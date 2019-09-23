Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Лидер левоцентристского альянса Бенни Ганц может стать новым премьер-министром Израиля

Израильские арабы поддержали Ганца в пику Нетаньяху

Депутаты "Объединенного арабского списка" в израильском парламенте одобрили кандидатуру лидера альянса "Кахоль-Лаван" Бенни Ганца на пост премьер-министра Израиля.

Израильские арабы во власти впервые с 1992 года высказались в поддержку того или иного кандидата на правящий пост.

В результате прошедших 17 сентября всеобщих парламентских выборов партии Ганца ("Кахоль-Лаван") и Нетаньяху ("Ликуд") набрали практически одинаковое количество мандатов - 33 и 31 соответственно, и рекордное по продолжительности пребывание Биньямина Нетаньяху на посту премьера оказалось под вопросом.

При этом им обоим не хватает голосов для абсолютного большинства.

Партии израильских арабов, пришедшие на выборы "Объединенным арабским списком", набрали 12 мест и впервые стали третьей политической силой в стране.

По словам лидера "Объединенного арабского списка" Аймана Одеха, решение его соратников не означает, что им нравится Ганц и его политика, но они твердо намерены не позволить Нетаньяху остаться у руля еще на один срок.

Их поддержка не даст Бенни Ганцу необходимого большинства, но существенно укрепит его позиции в споре за право формировать правительство.

Трамп: "Джо Байден сделал очень бесчестную вещь"

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Появляются некоторые подробности разразившегося в США скандала вокруг телефонного разговора между президентами США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Разговор состоялся в конце июля и стал поводом для расследования со стороны спецслужб, которых очень заинтересовало, отчего Трамп весьма настойчиво советовал Зеленскому расследовать деятельность Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента и потенциального кандидата на грядущих президентских выборах Джо Байдена.

В воскресенье Дональд Трамп нарушил молчание и заявил, что его беседа с Зеленским прошла прекрасно, а Джо Байден - бесчестный человек.

По версии администрации президента, Байден-отец пытался скрыть грешки Байдена-сына, используя свое положение. В то время, когда Джо Байден занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы, его сын занимал пост в совете директоров украинской газовой компании "Бурисма".

Позднее в отношении "Бурисмы" было начато расследование, но нарушений выявлено не было. А еще некоторое время спустя был уволен генпрокурор Украины Виктор Шокин. Все это, по мнению адвокатов Трампа, было сделано по просьбе Джо Байдена, который якобы вмешивался в украинскую политику и бессовестно диктовал условия.

Джо Байден участвует в борьбе за номинацию от Демократической партии на выборы 2020 года и, согласно опросам, имеет наивысшие шансы стать кандидатом в президенты от демократов.

Возможно, Трамп просто пытается нейтрализовать соперника?

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский пребудет в Нью-Йорк для участия в заседании Генассамблеи ООН. Американские СМИ предполагают, что он может встретиться с Дональдом Трампом.

Тегеран и Эр-Рияд угрожают друг другу. Чем это грозит миру?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Власти Саудовской Аравии утверждают, что это - фрагменты ракет иранского производства, которые применили при нападении на нефтяные объекты

Растет напряжение между Ираном и Саудовской Аравией, новый виток которого последовал после обстрела саудовских нефтяных обстрелов в середине сентября.

Эр-Рияд не сомневается в причастности Тегерана и заявляет, что готов ответить на нападение должным образом.

"Королевство призывает все мировое сообщество проявить ответственность, занять твердую и однозначную позицию в отношении безответственного поведения, угрожающего всей мировой экономике, и решительно осудить тех, кто стоит за этими действиями", - заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

США также считают, что ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты несет Иран, и в минувшую пятницу Пентагон заявил, что отправит в Саудовскую Аравию воинский контингент для укрепления противовоздушной и противоракетной обороны страны.

"Осторожнее", - ответили в Тегеране. Командующий Корпусом стражей Исламской Революции Хоссейн Салами предупредил, что иранская армия готова не только дать отпор агрессору, но и полностью его уничтожить.

Иранские власти категорически отрицают свою причастность к обстрелу в Саудовской Аравии. Официально ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Как пишет в понедельник американская Wall Street Journal, ремонт нефтяных объектов Saudi Aramco, подвергшихся атаке, может занять много месяцев.

