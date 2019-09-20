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Трюдо и скандал с "блэкфейсом"

В четверг в СМИ появились новые фотографии и видеозапись, на которых канадский премьер Джастин Трюдо запечатлен в темном макияже. Фото и видео были сняты много лет назад, но критики Трюдо не считают это смягчающим обстоятельством.

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Все началось с фотографии 2001 года, опубликованной журналом Time. Как развивался скандал и что грозит Трюдо - в нашем материале.

Прокуратура просит смягчить приговор Устинову

Генпрокуратура просит изменить приговор актеру Павлу Устинову, осужденному на три с половиной года колонии по обвинению в применении силы к полицейскому, в связи с "чрезмерной суровостью".

Теперь генпрокуратура просит назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Решение об изменении меры пресечения суд может принять уже в пятницу.

Дело Устинова вызвало широкий общественный резонанс. Десятки деятелей культуры присоединились к флешмобу в соцсетях с требованием освободить своего коллегу.

Вслед за этим смягчения приговора стали требовать российские политики и провластные журналисты.

Media playback is unsupported on your device От Дудя до Галкина: кто и как поддержал Павла Устинова

Американская система ПРО не защитила союзников от удара - почему?

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Саудовская Аравия не смогла отразить удар по нефтяным объектам, несмотря на присутствие в стране современных американских противоракетных комплексов.

"Даже самые лучшие в мире не всегда перехватывают [ракеты]", - заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Как устроена система ПВО в ближневосточном королевстве?

Дэвид Кэмерон опубликовал мемуары - что там сказано о Путине?

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В четверг в книжных магазинах Британии появились мемуары бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона. Книга "Под запись" уже успела вызвать недовольство Букингемского дворца. Однако Кэмерон делился воспоминаниями не только о встречах с королевой, но и о знакомстве с Владимиром Путиным.

Как российский президент объяснял принятие закона о гей-пропаганде, реагировал на сбитый в небе над Донбассом "Боинг", и что говорил о своем отношении к демократии?

Суд продолжит рассматривать дело Павла Устинова

Мосгорсуд может изменить меру пресечения актеру Павлу Устинову, приговор которому вызвал волну протеста.

После того как решение суда начали критиковать представители власти, генпрокуратура попросила смягчить приговор.

День "штурма Зоны 51" в США

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В городах Хайко и Рэйчел можно увидеть много космических мотивов, ведь считается, что в "Зоне 51" американские военные прячут останки пришельца

Сверхсекретная и, наверное, самая знаменитая военная база США, так называемая "Зона 51", вызвала волну интереса у пользователей соцсетей, которые собрались ее штурмовать.

В июне 20-летний калифорнийский студент Мэтти Робертс ради забавы создал в "Фейсбуке" мероприятие, предложив всем желающим вместе взять штурмом "Зону 51".

На мероприятие подписались больше ста тысяч человек. Однако штурмовать базу передумали после того как правительство пригрозило штрафом каждому, кто попытается это сделать. Сейчас организаторы говорят, что на месте состоятся два музыкальных фестиваля.

Митинг против Гахарии

В Тбилиси у здания парламента планируется масштабный протест с требованием отставки недавно назначенного премьер-министра Георгия Гахарии. Гахария занимал пост министра внутренних дел страны с ноября 2017 года. Самой громкой акцией МВД при нем стал разгон июньского митинга в Тбилиси.

Депутат оппозиционной партии "Европейская Грузия" Еленэ Хоштария ранее заявила, что назначением Гахарии на пост премьера власти "оскорбили общество".

Крупнейший экологический протест

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Экологические активисты группы Fridays For Future готовятся организовать крупнейшую в истории движения акцию. Школьники из 800 школ США пропустят учебу в знак протеста против экологической политики властей.

В Британии движение школьников против изменения климата организует акции на улицах столицы. В апреле активисты движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания") захватили несколько залов знаменитого лондонского Музея естествознания и устроили серию громких акций за борьбу с переменой климата из-за деятельности человека.

Colt перестанет делать винтовки для продажи частным лицам

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Легендарный производитель оружия, американская компания Colt объявила, что перестанет делать винтовки для продажи частным лицам. Об этом сообщают несколько американских СМИ со ссылкой на заявление на сайте компании.

Активисты в США давно борются за запрет продаж автоматического и полуавтоматического оружия. Полуавтоматические винтовки использовались в ходе нескольких нападений экстремистов в минувшие годы, указывает Си-би-эс.

Решение компании, как следует из ее заявления, с этим никак не связано. Глава Colt Деннис Велльё считает, что сейчас потребительский рынок перенасыщен этим видом оружия.

Компания заверяет покупателей, что остается верной принципам Второй поправки и продолжит поставлять на потребительский рынок оружие "высшего качества".

