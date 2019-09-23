Крах Thomas Cook: в Британии идет крупнейшая операция по возвращению туристов

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Операция по отправке туристов на родину получила название "Маттерхорн"

Около 600 тыс. туристов сейчас находятся на отдыхе за границей по путевкам обанкротившейся компании Thomas Cook. 150 тыс. из них - британцы, большинство из них застряли на курортах.

Как заявил министр транспорта Великобритании Грант Шэппс, возвращение всех этих людей домой станет крупнейшей в истории страны подобной операцией в мирное время.

Кто их будет из возвращать?

Их возвращением занимается управление гражданской авиации (ACC), которое получило для этого 45 самолетов у крупных авиакомпаний. Операция по отправке туристов на родину получила название "Маттерхорн" в честь одной из горных вершин Альп.

Вывоз отпускников, предположительно, продлится около двух недель. Он обойдется британским налогоплательщикам примерно в 100 млн фунтов (почти 8 млрд руб).

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Тысячи туристов застряли на Майорке и других средиземноморских курортах

Власти предвидели, что туристическая компания заявит о банкротстве, поэтому у них было время, чтобы подготовиться. Хотя, как сообщают источники, не стоит ожидать, что все пройдет гладко.

Рейсы по возвращению будут забирать лишь пассажиров, отправившихся на отдых из аэропортов Британии. В зависимости от местонахождения туриста его посадят либо на самолет, зафрахтованный управлением гражданской авиации, либо зарегистрируют на рейс другой авиакомпании.

А что с российскими и прочими туристами?

Многие дочерние компании Thomas Cook в других странах, например, в Бельгии и Польше, заявили, что банкротство турфирмы не скажется на их деятельности и на их клиентах.

В России Thomas Cook с 2011 года владеет туроператором "Интурист", а в 2019 году объявил о сделке по покупке туроператора "Библио-Глобус".

Обязательства туроператора "Библио-Глобус" после остановки деятельности британского совладельца Thomas Cook исполнит ООО "Туроператор БГ", сообщил Forbes представитель "Библио-Глобуса". Как пишет издание, путевки у "Библио-Глобуса" купили более 200 тыс. россиян.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Вывоз отпускников продлится около двух недель и обойдется британским налогоплательщикам в 100 млн фунтов

В "Интуристе" заявили, что банкротство Thomas Cook не повлияет на деятельность российского туроператора.

"Мы операционно независимы от Thomas Cook, у нас отдельный контрактинг, своя принимающая сторона. Туристы летают на отдых и возвращаются, их это никак не затронет", - заявил Интерфаксу исполнительный директор "Интуриста" Сергей Толчин.

По информации Daily Mirror, сейчас на отдыхе могут находиться около 240 тыс. немецких туристов, воспользовавшихся услугами авиакомпании Condor, входящей в Thomas Cook.

Как сообщается, самолеты компании продолжать летать, и операции по возвращению, как в Британии, не потребуется. Авиакомпания также сообщила, что обратилась за кредитом к властям.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Thomas Cook была старейшей туристической компанией в мире

Компания Ving, шведский филиал Thomas Cook, сообщила, что за границей в настоящий момент находится почти 17 тыс. человек, пишет Рейтер. "Мы сейчас делаем все, чтобы все пострадавшие туристы вернулись домой с как можно меньшими неудобствами", - цитирует агентство представителя компании.

Согласно информации Ving в Норвегии, сейчас на отдыхе 8700 жителей страны. Норвежский фонд поддержки туризма, в котором обязаны состоять все местные туроператоры, заявил, что все клиенты норвежского филиала Thomas Cook будут возвращены на родину.

Что говорят власти?

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что сочувствует клиентам Thomas Cook. "Так или иначе, государство совершенно оправданно вмешается, чтобы вызволить застрявших за границей туристов", - сказал он.

При этом Даунинг-стрит настаивает на правильности своего решения не выделять финансовую помощь для спасения туристической компании.

Представитель правительства заявила: "Финансовая помощь [компании] не стала бы грамотным использованием бюджетных средств. Нам потом все равно пришлось бы возвращать людей домой, мы все равно потеряли бы деньги. Понятно, что это очень высококонкурентый рынок, и правительство не обязано поддерживать компании, оказавшиеся в подобной ситуации", - сказала она.

