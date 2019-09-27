Саудовская Аравия готовится принимать туристов и выдает визы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Один из объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО - комплекс Мадаин-Салих в Хиджазе - включает 111 скальных захоронений (I век до н. э. — I век н. э).

Саудовская Аравия впервые начинает выдавать туристические визы, которые смогут получить граждане 49 государств. Входит ли в число этих стран Россия, пока неясно.

До этого Саудовская Аравия выдавала в основном рабочие визы, визы для предпринимателей, а также для мусульманских паломников, желающих посетить Мекку и Медину.

С 27 сентября дипломатические миссии Саудовской Аравии начинают принимать заявления от желающих посетить страну в качестве туристов. Список стран, чьи граждане могут рассчитывать на получение туристической визы, Эр-Рияд опубликует позже в пятницу, 27 сентября.

Министр туризма страны Ахмед Хатиб назвал начало выдачи туристических виз историческим моментом.

Эр-Рияд, открывая страну для иностранных туристов, рассчитывает увеличить к 2030 году долю туризма в ВВП с нынешних 3% до 10%.

"Приезжающие в страну туристы будут удивлены теми сокровищами, которые здесь есть - пять объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, самобытная богатая культура, необыкновенно красивая природа", - сказал Ахмед Хатиб.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Необычные скалы в пустыне близ города Аль-Ула на западе Саудовской Аравии. Потенциальный магнит для туристов?

Что можно и что нельзя туристам

Как сообщается, туристам разрешат небольшие отступления от строгого дресс-кода, существующего в королевстве.

Власти Саудовской Аравии не будут требовать, чтобы иностранные туристки надевали абайю (длинное традиционное арабское женское платье, полностью скрывающее фигуру, обычно черного цвета). При этом иностранки должны одеваться скромно, поясняет Эр-Рияд.

"Мы надеемся, что наши друзья и гости будут с уважением относиться к нашей культуре", - сказал министр.

Также Эр-Рияд не требует, чтобы туристок, решивших посетить страну, в обязательном порядке сопровождали родственники-мужчины.

Туристам, не исповедующим ислам, по-прежнему нельзя будет посещать священные для мусульман города - Мекку и Медину. Также на иностранных туристов будет распространяться действующий на территории королевства запрет на употребление алкоголя.

Что с безопасностью и правами человека?

Министр туризма считает, что недавняя атака дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии вряд ли повлияет на число желающих посетить страну.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Посмотреть на Слоновую скалу в пустыне близ города Аль-Ула приезжает множество туристов из Саудовской Аравии. Высота скалы - 52 метра

"Наши города - одни из самых безопасных в мире. Поэтому мы не думаем, что этот инцидент повлияет на чьи-то планы. В Саудовской Аравии живет много экспатов, и они чувствуют себя в безопасности", - сказал Ахмед Хатиб.

Несмотря на изменения, призванные улучшить имидж Саудовской Аравии, критика со стороны правозащитников в адрес Эр-Рияда не ослабевает. В июне ООН заявила о причастности наследного принца Мухаммеда бин Салмана и других должностных лиц Саудовской Аравии к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

Что происходит с туристическим сектором

Открытие страны для туристов - один из пунктов программы экономических реформ наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Реформы призваны снизить зависимость экономики королевства от доходов нефтяной промышленности.

Эр-Рияд рассчитывает, что к 2030 году число иностранцев, посещающих Саудовскую Аравию, вырастет до 100 млн человек в год. Предполагается, что благодаря росту туристического сектора будет создано около миллиона новых рабочих мест.

В 2017 году Эр-Рияд объявил о грандиозном проекте в туристической отрасли, предполагающем строительство дорогих отелей на территории 50 островов в Красном море.

В прошлом году близ столицы началось строительство Киддии - развлекательного мега-комплекса, который включает тематические и природные парки, а также крупные спортивные объекты.

Поедут ли россияне в Саудовскую Аравию?

Эксперты говорят, что даже если гражданам России будут доступны туристические визы в королевство, Саудовская Аравия в ближайшие годы не станет массовым туристическим направлением для россиян.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, Саудовская Аравия будет преимущественно экскурсионным направлением.

"Это не массовое направление точно, миллионного потока не будет - то есть чартеры не полетят. Поедут те, кто интересуется культурой этой страны", - говорит эксперт.

Майя Ломидзе оценивает потенциальный туристический поток в Саудовскую Аравию из России в несколько тысяч человек в год.

При этом, по словам эксперта, это, скорее всего, будет организованный туризм - путешественники будут покупать путевки в королевство у туроператоров.