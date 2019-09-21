Протесты "желтых жилетов" в Париже возобновились. Около 40 человек задержаны

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В центре Парижа на Елисейских полях полиция разгоняла демонстрантов гранатами со слезоточивым газом

В Париже полиция арестовала десятки участников движения "желтых жилетов", которые приняли участие в акциях протеста.

Несколько сотен активистов движения собрались в различных точках французской столицы. Полиция задержала по меньшей мере 39 человек.

Высказывались опасения, что участники этих демонстраций столкнутся с маршем протеста в защиту климата, который состоялся в столице в субботу.

Полиция провела крупномасштабную операцию, в ходе которой против "желтых жилетов" использовался слезоточивый газ. В этой операции участвовало около 7 тысяч сотрудников полиции. При этом большинство протестующих в этот раз не стали надевать светоотражающие жилеты, ставшие символом и опозначательным знаком протестного движения, чтобы не привлекать внимание полиции.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Многие участники акций протеста не были одеты в желтые жилеты, но полицию это не остановило

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в ноябре прошлого года в ходе протестов против повышения акцизов на автотопливо. Оно приняло форму еженедельных акций протеста и продолжалось до весны.

"Желтые жилеты" обвиняют президента Эммануэля Макрона в равнодушии к интересам малоимущих граждан, переселявшихся в последние годы в дальние пригороды и сельские районы из-за менее высокой стоимости жизни.

Жители этих мест в гораздо большей степени, чем в крупных городах, зависят от личного автотранспорта, и повышение акцизов на бензин, которое власти задумали для того, чтобы подтолкнуть людей меньше ездить на машине, стало особенно болезненным как раз для этой части французского общества.

Протесты "желтых жилетов" часто приводили к насилию и беспорядкам. Макрон в конечном итоге отказался от повышения налога.

Один из участников субботней демонстрации в Париже сообщил репортеру газеты Monde, что его привело на улицы "несправедливое отношение" властей к движению, и выразил тревогу в связи с тем, что "желтые жилеты" имеют дурную репутацию.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На некоторых улицах в центре столицы демонстранты пытались построить баррикады

Субботние протесты совпали с проводимым во Франции Днем наследия, когда многие исторические памятники и музеи открывают двери для посетителей.

В пятницу накануне демонстрации "желтых жилетов" президент Макрон заявил, что рад тому, что люди могут свободно выражать свое мнение, но призвал участников демонстраций вести себя спокойно.