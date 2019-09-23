Бомба у Нотр-Дама. Пять женщин предстали перед судом
Пять женщин предстали перед судом в Париже по обвинению в попытке взорвать у собора Парижской Богоматери легковой автомобиль, начиненный баллонами с газом и канистрами с дизельным топливом.
В сентябре 2016 года у знаменитого парижского собора была обнаружена машина с шестью баллонами с газом, щедро облитая соляркой.
Как утверждает следствие, обвиняемые пытались поджечь машину зажженной сигаретой, но солярка не загорелась, и баллоны, соответственно, не взорвались.
Одна из женщин также обвиняется в нападении на полицейского, которого она при аресте ударила ножом в плечо.
Защита утверждает, что женщины подверглись идеологической обработке в интернете.
Обвиняемые Инес Мадани, Орнелла Гийигманн, Сара Эрвуэ, Амель Сакау и Саия Шалель, которым от 22 до 42 лет, все они приняли ислам.
Женщины обвиняются по статье о подготовке теракта. Четырем из них грозит пожизненное заключение.
Что утверждает полиция?
4 сентября 2016 года в полицию поступило сообщение, что близ Собора Парижской Богоматери оставлен автомобиль Peugeot 607 серого цвета. Собор - одна из главных туристических примечательностей Парижа.
Машина привлекла внимание отсутствием номеров и работающей сигнализацией.
В салоне были обнаружены пять баллонов газа, три канистры дизельного топлива и недокуренная сигарета. Машина внутри была облита соляркой.
Выяснилось, что автомобиль принадлежал отцу Инес Мадани. Кроме того, в автомобиле были обнаружены отпечатки пальцев обвиняемых.
Следователи заявляют, что автомобиль взорвался бы, если бы женщины выбрали другое горючее.
Завербованные ИГ
Полиция заявляет, что обнаружила в сумочке Инес Мадани написанную от руки клятву верности лидеру "Исламского государства" (организация, запрещенная в России) Абу Бакару Багдади.
Обвинение утверждает, что женщины следовали инструкциям вербовщика ИГ Рашида Касима, базировавшегося тогда в Сирии.
Сам Касим будет судим заочно, хотя, по некоторым данным, он был убит беспилотником в Ираке в феврале 2017 года.
Следствие утверждает, что обвиняемые планировали и другие нападения, в том числе взрыв на одном из парижских вокзалов и атаки на полицию.
Собор Нотр-Дам сейчас находится на реконструкции. Он сильно пострадал от пожара в апреле 2019 года.