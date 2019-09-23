"Дрянь", "Чернобыль" и "Игра престолов" - победители "Эмми"
В Лос-Анджелесе в 77-й раз вручили премии "Эмми" за лучшие телесериалы года. Одним из главных триумфаторов этого года стал британский сериал "Дрянь" (Fleabag), победивший в четырех номинациях.
"Дрянь" получила "Эмми" как "Лучший комедийный сериал", "Лучшая актриса в комедийном сериале" (актрисе и автору сериала Фиби Уоллер-Бридж), "Режиссура комедийного сериала" (Гарри Брэдбир), сценарий комедийного сериала (Фиби Уоллер-Бридж).
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"Это замечательно и обнадеживающе, что у неприличной, извращенной, злой и испорченной женщины получилось завоевать "Эмми", - сказала Уоллер-Бридж, имея в виду главную героиню сериала.
Ее победа стала неожиданностью, поскольку главной фавориткой была американская актриса Джулия Луи-Дрейфус за главную роль в "Вице-президенте" (Veep). Ее игра в сериале была отмечена "Эмми" уже шесть раз.
Многих интересовало, сколько статуэток получит "Игра престолов" (Game of Thrones), полюбившийся миллионам телезрителей по всему миру. Восьмой, финальный сезон вышел на экраны весной.
В итоге сериал-фэнтези победил в двух номинациях - "Лучший драматический сериал" и "Лучший актёр второго плана в драматическом сериале" (Питер Динклэйдж за роль Тириона Ланнистера). Дикнлэйдж обошел своих коллег по сериалу - Альфи Аллена (Теон Грейджой) и Николая Костер-Валдау (Джейме Ланнистер), которые также номинировались в этой категории.
Лучшим мини-сериалом был признан "Чернобыль", рассказывающий о взрыве на АЭС в 1986 году. Его режиссер Юхан Ренк победил в номинации "Режиссура мини-сериала, фильма или драматической программы", а сценарист Крейг Мейзин был признан лучшим в номинации "Сценарий мини-сериала, фильма или драматической программы".
Актер Билли Портер стал первым геем-афроамериканцем, получившим "Эмми" в номинации "Лучший актёр в драматическом сериале". Он сыграл главную роль в эпизоде сериала "Поза" (Pose).
Нынешняя церемония "Эмми" прошла без ведущего - это случилось всего лишь в четвертый раз за всю историю награждения. Первая статуэтка была вручена в 1949 году.
Название "Эмми" произошло от французского слова "immy", в первых телевизионных камерах так называлась катодная трубка.
Другие победители "Эмми":
- Лучший телефильм - "Черное зеркало: Брандашмыг"
- Лучший актер в комедийном сериале - Билл Хейдер ("Барри")
- Лучшая актриса в драматическом сериале - Джоди Комер ("Убивая Еву")
- Лучший актер в мини-сериале или фильме - Джаррел Джером ("Когда они нас увидят")
- Лучшая актриса в мини-сериале или фильме - Мишель Уильямс ("Фосси/Вердон")
- Лучший актер второго плана в комедийном сериале - Тони Шалуб ("Удивительная миссис Мейзел")
- Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале - Алекс Борштейн ("Удивительная миссис Мейзел")
- Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале - Джулия Гарнер ("Озарк")
- Лучший актер второго плана в мини-сериале или фильме - Бен Уишоу ("Чрезвычайно английский скандал")
- Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или фильме - Патрисия Аркетт "Притворство"