Что происходит с застрявшими туристами?

Многие люди, отправившиеся на отдых по путевкам Thomas Cook, сообщают, что гостиницы выставляют им огромные счета, и, по сути, туристы оказались в положении заложников.

Министр транспорта Шаппс рассказал в интервью Би-би-си, что дополнительные расходы будут возмещены в случае, если путевка была привязана к системе Atol, которая предусматривает эвакуацию клиентов на родину в случае краха туроператора.

Но управление гражданской авиации попросило клиентов Thomas Cook платить за проживание в гостинице лишь в случае, если они получат одобрение непосредственно от управления.

По некоторым оценкам, в одной только Греции, преимущественно на островах, находятся 50 тыс. клиентов туроператора, сообщил министр по туризму Гарри Теохарис. Большинство из них - британцы.

"В Греции находится примерно 50 тыс. человек, и для них есть план по возвращению, который сейчас реализуется. Мы делаем все, что можем. Были добавлены дополнительные рейсы, и уже прибыли первые 15, чтобы доставить людей на родину. Стоимость их проживания до окончания путешествия будет оплачена", - сказал он.

Что говорят клиенты компании?

Одна из клиенток туроператора рассказала Би-би-си, что из-за краха компании вынуждена перенести собственную свадьбу на греческом острове Закинф.

Хлои Харди забронировала поездку и проживание для 33 человек еще в июне прошлого года и должна была отправиться в путь 26 сентября. По ее словам, она потратила в общей сложности около 50 тыс. фунтов (почти 4 млн руб).

Эксперт по вопросам туризма Саймон Калдер считает, что Харди удастся вернуть потраченные деньги, но купить новый тур по той же цене вряд ли удастся, поскольку цены на авиабилеты, скорее всего, выросли.

GETTY Thomas Cook в цифрах 22000 человек под угрозой увольнения в мире

9000 человек под угрозой увольнения в Британии

150000 британских туристов нужно вернуть на родину

600000клиентов туроператора отдыхают по всему миру Источник: Thomas Cook

В аналогичной ситуации оказалась Руфь Морс, свадьба которой должны была состояться 14 октября на Кипре. Она купила путевки и услуги по проведению свадьбы через Thomas Cook.

"Два года назад был убит мой брат, и это потрясло всю нашу семью, рассказывает она. - Мой парень собирался сделать мне предложение и просить моей руки у брата, но этому не дано было случиться".

Она отметила, что путевки и свадьба были куплены на деньги, оставшиеся от брата.

"Мы всей семьей два года планировали нашу свадьбу мечты. Это отвлекало от горьких мыслей. Когда мы утром узнали о банкротстве компании, это было равносильно катастрофе", - сказала она.

Гари Фикбрум, пассажир последнего рейса Thomas Cook Airlines, вернувшегося в понедельник утром из Орландо в Манчестер, рассказал: "Мы примерно поняли, что происходит, когда уже взлетели, и в самолете потом это обсуждали. Экипаж, хотя и знал, что происходит, вел себя профессионально и по-дружески".

Супруга Гари сказала, что экипаж самолета был в слезах, когда пассажиры его покидали, а на земле стояли сотрудники наземных служб. Они тоже едва не плакали, держались за руки и собирались встретить экипаж самолета.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Британские клиенты Thomas Cook ждут своего рейса

Мать-одиночка Линн Джонс узнала, что ее подарочные сертификаты Thomas Cook обесценились. Она мечтала накопить на поездку в Диснейленд.

"На каждый день рождения и на Рождество я покупала подарочные сертификаты Thomas Cook, чтобы впервые свозить двух своих детей за границу - в Диснейленд", - рассказала она. - У меня накопилось сертификатов на 800 фунтов (примерно 64 тыс. руб), и мы хотели поехать следующим летом".

Теперь Линн Джонс выяснила, что ее сертификаты не учтены программой помощи клиентов, и ей не возместят их стоимость. Ей придется вновь начинать копить на поездку, которую придется перенести еще на два года.

Какие еще крупные турагентства банкротились?