Прошло три года, и Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о ратификации Парижского соглашения по климату. Он объявил об этом в день начала саммита ООН по климату. Россия подписала Парижское соглашение еще в апреле 2016 года.

"Давайте начнем с важного документа - постановление правительства я подписал, это касается принятия Парижского соглашения по климату", - заявил Медведев на совещании с вице-премьерами.

Парижское соглашение было подписано 197 странами в декабре 2015 года, однако не все страны впоследствии его ратифицировали. Сейчас в Парижском соглашении по климату участвуют 186 стран, напомнил Медведев.

Президент Дональд Трамп в 2017 году объявил о выходе США из Парижского соглашения.

Парижское соглашение было принято в рамках конвенции ООН об изменении климата. С 2020 года оно должно регулировать меры по снижению углекислого газа в атмосфере.

Весной 2016 года подпись под соглашением поставил Александр Хлопонин, который тогда занимал пост вице-премьер правительства России. Тогда во время торжественной церемонии в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Парижское соглашение подписывали представители более 170 стран.

Теперь из всех стран G20, не считая США, соглашение не ратифицировала соглашение только Турция.

В июне президент России Владимир Путин на саммите G20 в Осаке, заявил, что в ближайшее время Россия перейдет к ратификации соглашения, "проведя соответствующие внутригосударственные процедуры". Минприроды России в июле внесло в правительство соответствующее предложение.

Накануне, 22 августа, агентство Блумберг сообщило, что соглашение должно было быть утверждено правительством, а не Госдумой, чтобы - по версии агентства - позицию Кремля не смогли оспорить противники соглашения, в том числе из сфер энергетики и металлургии.

Ратификация соглашения, подписанного в 2016 году, таким образом совпало с саммитом ООН по климату, который пройдет 23 сентября в Нью-Йорке.

Однодневный саммит посвящен изменению климата. В преддверии саммита по всему миру прошли забастовки и демонстрации протеста с требованием принять срочные меры по борьбе с глобальным потеплением.

По данным Си-эн-эн, в климатическом саммите не планирует участвовать Дональд Трамп, который вместо этого отправится на сессию, посвященную проблеме религиозных преследований. Его решение о выходе США из Парижского соглашения по климату вызвало критику международного сообщества.

Парижское соглашение обязывало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26% по сравнению с уровнем 2005 года.

Парижское соглашение предусматривает:

ограничение выбросов парниковых газов до уровня, когда их будут полностью поглощать растения и океаны, до конца текущего столетия;

замедление роста среднегодовой температуры с тем, чтобы она не превышала более чем на два градуса среднегодовую температуру планеты в доиндустриальные времена;

создание фонда, с помощью которого богатые страны будут помогать бедным переходить на более чистые виды энергии.

Вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что законопроект, который будет регулировать выбросы парниковых газов в России, планируется принять в течение года.

По его словам, до конца года будет также подготовлен проект стратегии долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года и проект национального плана адаптации экономики к неблагоприятным изменениям климата.