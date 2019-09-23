"Давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел": о чем спорят Шойгу и Кудрин

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Две политика, считающихся близкими к президенту России Владимиру Путину, поспорили о том, сколько нужно тратить на оборону. Не надо бояться больших расходов, считает министр обороны Сергей Шойгу. Да, но Путин уже привел расходы на оборону к разумной величине, больше сокращать не надо, заявил в ответ глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Шойгу впервые с момента назначения дал развернутое интервью газете "Московский комсомолец". Оно было опубликовано в воскресенье, российские СМИ расхватали его на цитаты ("Шойгу назвал главную угрозу для России", "Шойгу допустил возможность отмены призыва в армию"). До понедельника обсуждаемым остался один сюжет - нападки министра обороны на главу Счетной палаты России.

Шойгу о стенаниях по поводу оборонного бюджета

Журналист поинтересовался мнением Шойгу о тезисе Кудрина о том, что нынешний уровень оборонных расходов и расходов на ОПК является неподъемным бременем для экономики России.

Шойгу ответил цитатой из Михаила Жванецкого: "Дословно я его не вспомню. Но смысл заключался в том, что колбасы у нас мало, а нас много. Штанов мало, а нас самих много. Мыла у нас мало, а нас много. Вывод: нас должно меньше быть. Стенания на тему, что у нас раздутый оборонный бюджет, построены, как мне представляется, на очень схожей логике".

"Надо бояться не больших расходов, а маленьких доходов, и именно над этим надо работать нашим экономистам, - посоветовал глава министерства обороны. - Вооруженные силы уже были сокращены почти в два раза. Нам предлагается руководствоваться некими размытыми критериями - много, необоснованно много, чрезмерно много. Но я не знаю таких единиц измерения! Зато мне есть что вспомнить о том моральном состоянии армии, которое было в 2012 году, а не в голодные 90-е".

"Поэтому предлагаю обсуждать не надуманные общие тезисы, а конкретные и насущные вопросы и дела. Просто говорить "расходы на оборону избыточны" - следовать давно прошедшей моде. Это все равно что в сегодняшних условиях жизни носить кримпленовый пиджак, который считался самым последним писком моды в 1972 году. И вообще, как сказал классик, "давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел", - резюмировал Шойгу.

Полностью цитата Жванецкого, которую взял на вооружение министр обороны, звучит так: "Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел, до хрипоты, до драки, воспринимая вкус еды на слух, цвет на зуб, вонь на глаз, представляя себе фильм по названию, живопись по фамилии, страну по "Клубу кинопутешествий", остроту мнений по хрестоматии".

Что ответил Кудрин

Кудрин ответил Шойгу вечером в воскресенье. По его словам, нападки министра его удивили.

"Президент уже привел расходы на оборону к разумной величине. Я говорил, что дальнейшее снижение не требуется для решения задач обороны. Теперь цель - эффективность", - написал он в "Твиттере".

"Расходы на оборону в прошлом году составили около 2,7% ВВП. Это даже ниже, чем предлагалось в рекомендациях ЦСР", - написал Кудрин в другом твите.

Как снижались расходы на оборону

Расходы России на оборону в 2018 году снизились и составили 61,4 млрд долларов, говорилось в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованном в конце апреля этого года. Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран с наибольшими расходами на оборону.

По сравнению с 2017 годом военные расходы России сократились на 3,5%, следовало из доклада. А в 2017 году снижение было еще значительнее - 20% (если считать расходы в долларах США по курсу 2016 года). Тогда эксперты отмечали, что Россия уменьшила свои военные расходы впервые с 1998 года.

О необходимости снижения расходов на оборону говорил и президент России Владимир Путин, а не только его давний знакомый Кудрин. В декабре 2017 года он заявил, что военный бюджет страны не должен превышать 2,8% ВВП.

В 2016 году фактические расходы на оборону составили почти 3,7% ВВП.

Снижение оборонных расходов объяснялось тем, что в последние годы на перевооружение уже было потрачено много денег.

"В российской армии проведена широкомасштабная работа по техническому и технологическому обновлению. В основном этот процесс завершен, и поэтому пик расходов на технологическое перевооружение пройден", - говорил в мае 2018 года пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В 2020 году оборонные расходы России останутся почти неизменными, писали "Ведомости" со ссылкой на проект "Основных направлений налоговой и бюджетной политики" на следующий год. Ожидается, что расходы по разделу "Национальная оборона" будут на 2,8% больше, чем запланировано в проекте бюджета на 2019 год, то есть рост будет ниже прогнозного уровня инфляции на 2020 год (3,8%).

При этом в рамках военного бюджета вырастут затраты на денежное содержание солдат и сержантов-контрактников. Денежное довольствие офицерского состава в таких мерах не нуждается, говорил источник "Ведомостей".

Россия в ближайшие три года сохранит прежний уровень расходов на вооружения для министерства обороны, говорила в декабре прошлого года замминистра Татьяна Шевцова. "После 2021 года будет постепенное снижение гособоронзаказа на предприятиях", - сообщала она.

Путин при этом называл главным приоритетом "дальнейшее укрепление боевого потенциала стратегических ядерных сил".

Что предлагал Кудрин

Экономика России росла бы быстрее, если бы расходы всего государства распределялись эффективнее, заявлял ранее Кудрин.

Центр стратегических разработок, который ранее он возглавлял, в сентябре 2017 года выпустил статью "Бюджетный маневр и структурная перестройка российской экономики". В ней, в частности, речь шла о том, в России мало бюджетных денег тратится на развитие человеческого капитала, а расходы на оборону и безопасность завышены.

Эксперты Кудрина предлагали сократить расходы в непроизводительных отраслях - на оборону, правоохранительные органы и госуправление. Оборонные расходы, по их мнению, снижают темы роста российской экономики.

Центр стратегических разработок предлагал снизить расходы на оборону с 4,4% ВВП до 2,8%. То есть до величины выше той, на которую они опустились в прошлом году, о чем напомнил Кудрин в "Твиттере".