"Лишь бы не Нетаньяху". Почему израильские арабы поддержали Ганца

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Бени Ганц настаивает на том, чтобы возглавить новое правительство, Беньямин Нетаньяху не желает отдавать бразды правления

Согласно рекомендациям юристов из среды израильских арабов, следующим премьер-министром страны должен стать бывший начальник генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганц.

Результаты парламентских выборов не дали явного победителя, и теперь Беньямин Нетаньяху и Бени Ганц сражаются друг с другом за право сформировать коалиционное правительство.

Партии израильских арабов, пришедшие на выборы "Объединенным арабским списком", набрали 13 мест на прошедших недавно выборах и впервые стали третьей политической силой в стране. Его представители в первую очередь не хотят вновь увидеть во главе правительства бывшего премьера.

Это первый с 1992 года случай, когда арабские политики решили выступить в поддержку кандидата на пост премьера, даже если это и было сделано исключительно в пику другому кандидату.

Опасаясь очередного политического тупика, президент страны Реувен Ривлин рекомендовал включить в правительство и партию "Кахоль-лаван" Ганца, получившую 33 места, и "Ликуд" Нетаньяху с 31 местом.

Ривлин подчеркнул, что сделает все для того, чтобы избежать третьих всеобщих выборов в этом году.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption "Объединенный список" рекомендует президенту Ривлину поручить формирование правительства Бени Ганцу

Лидер "Объединенного арабского списка" Айман Одех заявил президенту Израиля Ривлину, что главная задача альянса - не допустить Нетаньяху на очередной срок.

"Объединенный список" в результате выборов получил 13 мест в парламенте. Но даже в том случае, если бы Ганц заручился поддержкой всех 13 парламентариев, он все равно не смог бы получить 61 место, то есть добиться большинства в парламенте.

Анализ

Барбара Плетт-Ашер, корреспондент Би-би-си на Ближнем Востоке

Израильские арабы смогли наглядно продемонстрировать свою политическую силу.

Сейчас президент проводит консультации с руководителями партий в попытке определиться с кандидатом на пост премьер-министра, а партии с арабской составляющей стали третьей по величине силой в законодательном органе страны.

Конечно, одна их поддержка не позволит Бени Ганцу и его левоцентристскому блоку "Кахоль-лаван" добиться большинства в парламенте, но даст ему дополнительные аргументы в спорах о том, кому принадлежит право формировать правительство.

Лидер "Объединенного арабского списка" Айман Одех заявил, что хотя он и не дает Бени Ганцу и его политике зеленый свет, однако готов сделать все, чтобы не допустить Беньямина Нетаньяху на очередной срок и ясно дать понять, что в будущем Израилю необходимо полноправное участие палестинцев в политической жизни.

Смена взглядов

Хотя у палестинцев на Западном берегу, в Восточном Иерусалиме и в секторе Газа не было возможности принять участия в выборах, они зависят от политической воли арабского населения Израиля, которое имеет право голоса.

Нынешняя избирательная кампания еще более разуверила палестинцев в жизнеспособности старой международной формулы "Два государства для двух народов".

"Нет никаких сомнений в том, что дебаты, которые велись в ходе предвыборной кампании в Израиле, значительно подорвали веру палестинцев в дипломатию и переговоры", - утверждает исследователь общественного мнения палестинцев доктор Халил Шикаки, напоминая про обещания Нетаньяху аннексировать долину реки Иордан и все территории Западного берега, где имеются еврейские поселения.

Согласно проведенному им опросу, лишь 42% палестинцев поддерживают идею двух государств, в то время как 10 лет назад, когда Нетаньяху только пришел к власти, около 70% палестинцев выступали за эту идею.

Характерно, что формулу двух государств сегодня одобряет менее половины израильтян. Свой скептицизм они объясняют тем, что у них просто нет партнеров, которые были бы готовы пойти на компромисс и могли бы реально контролировать палестинское государство.

По словам доктора Шикаки, около трети палестинцев сегодня выступают за единое государство от Средиземного моря до реки Иордан, в котором у всех было бы право голоса. Для израильтян это слишком рискованная затея, поскольку она будет означать конец Израиля как еврейского государства.