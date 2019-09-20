"Климатическая забастовка": западная молодежь встревожена глобальным потеплением

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Спасите наш мир", - написано на лицах протестующих в Брюсселе

По всему миру в пятницу ровно в час дня по местному времени проходят забастовки и демонстрации протеста, организованные молодежью, часто несовершеннолетними школьниками. Что их волнует?

Согласно различным опросам общественного мнения, именно западная молодежь считает изменения климата наиболее насущным вопросом, стоящим перед человечеством, причем, в том числе и в США, что стало неожиданностью для исследователей.

По данным ООН, подавляющее большинство участников опросов считают, что изменение климата - результат деятельности человека, а также, что это отразится в отрицательную сторону на их жизни. Их самый популярный лозунг направлен на взрослых и политиков: "Не отнимайте моего будущего".

В Америке около 89% молодежи считают, что их действия могут привести к результатам.

66% из них уверены, что происходящие в природе процессы - дело рук человека.

73% молодых людей по всему миру говорят, что уже ощущают изменения климата, согласно данным ООН.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Лондоне школьники заблокировали улицу перед парламентом

Мэр Нью-Йорк Билл Де Блазио накануне пятничной забастовки школьников заявил, что наказывать их за прогул уроков не будут и даже распорядился организовать безопасные места, если марширующие молодые люди будут чувствовать себя некомфортно. Школьников в Нью-Йорке - более миллиона.

Такое же решение приняли местные власти во многих городах и странах - от Швеции до Новой Зеландии.

Политики, в основном левых взглядов, заметили массовое движение. И хотя многие из протестующих еще не имеют права голоса, они его скоро получат. В результате многие политические, общественные и религиозные деятели решили выразить свою поддержку.

С чего все началось?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Грета Тунберг стала олицетворением движения против климатических изменений

Движение молодежи и школьников за борьбу с изменением климата стало массовым совсем недавно.

В 2018 году 15-летняя шведская школьница Грета Тунберг решила прогулять занятия в школе. Она пришла к зданию шведского парламента и села с плакатом на мостовой перед входом.

На листовках, которые она вскоре начала раздавать прохожим, было написано: "Я делаю это, потому что вам, взрослым, плевать на мое будущее". С этого начался экоактивизм Греты.

Идея прогулять занятия ради благородной цели понравилась многим школьникам и студентам по всему миру, которые начали массово присоединяться к протесту шведской школьницы.

Тунберг заметили журналисты, активисты, а также видные общественные деятели, провозгласив ее своего рода символом борьбы против изменения климата.

Она уже произносит пассионарные речи, несмотря на то, что страдает от синдрома Аспергера, высокофункционального аутизма и обсессивно-компульсивного расстройства.

Она же встречалась с папой Римским, британскими политиками, бывшим американским президентом Бараком Обамой и другими.

Всем она говорит одно и то же: необходимо срочно бороться с глобальным потеплением, так как иначе человечество, и в особенности теперешнюю молодежь, не ожидает, по ее мнению, ничего хорошего.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Демонстрации протеста прошли в Токио и многих других городах западных стран

Демонстрации молодежи прошли по всей Америке, Великобритании, Скандинавии, Европе, Австралии и так далее. Молодые активисты говорят, что серьезно относятся к изменению климата и требуют, чтобы их голос был услышан.

Столь масштабной политической активности молодых людей на Западе не видели уже давно.

Школьники считают, что от повышения уровня Мирового океана, от более жестоких штормов и других катаклизмов пострадают они лично, как и их семьи и соседи.

У этого движения нет лидера или лидеров. Грета Тунберг исполняет всего лишь роль своего рода символа и человека, постоянно напоминающего как обществу в целом, так и власть имущим, о серьезно беспокоящей ее и ее поколение проблеме.

Взрослые к этому движению присоединяются. Уже многие компании выразили свою поддержку подобным действиям, а в США впервые большинство населения озабочено вопросом изменения климата, если верить опросам.