У "Чернобыля" - три "Эмми"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Актеры Стеллан Скарсгард и Джаред Харрис, сыгравшие в "Чернобыле"

Сериал "Чернобыль" - совместный проект американского канала HBO и британского Sky, снятый на основе реальных событий - ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, признан лучшим мини-сериалом года. Кроме того, премии получили сценарист Крэйг Мазин и режиссер сериала Йохан Ренк.

"Я надеюсь, наш сериал сумел напомнить людям о важности правды и опасности лжи", - сказал сценарист, принимая статуэтку. Что говорил Крейг Мазин до выхода сериала в интервью Би-би-си, можно прочитать тут- Крейг Мазин: Чернобыль показал худшие черты системы и лучшее, что есть в людях. А в статье Настоящий "Чернобыль". Жизнь в "мертвом лесу" наш корреспондент Николай Воронин рассказывает, что происходит в Чернобыле сегодня.

Приз за лучший драматический сериал достался "Игре престолов". "Эмми" за лучший комедийный сериал получил сериал Fleabag (в российском прокате "Дрянь").

Как футбол помог иранкам в борьбе за их права

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Во время ЧМ-2018 запрет был временно отменен, и женщины могли смотреть трансляции матчей в публичных местах

Иранки празднуют важную для себя победу в деле равноправия: впервые за 40 лет им разрешат посещать футбольные матчи наравне с мужчинами.

В этом их заверил президент ФИФА Джанни Инфантино, который обсудил этот вопрос с властями Ирана и, по его словам, получил положительный ответ.

Делегация ФИФА провела в Иране неделю в рамках подготовки к отборочному матчу чемпионата мира между сборными Ирана и Камбоджи, который должен состояться 10 октября.

Начиная именно с этого матча, иранские женщины смогут болеть на стадионах. Это право у них отняли сразу после Исламской революции 1979 года.

Пророгация парламента - что решит Верховный суд

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Британский Верховный суд может вынести решение по делу о приостановке парламента премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. 6 сентября Высокий суд Лондона отклонил иск о незаконности объявленной Джонсоном пророгации - перерыва в работе парламента до середины октября.

Истцы - активистка Джина Миллер и присоединившийся к ней бывший премьер-министр Джон Мейджор - утверждают, что Джонсон устроил этот перерыв, чтобы парламент не успел помешать ему вести страну к резкому разрыву с Евросоюзом 31 октября.

Климатический саммит ООН: придет ли Трамп?

В Генассамблее ООН пройдет однодневный саммит, посвященный изменению климата. В преддверии климатического саммита по всему миру прошли забастовки и демонстрации протеста с требованием принять срочные меры по борьбе с глобальным потеплением.

Правда, по данным Си-эн-эн, в климатическом саммите не планирует участвовать Дональд Трамп, который вместо этого отправится на сессию, посвященную проблеме религиозных преследований. В 2017 году американский президент объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, что вызвало критику международного сообщества. Парижское соглашение обязывало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26% по сравнению с уровнем 2005 года.

Российским атлетам грозит отстранение от участия в летних Играх-2020

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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) в понедельник 23 сентября представит в Токио доклад о работе Московской антидопинговой лаборатории, по итогам которого в течение двух месяцев будет решен вопрос об участии российских спортсменов в летних Олимпийских играх в Токио, пишет Daily Telegraph (пэйволл).

Новые жесткие меры в отношении российского спорта могут быть применены в связи с тем, что ВАДА сомневается в честности российских антидопинговых структур.

Агентство полагает, что в январе этого года Московская антидопинговая лаборатория передала им ложные данные о допинг-пробах ряда спортсменов.

В докладе будут изложены соображения международных экспертов, которые полагают, что на протяжении последних 18 месяцев Россия манипулировала результатами проб, пытаясь скрыть системное употребление допинга спортсменами, пишет DT.

Thomas Cook спасти не удалось

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Старейшая в мире туристическая компания Thomas Cook прекратила работу. В компании введено внешнее управление, пишет Guardian.

Глава компании Питер Франкхаузер принес извинения за ликвидацию созданной 178 лет назад турфирмы. Компания давно испытывала финансовые трудности и не смогла договориться о реструктуризации долгов с основным акционером - китайской Fosun Tourism Group - и кредиторами.

В данный момент 500 тысяч человек, купивших билеты у Thomas Cook, находятся за границей, среди них около 150 тысяч - граждане Великобритании. Возвращением всех пострадавших британцев будет заниматься Управление гражданской авиации Великобритании.

