает.

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По данным аналитического агентства TAdviser, импорт Huawei в Россию во втором квартале 2019 года составил 1,7 млн штук, что на 28% ниже уровня второго квартала 2018 года и на 34% ниже, чем в первом квартале 2019 года. По итогам первой половины года Huawei занимает на российском рынке второе после Samsung место с объемом 4,3 млн штук (доля в сегменте 33%).

Конфликт Huawei с властями США, являясь частью более глобального противостояния, вызвал недоверие покупателей и снижение спроса, указывало агентство.

Тем не менее, своих покупателей за пределами Китая новые устройства все же смогут найти, полагает главный редактор портала BigGeek.Ru Николай Николаев.

"Телефоны могут вполне успешно продаваться, - сказал он Би-би-си. - Самое главное - что на них установлена операционная система Android. Доустановить сервисы [Google] - это реально, если пользователь обладает навыками чуть лучшими, чем никакие. Конечно, репутация компании значительно испорчена, но продажи, хоть и упали, будут оставаться на очень хорошем уровне"

Санкции и интерес к России

В мае этого года США внесли Huawei в черный список за "деятельность, противоречащую национальной безопасности США". Американские власти обвинили Huawei в предоставлении запрещенных финансовых услуг Ирану в обход американских санкций, а также в попытках препятствовать правосудию в ходе расследования этих нарушений в США.

Американским телекоммуникационным компаниям запретили закупать оборудование, представляющее угрозу для нацбезопасности. Сотрудничество с компанией разорвал Google, поставлявший Huawei софт и сервисы.

Соответствующий указ президента Дональда Трампа был издан в разгар торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Кроме того, США заявили, что будут препятствовать использованию оборудования Huawei при создании сетей нового поколения 5G как в США, так и в других странах.

После попадания в "черный список" в США компания активизировалась в России, писали СМИ. По данным многих изданий, Huawei вела переговоры с несколькими российскими компаниями о покупке бизнеса, создании совместных предприятий и использовании их технологий.