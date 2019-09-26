В норвежском порту загорелся и опрокинулся российский траулер. Фото

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Российский траулер "Бухта Наездник", загоревшийся в среду у причала норвежского города Тромсё, опрокинулся на левый борт и частично затонул. Пострадавших нет.

На снимках видно, что траулер лежит на левом боку, а его правый борт выступает над поверхностью воды.

Норвежские пожарные в течение суток безуспешно пытались потушить возгорание на судне. После этого пожарными было принято решение искусственно сместить осевую нагрузку судна, чтобы затопить его у причала, сообщает РБК со ссылкой на генерального консула России в Киркенесе Игоря Лапицкого.

Ранее была проведена эвакуация людей в радиусе 300 метров. Из-за того, что на траулере находятся цистерны с аммиаком, существовала угроза взрыва.

Сейчас около 100 местных жителей, которые были эвакуированы из-за пожара на траулере, могут уже вернуться в свои дома. Однако власти предупредили, чтобы они не открывали двери и окна.

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Занятия в нескольких школах, которые находятся в районе причала, пока не возобновились. Полиция города утром в четверг сообщила в Twitter, что из-за продолжающегося пожара закрыт проезд по территории, прилегающей к порту, а также перекрыто движение на дорогах близ порта.

Все 29 членов экипажа также были эвакуированы еще в среду, 12 из них были направлены в больницы для обследования, у двух человек наблюдались симптомы отравления уграны газом.

Сигнал о возгорании судна был получен утром в среду. По данным пожарных, возгорание произошло в кормовой части судна во время сварочных работ, позже огонь распространился на рыболовные сети. Причина пожара на траулере пока не ясна. По предварительной версии, возгорание могло произойти при проведении сварочных работ на судне, заявил ранее генконсул России в Киркенесе Игорь Лапицкий.

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Морозильный рыболовный траулер "Бухта Наездник" (принадлежит ПАО "Мурманский траловый флот", входящему в группу "Норебо") был построен в 1991 году в Норвегии. Судно специализировалось на лове пикши и трески в северо-восточной Атлантике.

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