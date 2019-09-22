Трамп о скандале вокруг Джо Байдена: он сделал очень бесчестную вещь
Президент США Дональд Трамп после поднявшегося в конце недели скандала прокомментировал свой июльский телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным СМИ, во время беседы он настаивал на проведении расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.
"Моя беседа с президентом, новым президентом Украины прошла прекрасно. Они выпустили заявление прошлым вечером. Они сказали то же самое. Это была теплая, дружеская беседа", - заявил Трамп.
"Джо Байден сделал очень бесчестную вещь. А потом он сказал, что никогда не говорил со своим сыном. Кто-то в это поверил? Но тогда он также сказал задолго до этого, что говорил со своим сыном. То есть он соврал опять. Но он сказал, что не отдаст, как я понимаю, миллиарды долларов Украине, если только они не уволят прокурора, который рассматривает дело его сына и компании его сына, компании, с которой работал его сын, и это очень бесчестная вещь. И я не хочу навредить Байдену [...]. Он сказал очень глупую вещь.
Таинственный звонок
В Вашингтоне разразился новый скандал: ведущие американские СМИ и некоторые демократы обвинили Трампа в попытках втянуть украинские власти в американскую предвыборную кампанию. В конце июля Трамп говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, и обстоятельства этого разговора настолько встревожили сотрудника одной из американских спецслужб, что стали предметом внутреннего расследования.
Как сообщила Wall Street Journal, в июльском телефонном разговоре Трамп несколько раз просил Зеленского расследовать деятельность Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента и потенциального кандидата на грядущих президентских выборах Джо Байдена.
Параллельно, как до, так и после разговора двух президентов, личный адвокат Трампа Руди Джулиани несколько раз встречался с украинскими официальными лицами и также просил их активизировать расследование в отношении сына Байдена.
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Одновременно госсекретарь США Майк Помпео заявил, что соперник Трампа на президентских выборах Джо Байден должен стать фигурантом расследования, если обнаружатся свидетельства, что он неподобающим образом вмешивался в политическую ситуацию, чтобы защитить своего сына от расследования на Украине.
"Я думаю, что если вице-президент Байден вел себя недостойно, если он защищал своего сына и вступал в какой-либо коррумпированный контакт с украинским руководством. Я думаю, нам нужно докопаться до правды", - заявил он телеканалу Эй-би-си.
Что за дела у Байдена на Украине?
В бытность вице-президентом в администрации Обамы Джо Байден, среди прочего, курировал связанные с Украиной вопросы. В это же время его сын Хантер Байден занимал пост в совете директоров украинской газовой компании "Бурисма". На Украине в отношении "Бурисмы" было открыто расследование, не выявившее никаких нарушений.
Пытаясь выбить Джо Байдена из гонки, Джулиани в целом ряде интервью заявлял о вмешательстве бывшего вице-президента в украинскую политику и участии в коррупционных делах. В частности, он утверждает, что бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин был уволен по просьбе Байдена - якобы за то, что разбирался в связях "Бурисмы" с его сыном.
В этом Джулиани якобы убедился после встреч с самим Шокиным и его преемником на посту генпрокурора Юрием Луценко.
Что говорят на Украине?
В интервью телеканалу "Громадське" министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Трамп не давил на Зеленского во время их телефонного разговора.
"Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было", - сказал Пристайко.
Он заверил, что Украина не станет вмешиваться в иностранные выборы, даже если "в теории" у страны была бы такая возможность.