Шестеро свидетелей Иеговы получили тюремные сроки в Саратове
Ленинский районный суд Саратова вынес приговор шести участникам религиозной организации "Свидетели Иеговы". Они получили от двух до трех с половиной лет лишения свободы. Свидетелей Иеговы подвергают преследованиям и в других регионах России, несмотря на слова президента Владимира Путина в их защиту.
"Суд квалифицировал действия всех шестерых представителей организации по части 2 статьи 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества) и назначил двоим из них наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы, одному - три года, еще троим - в виде двух лет лишения свободы", - сказали Интерфаксу в пресс-службе суда.
Отбывать наказание все шестеро членов "Свидетелей Иеговы" (организация запрещена в России) будут в колонии общего режима. Никакие другие детали дела не разглашаются.
Приговор был вынесен еще накануне, 19 сентября, но известно о нем стало только сейчас. Все шестеро обвиняемых до приговора суда находились на свободе и после его оглашения были взяты под стражу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать приговор, сказав, что не знает о нем.
Преследование свидетелей Иеговы
Преследование свидетелей Иеговы началось после 2017 года, когда Верховный суд России запретил деятельность "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России", постановивл, что центр и его региональные отделения должны быть ликвидированы. Минюст, обратившийся в суд, обнаружил в деятельности организации нарушения закона "О противодействии экстремистской деятельности".
Одним из самых известный случаев преследования свидетелей Иеговы стал приговор Железнодорожного суда Орла, который 6 февраля этого года говорил к шести годам лишения свободы гражданина Дании Денниса Кристенсена (Би-би-си подробно рассказывала об этом).
По версии следствия, Кристенсен был фактическим руководителем организации свидетелей Иеговы в Орле, хотя формально в ней не состоял.
В феврале же стало известно, что свидетели Иеговы, задержанные в Сургуте, могли подвергаться пыткам. Об этом рассказывали они сами и их адвокаты. В Сургуте проводилась операция, в рамках которой членов организации обыскивали и отправляли на допрос. Против троих из них завели уголовное дело.
Госдепартамент США в сентябре ввел санкции против двух сотрудников следственного отдела по Сургуту Владимира Ермолаева и Степана Ткача, заявив о наличии достоверной информации об их причастности к пыткам или грубому, бесчеловечному или оскорбительному отношению или обращению со свидетелями Иеговы.
Госдепартамент утверждает, что следователи "провоцировали удушье", били током и избили как минимум семерых членов религиозной организации.
Свидетелей Иеговы подвергают преследованиям и в других регионах России.
Путин обещал разобраться
В декабре 2018 года в поддержку свидетелей Иеговы неожиданно выступил президент России Владимир Путин, назвав "чушью полной" преследование свидетелей Иеговы.
"Свидетели Иеговы тоже христиане, за что их преследовать, я тоже не очень понимаю. Поэтому надо просто проанализировать, надо это сделать", - говорил Путин на заседании совета по правам человека.
В феврале журналисты спросили его пресс-секретаря, когда будут готовы поручения по итогам заседания совета. "Поручение будет, вопрос будет прорабатываться, но мы пока не знаем, в каком ключе, - ответил тогда Песков. - Это тема нелегкая, но тем не менее она остается на повестке дня".
Отвечая на вопрос, можно ли с точки зрения здравого смысла считать последователей "Свидетелей Иеговы" экстремистами, представитель Кремля сказал: "Мы не можем в государственных целях оперировать понятиями здравого смысла, в первую очередь мы оперируем понятиями законности или незаконности".
Свидетели Иеговы - кто они?
-
• Иегова - одна из транскрипций имени Бога, которая встречается в Ветхом завете
-
• Название религиозной группы основано на стихе из Ветхого завета (Исайя 43:10)
-
• Свидетели Иеговы по-своему трактуют Библию. Они не считают Христа Богом, равным Богу-отцу
-
• Свидетели Иеговы отказываются от переливания крови и не позволяют этого делать даже по медицинским показателям членам своих семей
-
• Проповедь - неотъемлемая часть их религиозной практики. Свидетели Иеговы обязаны регулярно ходить по домам, рассказывать о своей вере и раздавать брошюры
-
• Свидетели Иеговы не принимают участия в политической жизни общества (не голосуют и не ходят на митинги) и не служат в армии (в России они проходят альтернативную службу)