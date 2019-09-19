Партии нет, а фракция есть. Как после протестов заработала Мосгордума

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В Москве состоялось первое заседание Мосгордумы - выборы в нее спровоцировали самые масштабные за последние года протесты в российское столице. Что изменилось в самом городском парламенте?

Пока особых изменений не заметно. Мосгордуму возглавил прежний спикер Алексей Шапошников, оппозиционеров среди его заместителей не появилось, а устав удалось изменить так, чтобы создать фракцию "Единой России". Хотя партия власти на выборы кандидатов не выдвигала.

Кандидаты, считавшиеся ставленниками мэрии, шли как самовыдвиженцы. В итоге в 20 избирательных округах они уступили кандидатам, которых призывал поддерживать политик Алексей Навальный. Всего в городском парламенте 45 мест.

"Где вы находитесь, Беседина?"

Заседание открывал коммунист Николай Губенко, на правах старейшего депутата, "практически ветерана Куликовской битвы", как он назвал себя сам.

Отыграл гимн города "Дорогая моя столица, золотая моя Москва", и Губенко моментально задал тон заседанию.

"Я против того, чтобы методы уличной борьбы подменяли парламентскую дискуссию", - сказал он, по-видимому, упреждая возможные вопросы о митингах оппозиции и об освобождении арестованных участников протестов.

Коммунист Губенко призвал депутатов "стараться сохранить в политических баталиях свой главный инструмент - душу".

Слово взяла депутат от КПРФ Елена Шувалова - ее и некоторых других депутатов не устроило, что повестку заседания сформировали без их участия.

"Вы говорили об уважении к коллегам, но осталось непонятным, как формировалась повестка", - сказала она. Ее товарищ по партии Губенко пояснил: оргкомитет созвал он, в него вошли и представитель КПРФ Леонид Зюганов (внук Геннадия Зюганова), Сергей Митрохин от "Яблока" и Михаил Тимонов от "Справедливой России".

Правообладатель иллюстрации https://www.mskagency.ru/ Image caption Дарья Беседина хотела обсудить московские протесты в начале заседания, но ее одернули

Митрохин напомнил Губенко его же слова "о человечности и гуманности" и предложил поднять тему об арестованных участниках протестов. А тот заверил его, что "и сам хотел рассмотреть этот вопрос" - и предложил вынести его в раздел "разное", последним пунктом повестки.

Поддержанная на выборах "Яблоком" Дарья Беседина настаивала на том, чтобы рассмотреть этот вопрос в начале заседания. "Где вы находитесь, Беседина?" - одернул ее Губенко.

Единоросс Александр Семенников сказал, что единороссы "не помогут коммунистам разобраться внутри себя": И большинство депутатов (29 человек) проголосовали за подготовленную оргкомитетом повестку.

В следующие семь часов о московских протестах в Мосгордуме не вспоминали.

Новый старый спикер

Депутаты перешли к выборам спикера. На этот пост восемь депутатов выдвинули коммунистку Шувалову, 26 депутатов - прежнего спикера Шапошникова.

Среди тех, кто выдвигал единоросса Шапошникова, оказались и коммунист Губенко, и двое представителей "Справедливой России" Магомет Яндиев и Александр Соловьев. Все трое - из списка "Умное голосование" Навального.

Шувалова - яркий политик, но на посту спикера должен быть специалист по регламенту, сказал Би-би-си Яндиев.

Правообладатель иллюстрации https://www.mskagency.ru/ Image caption Алексей Шапошников сохранил за собой пост председателя Мосгордумы

Шувалова обещала депутатам сделать все, чтобы "перекрыть насос, качающий деньги из налогов физических лиц в карман олигархов". "Буду содействовать тому, чтобы в тюрьмах сидели насильники и убийцы а не мирные люди", - добавила она.

Шапошников же призвал не слишком политизировать работу Мосгордумы. Но при этом пообещал: сомнения в том, что Мосгордума - место для дискуссий, "отпадут сами собой".

Шапошников получил 28 голосов, Шувалова - 11. Представители "Яблока" за нее не голосовали, потому что, по их данным, она позитивно относится к Сталину, сказал Би-би-си депутат Максим Круглов. Сама Шувалова заявила Би-би-си, что теперь не считает "Яблоко" оппозицией.

Затем депутаты разобрались с комиссиями - их число сократилось до 16. Выбрали двух заместителей спикера - единоросса Олега Орлова и коммуниста Губенко.