РПЦ хочет выселить редакцию "Нового мира" из исторического здания

Газета Times, пишет, что один из старейших журналов России "Новый мир" может остаться без редакции, так как РПЦ предъявила свои права на здание, в котором располагается его офис.

"Новый мир" был основан в 1925 году и прославился публикациями авторов-диссидентов, таких как Александр Солженицын, пишет издание.

Вот уже 55 лет редакция журнала располагается в самом центре Москвы, в Малом Путинковском переулке, в здании, которое раньше принадлежало Страстному монастырю.

Русская православная церковь заявила, что хочет получить назад здание, незаконно конфискованное у нее советской властью. Дело будет рассмотрено во вторник в Московском арбитражном суде.

Почему стихли протесты в Венесуэле?

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Несколько дней назад парламент Венесуэлы подтвердил статус оппозиционера Хуана Гуайдо как легитимного главы государства. Этому предшествовали месяцы кровопролитных протестов в разных городах страны.

Десятки тысяч людей требовали отставки правительства Николаса Мадуро. В Венесуэле уже седьмой год продолжается тяжелейший экономический кризис, растет инфляция и уровень преступности, остро ощущается нехватка продуктов и лекарств.

Доведенные до отчаяния женщины брали штурмом пограничные блокпосты, чтобы в соседней Колумбии купить для детей еду и предметы первой необходимости.

Ситуация остается тяжелой по сей день, но протестная активность в стране неожиданно пошла на спад. Журналист Русской службы Би-би-си Алексей Ильин разбирается - почему?

Рассказ слепого британца, который объездил полмира

Правообладатель иллюстрации THE TRAVEL SHOW, BBC NEWS Image caption По словам Тони Джайзла, он путешествует на весьма скромные средства. Главное, всё тщательно и заранее спланировать

"Я побывал на всех континентах Земли, в том числе и в Антарктиде. Моя цель - посетить все страны мира", - говорит Тони Джайлз.

41-летний Тони - слепой и слышать он может только с помощью вспомогательного слухового устройства. И тем не менее последние 20 лет жизни он активно путешествует и посетил уже 130 стран.

Съемочная группа телепрограммы Би-би-си Travel Show встретилась с ним во время его путешествия по Эфиопии, и Тони рассказал, как он "видит" и чувствует окружающий его мир, а также о том, как жажда странствий спасла его от алкогольной зависимости.

Помогает ли фэтшейминг бороться с лишним весом?

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Что чувствует человек, если сказать ему, что он толстый? Немедленно бежит в спортзал и с удвоенной мотивацией начинает худеть или испытывает стыд и вину, и уходит с головой в собственные комплексы?

Об этом поспорили американский телеведущий Билл Мар и британский актер и телеведущий Джеймс Корден.

Огромное число пользователей соцсетей высказалось против фэтшейминга, но есть также яркие примеры, которые говорят, что ткнуть человека носом в его недостатки иногда идет на пользу.

Прочитайте нашу статью и сделайте собственные выводы.

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Наши корреспонденты Ольга Ившина и Григор Атанесян внимательно следят за происходящим в Армянской апостольской церкви, оказавшейся на грани раскола из-за старого внутреннего конфликта.

Сегодня мы публикуем вторую часть их проекта - статью об отце Корюне - человеке, который добивается отставки главы Армянской церкви. "Его жизнь превратилась в подобие шпионского триллера. Одни называют отца Корюна надеждой на обновление церкви. Для других - он "духовный преступник", занятый антиканонической деятельностью и кощунством".

Члены мятежного движения "Новая Армения - новый патриарх" собрались в средневекоовом монастыре в Армении на тайную церемонию рукоположения. Фоторепортаж можно посмотреть здесь.

Media playback is unsupported on your device Как живет советвская теннисистка, финалистка Уимблдона Ольга Морозова

Ольга Морозова - звезда тенниса 1960-70-х годов, первая советская финалистка Уимблдонского турнира и "Ролан Гаррос" в одиночном разряде (1974), победительница Открытого чемпионата Франции в парном разряде.

Она играла в финалах турниров "Большого шлема" в Мельбурне и Нью-Йорке, в итоговом чемпионате WTA и на множестве других крупных соревнований.

В 90-е Морозова переехала в Англию, где тренирует в основном британских спортсменов.

О взлетах и провалах российского тенниса, о зорком оке советской системы и о принцессе Диане - в эксклюзивном репортаже корреспондента Русской службы Би-би-си Марии Евстафьевой.