Якутского "шамана-воина" отправили в психиатрический диспансер

Image caption Габышев, якобы собирающийся "прогнать" из Кремля Владимира Путина, начал свой путь из Якутска в Москву и за полгода успел пройти почти три тысячи километров, пока его не задержали в Бурятии

Якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву "изгонять Путина" и накануне был задержан в Бурятии, доставили в психиатрический диспансер. Там с ним проведут "экспертные мероприятия", сообщили в минздраве Якутии.

Габышев направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, где ему "будут проведены экспертные мероприятия", сообщила пресс-служба минздрава Якутии.

"Психиатрическая диагностика основывается на беседе с пациентом, уточнении истории жизни и болезни. Как медицинской службе нам важен сам пациент и его состояние. В случае если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости могут быть привлечены социальные службы", - говорится в сообщении ведомства.

Путь шамана

Александр Габышев, называющий себя "шаманом-воином", отправился из Якутии в Москву изгонять президента Владимира Путина, которого считает демоном. Он вышел из Якутска в начале марта этого года и за полгода преодолел почти 3 тысячи километров пешком. По дороге к нему присоединились сторонники.

12 июня Габышев выступил на протестном митинге в Чите, после которого получил известность в социальных сетях. На митинге шаман призвал к созданию народных сходов, которые будут иметь право принимать решения в статусе законов. "Запомните, Путин вам не указ", - сказал собравшимся Габышев.

На границе Бурятии Габышева и примкнувших к нему сторонников поджидала делегация бурятских шаманов. Они упрекнули своего якутского коллегу в том, что он выступает с воинственными призывами, нарушая тем самым законы шаманизма.

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В ночь на 19 сентября на территории Бурятии Габышева задержала полиция. Как рассказал порталу Znak.com один из сторонников шамана, его "скрутили и загрузили [в автобус]" прямо вместе с тележкой, с которой он шел. Другой сторонник Габышева рассказал Би-би-си, что в задержании шамана принимали участие 40-50 человек в масках.

В МВД Бурятии Би-би-си пояснили, что задержанный мужчина (имени в полиции не уточнили) находился в розыске за совершение преступления на территории Якутии и был задержан по поручению следователя. В полиции добавили, что задержанного планируется "ближайшим авиарейсом доставить из Улан-Удэ в Якутск для проведения следственных действий".

О каком именно преступлении идет речь, неизвестно. В официальной базе людей, которые находятся в розыске в Якутии, мужчины по имени Александр Габышев нет.