"Единой России" нет, а фракция есть

Затем началось, пожалуй, самое интересное - правка регламента. Единороссам, избиравшимся как самовыдвиженцам, понадобилось это, чтобы создать фракцию своей партии.

Действовавшая редакция регламента запрещала самовыдвиженцам объединяться во фракции. "Ни одного депутата от "Единой России" не было избрано, такой фракции не должно быть в Мосгордуме", - возмущался коммунист Олег Шереметьев.

Единоросс Людмила Стебенкова уверяла, что принадлежность к "Единой России" на выборах никто не скрывал, а самовыдвиженцами они пошли, чтобы раньше начать избирательную кампанию.

Правообладатель иллюстрации https://www.mskagency.ru/ Image caption Людмила Стебенкова утверждает, что не скрывала принадлежность к "Единой России", хоть и шла на выборы самовыдвиженкой

"Хочу напомнить коммунистам, что они въехали в эту думу за счет протеста, а я пострадала. Мои плакаты заклеивались - тем, что я "Единая Россия", - пожаловалась журналист Наталья Метлина, которая, как считается, была кандидатом власти.

Во фракцию "Единая Россия" в Мосгордуме в итоге вошли 19 депутатов, сказал журналистам ее руководитель Степан Орлов. Еще пять депутатов вошли в фракцию "Моя Москва", один депутат думает, в какую из этих двух фракций войти.

Разное о протестах

В разделе "Разное", в котором решили обсудить протесты, первой слово взяла единоросс Инна Святенко. "Мы все стали свидетелями протестных акций, возникла необходимость формирования культуры свободы слова и совершенствования законодательства о митингах", - сказала она и предложила создать рабочую группу для совершенствования законов о выборах и митингах.

О протестах говорил и единоросс Евгений Герасимов. Он актер (самая известная его роль - робот Вертер из "Гости из будущего") - и поэтому объявил о том, что хочет присоединиться к театральному сообществу, поддержавшему Павла Устинова.

"Я возмущен, суд должен был рассмотреть видеоролик. Я согласен, это слишком суровый суд, можно было бы обойтись административным наказанием", - сказал депутат Герасимов.

"Это преступление - звать на несанкционированные акции", - говорила единоросс Стебенкова. Но при этом соглашалась с тем, что нужно обсудить "вопрос о соразмерности наказания".

Коммунист Сергей Савостьянов сказал, что вызволять каждого в ручном режиме ("как Ивана Голунова, которому подбросили наркотики"), неправильно нужны "системные изменения". Какие именно, он не сказал.

Он существует

В первом заседании Мосгордумы принял участие представитель "Справедливой России" Александр Соловьев. Его называли спойлером оппозиционера Александра Соловьева, которого не допустили на выборы. После выборов Соловьева не могли найти - появились даже подозрения, что он не существует.

Позже этот кандидат вышел на связь с журналистами. А после первого заседания Мосгордумы он сказал Би-би-си, что не отвечал на звонки, потому что ему "слишком часто звонили".

"Мне поступали каждые 15 секунд звонки пранкеров: Вась, ты был у меня на даче? Я этих людей не знаю, не был ни на каких дачах", - рассказал он.

Соловьев стал председателем комитета Мосгордумы по экологии. И пообещал, что больше пропадать не будет.

"Я думаю, возникнут дискуссии"

Алексей Шапошников, вновь избранный председателем Мосгордумы, ответил на вопросы Би-би-си.

Би-би-си: оппозиции в Мосгордуме стало больше. Будет ли вам сложнее работать?

А.Ш.: Фракция партии "Единая Россия" остается наикрупнейшей фракцией, в нее вошли 19 депутатов.

Если говорить о сложностях в работе, я не думаю, что возникнут сложности, я думаю, возникнут дискуссии. На острые темы, на темы законопроектов. И для нас главное, чтобы в этих дискуссиях было больше конструктива.

Любая дискуссия должна быть направлена на улучшение условий жизни москвичей. Чтобы не было политиканства.

Би-би-си: Коллеги-депутаты инициировали дискуссию по избирательному законодательству, а депутат Дарья Беседина предложила распустить думу. Вы что об этом думаете?

А.Ш.: Сегодня было много заявлений, заявление о самороспуске - чистое политиканство. Это достаточно сложная процедура, которая до сих пор не прописана в московском законодательстве. Мне кажется, что депутатам Мосгордумы пора знать законы города Москвы.