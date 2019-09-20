Шестеро свидетелей Иеговы получили тюремные сроки в Саратове

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Ленинский районный суд Саратова вынес приговор шести участникам религиозной организации "Свидетели Иеговы". Они получили от двух до трех с половиной лет лишения свободы. Свидетелей Иеговы подвергают преследованиям и в других регионах России, несмотря на слова президента Владимира Путина в их защиту.

"Суд квалифицировал действия всех шестерых представителей организации по части 2 статьи 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества) и назначил двоим из них наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы, одному - три года, еще троим - в виде двух лет лишения свободы", - сказали Интерфаксу в пресс-службе суда.

Отбывать наказание все шестеро членов "Свидетелей Иеговы" (организация запрещена в России) будут в колонии общего режима. Никакие другие детали дела не разглашаются.

Приговор был вынесен еще накануне, 19 сентября, но известно о нем стало только сейчас. Все шестеро обвиняемых до приговора суда находились на свободе и после его оглашения были взяты под стражу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать приговор, сказав, что не знает о нем.

Преследование свидетелей Иеговы

Преследование свидетелей Иеговы началось после 2017 года, когда Верховный суд России запретил деятельность "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России", постановивл, что центр и его региональные отделения должны быть ликвидированы. Минюст, обратившийся в суд, обнаружил в деятельности организации нарушения закона "О противодействии экстремистской деятельности".

Одним из самых известный случаев преследования свидетелей Иеговы стал приговор Железнодорожного суда Орла, который 6 февраля этого года говорил к шести годам лишения свободы гражданина Дании Денниса Кристенсена (Би-би-си подробно рассказывала об этом).

По версии следствия, Кристенсен был фактическим руководителем организации свидетелей Иеговы в Орле, хотя формально в ней не состоял.

В феврале же стало известно, что свидетели Иеговы, задержанные в Сургуте, могли подвергаться пыткам. Об этом рассказывали они сами и их адвокаты. В Сургуте проводилась операция, в рамках которой членов организации обыскивали и отправляли на допрос. Против троих из них завели уголовное дело.

Госдепартамент США в сентябре ввел санкции против двух сотрудников следственного отдела по Сургуту Владимира Ермолаева и Степана Ткача, заявив о наличии достоверной информации об их причастности к пыткам или грубому, бесчеловечному или оскорбительному отношению или обращению со свидетелями Иеговы.

Госдепартамент утверждает, что следователи "провоцировали удушье", били током и избили как минимум семерых членов религиозной организации.

Свидетелей Иеговы подвергают преследованиям и в других регионах России.

Путин обещал разобраться

В декабре 2018 года в поддержку свидетелей Иеговы неожиданно выступил президент России Владимир Путин, назвав "чушью полной" преследование свидетелей Иеговы.

"Свидетели Иеговы тоже христиане, за что их преследовать, я тоже не очень понимаю. Поэтому надо просто проанализировать, надо это сделать", - говорил Путин на заседании совета по правам человека.

В феврале журналисты спросили его пресс-секретаря, когда будут готовы поручения по итогам заседания совета. "Поручение будет, вопрос будет прорабатываться, но мы пока не знаем, в каком ключе, - ответил тогда Песков. - Это тема нелегкая, но тем не менее она остается на повестке дня".

Отвечая на вопрос, можно ли с точки зрения здравого смысла считать последователей "Свидетелей Иеговы" экстремистами, представитель Кремля сказал: "Мы не можем в государственных целях оперировать понятиями здравого смысла, в первую очередь мы оперируем понятиями законности или незаконности".