В Казахстане протестовали против экспансии Китая. Десятки человек задержаны

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Полиция в Казахстане задержала около 60 человек, вышедших на акции протеста в двух крупнейших городах страны. Участники акции требовали прекращение экономической "экспансии Китая" в центральноазиатскую республику.

Соседний Китай - один из крупнейших инвесторов и торговых партнеров Казахстана, но планы Китая перенести некоторые производства и заводы в Казахстан некоторая часть населения встретила с недовольством.

Один из участников в разговоре с журналистом Франс пресс раскритиковал действия властей, которые вместо того чтобы помогать местным производителям, отдают предпочтение китайским инвестициям. Журналист Рейтер заметил, как полиция в Нур-Султане задерживала мужчину с плакатом, на котором по-казахски было написано "Остановим китайскую экспансию".

К участию в протесте ранее призывал находящийся во Франции опальный казахстанский банкир Мухтар Аблязов. Аблязов считается одной из наиболее значимых фигур казахстанской оппозиции, он покинул Казахстан еще в 2009 году, а в 2017 году суд Алматы признал его виновным в создании преступного сообщества и хищении средств банка и приговорил к 20 годам лишения свободы заочно.

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"Несмотря на неоднократные предупреждения прокуратуры, отдельные граждане поддались на провокационные призывы запрещенной экстремисткой организации", - сказали в МВД Казахстана, имея в виду созданное Аблязовым движение "Демократический выбор Казахстана", запрещенное в стране.

Митинг в субботу был несанкционирован властями, но как говорят правозащитники, в Казахстане получить разрешение на проведение митингов практически невозможно: власти находят самые разнообразные причины для отказа.

На этой неделе нескольких жителей Алматы и Нур-Султана арестовали на 10-15 суток за участие в митингах 4 и 5 сентября. Тогда протестующие также выступали против китайских проектов в Казахстане.