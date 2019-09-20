Амурские власти признали очаг гепатита С в детской больнице. Заражены более 100 пациентов

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Власти Амурской области признали, что врачи выявили гепатит С более чем у 100 пациентов онкогематологического отделения Амурской областной детской клинической больницы, а уровень распространения вируса среди детей в регионе существенно превышает средние показатели по стране.

"Общее количество детей с выявленными маркерами вирусного гепатита С или установленным диагнозом хронического гепатита С среди пациентов гематологического отделения за период с 2006 по 2018 годы составило более 100 человек", - говорится в постановлении о программе лечения и реабилитации, имеющейся в распоряжении Би-би-си. 17 сентября документ утвердил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Число зарегистрированных только за 11 месяцев 2018 года случаев хронического гепатита С среди детей превышает средние показатели по России почти в семь раз. Всего в регионе на конец 2018 года с этим диагнозом на учете стояли 132 ребенка в возрасте до 17 лет.

Власти выделят около 39 миллионов рублей на лечение и реабилитацию детей с гепатитом С, следует из утвержденной программы на 2019-2022 годы. Предполагается, что этой суммы хватит не только на закупку лекарств и лечение, но и на психологическую помощь, реабилитацию в санаториях, и ряд мероприятий для детей - например, экскурсии в контактный зоопарк и конный клуб, катания детей на парусных яхтах.

О массовом заражении гепатитом С среди пациентов детской больницы в Благовещенске СМИ стало известно в декабре 2018 года. Тогда речь шла о 26 детях, которые находились в онкологическом отделении в последние месяцы.

Но позже выяснилось, что число заболевших - гораздо больше. По личным подсчетам родителей, число инфицированных детей может перевалить за полторы сотни. Следственный комитет расследует уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Источники газеты "Коммерсант", близкие к следствию, в качестве вероятной причины очага вируса называли "использование нестерильных медицинских инструментов" и расходных материалов.

Больница свою вину отрицала: главврач Руслан Белоус в интервью НТВ сказал, что эти пациенты получали медпомощь и в других регионах России - Москве, Санкт-Петербурге и Адлере, а значит, могли заразиться в другом месте. При этом в постановлении о программе лечения и реабилитации говорится, что очаг вирусного гепатита С был выявлен в онкогематологическом отделении.

В постановлении о программе лечения точное количество детей, которые прошли через больницу и у которых впоследствии диагностировали еще и гепатит С, не указано.

"Сформированный уровень инфицированности детей вирусом гепатита С представляет угрозу здоровью населения области в целом", сказано в постановлении.

Как лечить детей до 12 лет?

Правительство Амурской области обещает полностью обеспечить детей лекарствами, необходимыми для лечения гепатита. На закупку препаратов прямого действия в 2019 году выделили 16,4 миллиона рублей, сказала ТАСС зампред правительства региона Ольга Лысенко.

Документ предполагает закупку препаратов прямого действия, однако они могут применяться только к детям старше 12 лет. Планируется ли в будущем обеспечивать какими-либо противовирусными препаратами детей, которым к 2022 году еще не исполнится 12 лет, в документе не уточняется.

Противовирусные препараты прямого действия, эффективные в лечении гепатита С, появились на мировом рынке около шести лет назад и изменили подход к борьбе с этим вирусным заболеванием: они значительно упрощают терапию.

Но помимо того, что курс лечения в отдельных случаях может доходить до нескольких сотен тысяч рублей, есть и другой существенный недостаток: большинство таких препаратов не зарегистрированы в России как средства, которые можно применять для терапии ребенка.

На сегодняшний день возможностей для лечения гепатита у детей 12-14 лет очень мало, объясняла ранее в разговоре с Би-би-си инфекционист Анастасия Покровская.

Почти во всех семьях, пострадавших от вспышки гепатита в детской больнице, с которыми удалось поговорить Би-би-си, были дети младше 12 лет. В мае 2019 года в обращении губернатору Амурской области родители писали, что у нескольких детей уже обнаружен фиброз печени - заболевание, которое развивается как осложнение гепатита С.

Русская служба Би-би-си направила запрос в правительство Амурской области и региональный минздрав с просьбой уточнить, какую медицинскую помощь получат инфицированные дети младше 12 лет и на какую возрастную группу рассчитаны препараты, закупаемые властями для лечения заболевших гепатитом детей.