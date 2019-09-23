Друзю разрешили вернуться в "Что? Где? Когда?" Бер назвал это позором

Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Prokofyev/TASS

Один из самых известных игроков "Что? Где? Когда?" Александр Друзь вернется в телевизионную игру. Он был отстранен от программ Первого канала после того, как главный редактор программы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер обвинил Друзя в попытке подкупа перед эфиром. Бер назвал возвращение Друзя "позорным решением".

О возвращении Друзя в эфир сообщила компания, которая производит программу.

"Телекомпания "Игра-ТВ", учитывая принесенные Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в Клуб. Однако до конца сезона Александр Друзь играть не будет", - говорится в сообщении компании.

Пресс-секретарь Первого канала Лариса Крымова в ответ на просьбу Би-би-си подвердить эту информацию переадресовала к заявлению телекомпании "Игра-ТВ". Би-би-си не удалось дозвониться до самого Друзя.

Позже пресс-служба Первого канала заявила: "Мы с глубоким уважением относимся к создателям "Что? Где? Когда?" и во всем, что касается жизни клуба, оставляем право принятия решения за ними".

Бер в разговоре с Би-би-си раскритиковал решение о возвращении Друзя в программу.

"Я считаю, что это позорное решение, в очередной раз показывающее, что в России институт репутации не работает. Как и многие другие институты. Надеюсь, это когда-нибудь изменится", - сказал он.

Скандал с попыткой подкупа

В феврале главный редактор программы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер обвинил знатока телеигры "Что? Где? Когда?" Александра Друзя в попытке подкупа перед эфиром: якобы тот накануне съемок программы в ноябре прошлого года предложил поделиться с ним выигрышем в обмен на ответы к вопросам.

Друзь в ответ заявил, что на нечестную игру его якобы пытался спровоцировать сам Бер, а он решил подыграть, чтобы проверить, насколько тот может далеко зайти. По его версии, именно Бер предложил ему сделку с вопросами за деньги.

Пресс-служба Первого канала, на котором выходят обе телепередачи, тогда выпустила заявление, в котором назвала поведение Бера и Друзя неэтичным и недопустимым. Руководство канала приняло решение отстранить обоих героев скандальной истории от участия в своих программах на неопределенный срок.

В мае руководство Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?" (МАК) приняло решение не выдворять Друзя из клуба знатоков, при этом была закрыта комиссия по этике, которую он возглавлял.

Во время заседания членов правления асоциации Друзь заявил, что сожалеет о том, что его действия нанесли ущерб репутации игры.

"Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе "Кто хочет стать миллионером?" нанесли ущерб репутации МАК "Что? Где? Когда?". Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред", - говорил Друзь.