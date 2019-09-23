"Дрянь", "Чернобыль" и "Игра престолов" - победители "Эмми"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сериал "Дрянь", главную роль в котором исполнила Фиби Уоллер-Бридж, получил четыре статуэтки "Эмми"

В Лос-Анджелесе в 77-й раз вручили премии "Эмми" за лучшие телесериалы года. Одним из главных триумфаторов этого года стал британский сериал "Дрянь" (Fleabag), победивший в четырех номинациях.

"Дрянь" получила "Эмми" как "Лучший комедийный сериал", "Лучшая актриса в комедийном сериале" (актрисе и автору сериала Фиби Уоллер-Бридж), "Режиссура комедийного сериала" (Гарри Брэдбир), сценарий комедийного сериала (Фиби Уоллер-Бридж).

"Это замечательно и обнадеживающе, что у неприличной, извращенной, злой и испорченной женщины получилось завоевать "Эмми", - сказала Уоллер-Бридж, имея в виду главную героиню сериала.

Ее победа стала неожиданностью, поскольку главной фавориткой была американская актриса Джулия Луи-Дрейфус за главную роль в "Вице-президенте" (Veep). Ее игра в сериале была отмечена "Эмми" уже шесть раз.

Многих интересовало, сколько статуэток получит "Игра престолов" (Game of Thrones), полюбившийся миллионам телезрителей по всему миру. Восьмой, финальный сезон вышел на экраны весной.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Актеры "Игры престолов" вышли на награждение в номинации "Лучший драматический сериал"

В итоге сериал-фэнтези победил в двух номинациях - "Лучший драматический сериал" и "Лучший актёр второго плана в драматическом сериале" (Питер Динклэйдж за роль Тириона Ланнистера). Дикнлэйдж обошел своих коллег по сериалу - Альфи Аллена (Теон Грейджой) и Николая Костер-Валдау (Джейме Ланнистер), которые также номинировались в этой категории.

Лучшим мини-сериалом был признан "Чернобыль", рассказывающий о взрыве на АЭС в 1986 году. Его режиссер Юхан Ренк победил в номинации "Режиссура мини-сериала, фильма или драматической программы", а сценарист Крейг Мейзин был признан лучшим в номинации "Сценарий мини-сериала, фильма или драматической программы".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption "Чернобыль" стал лучшим мини-сериалом

Актер Билли Портер стал первым геем-афроамериканцем, получившим "Эмми" в номинации "Лучший актёр в драматическом сериале". Он сыграл главную роль в эпизоде сериала "Поза" (Pose).

Нынешняя церемония "Эмми" прошла без ведущего - это случилось всего лишь в четвертый раз за всю историю награждения. Первая статуэтка была вручена в 1949 году.

Название "Эмми" произошло от французского слова "immy", в первых телевизионных камерах так называлась катодная трубка.

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