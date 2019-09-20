Загадочную "акустическу атаку" на Кубе объяснили борьбой с комарами
Канадские исследователи утверждают, что установили возможную причину таинственного заболевания некоторых сотрудников американского посольства в Гаване в 2016 году.
В США появились сообщения о том, что у некоторых пострадавших были симптомы как при "акустической атаке", что вызвало разговоры о возможном применении кубинцами секретного звукового оружия.
Однако канадские ученые предположили, что виной всему могут быть нейротоксины, использовавшиеся при фумигации с целью уничтожения комаров. В то время большую угрозу для здоровья представлял вирус Зика.
Так называемый "Гаванский синдром" сопровождался такими симптомами, как головная боль, рябь в глазах, головокружение и звон в ушах.
Объявленная американцами новость о том, что сразу более чем десятку сотрудников посольства в Гаване потребовалась медицинская помощь, облетела весь мир.
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Хотя Куба категорически отрицала возможность какой-либо "атаки", эти сообщения привели к росту напряженности между двумя странами.
В июле проведенное в США исследование выявило у пострадавших дипломатов "аномалии в мозгу".
"Это не самовнушение. Всё, что я могу сказать, - до правды необходимо докопаться", - заявил тогда один из авторов исследования.
И вот теперь группа канадских специалистов из Центра восстановления мозга в Галифаксе полагает, что нашла ответ.
Что обнаружилось в ходе исследования?
Канадские дипломаты в Гаване пострадали так же, как и их американские коллеги, только симптомы у них развивались постепенно, а не остро, как у американцев.
В исследовании отмечается, что обследование 28 человек, семеро из которых проходили проверку как до, так и после командировки на Кубу, подтверждает диагноз повреждения мозга, полученного в то время, когда дипломаты и их семьи находились в Гаване.
Характер повреждения свидетельствует о вероятности повторяющегося воздействия нейротоксинов в низкой концентрации, говорится в отчете.
В частности, результаты с высокой степенб вероятности указывают на отравление ингибитором холинэстеразы.
Холинэстераза - важный фермент в человеческом организме, и его блокировка с помощью ингибитора может привести к летальному исходу.
К примеру, боевое отравляющее вещество зарин выступает мощным ингибитором холинэстеразы, равно как и нервно-паралитическое вещество Ви-Экс, с помощью которого был убит старший брат Ким Чен Ына, Ким Чен Нам.
При этом авторы исследования полагают, что попадание в организм равномерных небольших доз объясняется контактом с промышленными пестицидами.
Между тем, после того, как Куба в 2016 году объявила войну вирусу Зика, фумигация жилых помещений усилилась: газ распылялся вблизи и даже внутри домов, где жили дипломаты.
Как сказано в исследовании, сами записи посольств свидетельствуют о значительном усилении фумигации, при которой люди еженедельно подвергались воздействию высоких доз пестицидов.
Вирус Зика распространяется комарами и в тот год затронул 47 стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Известно, что он вызывает микроцефалию у некоторых новорожденных.
Акустическое оружие исключено?
По словам канадских исследователей, в настоящее время трудно, если вообще возможно в точности определить причину поражения мозга, однако их теория предлагает разумное объяснение. При этом они признают, что нельзя полностью исключать и иные возможные причины.
Исследование было сосредоточено исключительно на канадцах и не затрагивало американских дипломатов, их семьи или местных жителей Гаваны.
Как заявил журналистам пресс-секретарь министерства иностранных дел Канады Джон Бэбкок, точные причины нанесенного вреда для здоровья пока не определены, и правительство Канады исследует все возможные варианты.
В свою очередь власти США не делали никаких официальных заявлений по поводу возможных причин необычных симптомов у своих кубинских дипломатов.
Американские СМИ лишь ссылались на чиновников госдепартамента, которые говорили о "звуковых атаках", а американские медики обнаружили аномалии в мозгу у своих дипломатов, вернувшихся с Кубы.