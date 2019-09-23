"Лишь бы не Нетаньяху". Почему израильские арабы поддержали Ганца
Согласно рекомендациям юристов из среды израильских арабов, следующим премьер-министром страны должен стать бывший начальник генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганц.
Результаты парламентских выборов не дали явного победителя, и теперь Беньямин Нетаньяху и Бени Ганц сражаются друг с другом за право сформировать коалиционное правительство.
Партии израильских арабов, пришедшие на выборы "Объединенным арабским списком", набрали 13 мест на прошедших недавно выборах и впервые стали третьей политической силой в стране. Его представители в первую очередь не хотят вновь увидеть во главе правительства бывшего премьера.
Это первый с 1992 года случай, когда арабские политики решили выступить в поддержку кандидата на пост премьера, даже если это и было сделано исключительно в пику другому кандидату.
Опасаясь очередного политического тупика, президент страны Реувен Ривлин рекомендовал включить в правительство и партию "Кахоль-лаван" Ганца, получившую 33 места, и "Ликуд" Нетаньяху с 31 местом.
Ривлин подчеркнул, что сделает все для того, чтобы избежать третьих всеобщих выборов в этом году.
- "Бенни, давай создадим правительство". Нетаньяху хочет остаться премьером Израиля. Ганц хочет стать премьером сам
- На выборах в Израиле нет победителя: власть Беньямина Нетаньяху под вопросом
- Нетаньяху против экс-главы генштаба: Израиль голосует второй раз за пять месяцев
- Эпоха Нетаньяху. Как Биби пришел к власти и смог удержать ее дольше всех
Лидер "Объединенного арабского списка" Айман Одех заявил президенту Израиля Ривлину, что главная задача альянса - не допустить Нетаньяху на очередной срок.
"Объединенный список" в результате выборов получил 13 мест в парламенте. Но даже в том случае, если бы Ганц заручился поддержкой всех 13 парламентариев, он все равно не смог бы получить 61 место, то есть добиться большинства в парламенте.
Анализ
Барбара Плетт-Ашер, корреспондент Би-би-си на Ближнем Востоке
Израильские арабы смогли наглядно продемонстрировать свою политическую силу.
Сейчас президент проводит консультации с руководителями партий в попытке определиться с кандидатом на пост премьер-министра, а партии с арабской составляющей стали третьей по величине силой в законодательном органе страны.
Конечно, одна их поддержка не позволит Бени Ганцу и его левоцентристскому блоку "Кахоль-лаван" добиться большинства в парламенте, но даст ему дополнительные аргументы в спорах о том, кому принадлежит право формировать правительство.
Лидер "Объединенного арабского списка" Айман Одех заявил, что хотя он и не дает Бени Ганцу и его политике зеленый свет, однако готов сделать все, чтобы не допустить Беньямина Нетаньяху на очередной срок и ясно дать понять, что в будущем Израилю необходимо полноправное участие палестинцев в политической жизни.
Смена взглядов
Хотя у палестинцев на Западном берегу, в Восточном Иерусалиме и в секторе Газа не было возможности принять участия в выборах, они зависят от политической воли арабского населения Израиля, которое имеет право голоса.
Нынешняя избирательная кампания еще более разуверила палестинцев в жизнеспособности старой международной формулы "Два государства для двух народов".
"Нет никаких сомнений в том, что дебаты, которые велись в ходе предвыборной кампании в Израиле, значительно подорвали веру палестинцев в дипломатию и переговоры", - утверждает исследователь общественного мнения палестинцев доктор Халил Шикаки, напоминая про обещания Нетаньяху аннексировать долину реки Иордан и все территории Западного берега, где имеются еврейские поселения.
Согласно проведенному им опросу, лишь 42% палестинцев поддерживают идею двух государств, в то время как 10 лет назад, когда Нетаньяху только пришел к власти, около 70% палестинцев выступали за эту идею.
Характерно, что формулу двух государств сегодня одобряет менее половины израильтян. Свой скептицизм они объясняют тем, что у них просто нет партнеров, которые были бы готовы пойти на компромисс и могли бы реально контролировать палестинское государство.
По словам доктора Шикаки, около трети палестинцев сегодня выступают за единое государство от Средиземного моря до реки Иордан, в котором у всех было бы право голоса. Для израильтян это слишком рискованная затея, поскольку она будет означать конец Израиля как еврейского государства.