Ученые: популярный антидепрессант почти не помогает от депрессии

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Популярный антидепрессант Сертралин, который принимают около полутора миллионов британцев, прошел клиническое испытание с "неожиданным результатом", сообщает Daily Mail и другие британские СМИ.

Испытание проводили ученые из Университетского колледжа Лондона в нескольких британских клиниках, в нем участвовало 653 человека. Их разделили на две группы - одной давали Сертралин, а другой - плацебо.

Спустя шесть недель у принимавшей Сертралин группы не обнаружилось симптомов облегчения депрессии. Еще через шесть недель врачи пришли к выводу, что у пациентов этой группы симптомы депрессии ослабли на 13%. Этот результат посчитали слабым.

Исследователи пришли к выводу, что Сертралин почти не помогает от традиционных симптомов депрессии - чувства усталости, отсутствия ощущения удовольствия. Однако лекарство точно помогает избавиться от симптомов тревожного расстройства - беспокойства и нервозности.

Восьмой скончавшийся от вейпинга в США

Более 500 американцев страдают от патологических нарушений дыхания, развившихся из-за электронных сигарет, заявили представители министерства здравоохранения в четверг. Количество смертей, связанных с вейпингом, выросло до восьми.

По предварительной информации, все они связаны с модификациями электронных сигарет, купленными на черном рынке, пишет Washington Post (пейволл).

Количество страдающих от странных симптомов, главным образом связанных с затруднением дыхания, за последнюю неделю выросло с 380 до 530 человек. Случаи зарегистрированы в 38 штатах.

Израильские ученые собрали Денисовца

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Израильские ученые применили новую технологию, чтобы узнать, как выглядел Денисовский человек, пишет Guardian.

Облик древнего человека воссоздали с помощью ДНК, найденной в окаменевшем пальце. Как оказалось, денисовцы были похожи на неандертальцев, но с более широкими лицами и выдающимися челюстями.

Денисовский человек, или денисовец - вымерший подвид или вид людей. Известен по фрагментарному материалу из Денисовой пещеры в Алтайском крае России, найденному в 2010 году.

"Деньги есть, но вы держитесь"

Правительство России рассказало, как будет тратить собранные с граждан и компаний налоги и другие доходы казны в ближайшие три года.

Из доклада следует, что россияне проживут еще как минимум год, затянув пояса и откладывая деньги на черный день.

Два Биньямина хотят править Израилем - но останется только один?

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Биньямин Нетаньяху, пока сохраняющий пост премьер-министра Израиля, призвал лидера победившей на выборах партии "Кахоль-лаван" Бенни Ганца начать переговоры о создании правительства национального единства. Ганц поддержал идею, но подчеркнул, что возглавит правительство сам.

Как идет диалог между лидерами двух крупнейших партий? И кому достанется премьерский пост?

"Хотя бы поднять бровь": Кэмерон рассказал, как просил королеву повлиять на шотландцев

Бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон признался, что просил королеву как-то повлиять на результат референдума о независимости Шотландии пять лет назад.

"Я помню разговоры между мной и моим личным секретарем, между ним и личным секретарем королевы, между мной и личным секретарем королевы. Мы не просили о чем-то неподобающем или антиконституционном, просто ну хотя бы поднять бровь, не знаю, на четверть дюйма. Мы думали, что это может повлиять на результат", - сказал Кэмерон.

Признание бывшего премьера вызвало неудовольствие в Букингемском дворце.

Huawei представил новую модель телефона, на которой отразилась геополитика

Китайская компания Huawei представила новую линейку флагманских смартфонов Mate 30. Они работают на операционной системе Android, но не имеют доступа к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play и YouTube - в котором велась трансляция презентации новых телефонов. Так произошло из-за конфликта компании с властями США.

Пять малоизвестных фактов о третьей ВПП в "Шереметьево"

19 сентября в самом большом и загруженном аэропорту России - "Шереметьево" - запустили долгожданную третью взлетно-посадочную полосу. История проекта не была гладкой - Би-би-си рассказывает ее в пяти фактах.

Кем был убитый в Берлине чеченец Зелимхан Хангошвили?

Media playback is unsupported on your device Убийство чеченца в Берлине: кем был Зелимхан Хангошвили

В конце августа в центре Берлина был убит чеченец Зелимхан Хангошвили. Киллер подъехал к нему на велосипеде, выстрелил в спину, добил контрольным в голову и, не останавливаясь, поехал дальше. Русская служба Би-би-си отправилась в Европу, чтобы узнать подробности случившегося и понять, кем был убитый чеченец.

Австралиец Нил Паркер путешествовал в одиночку, когда сорвался со скалы и упал в ущелье. Два дня он полз со сломанной ногой в поисках помощи.

Media playback is unsupported on your device "Мне пришлось "нести" свою сломанную ногу": как в Австралии спасли туриста

Дайджест готовили Артем Воронин и Марина Ромадова