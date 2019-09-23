Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Обвиняемые в парижском суде, рисунок художника

Пять женщин предстали перед судом в Париже по обвинению в попытке взорвать у собора Парижской Богоматери легковой автомобиль, начиненный баллонами с газом и канистрами с дизельным топливом.

В сентябре 2016 года у знаменитого парижского собора была обнаружена машина с шестью баллонами с газом, щедро облитая соляркой.

Как утверждает следствие, обвиняемые пытались поджечь машину зажженной сигаретой, но солярка не загорелась, и баллоны, соответственно, не взорвались.

Одна из женщин также обвиняется в нападении на полицейского, которого она при аресте ударила ножом в плечо.

Защита утверждает, что женщины подверглись идеологической обработке в интернете.

Обвиняемые Инес Мадани, Орнелла Гийигманн, Сара Эрвуэ, Амель Сакау и Саия Шалель, которым от 22 до 42 лет, все они приняли ислам.

Женщины обвиняются по статье о подготовке теракта. Четырем из них грозит пожизненное заключение.

Что утверждает полиция?

4 сентября 2016 года в полицию поступило сообщение, что близ Собора Парижской Богоматери оставлен автомобиль Peugeot 607 серого цвета. Собор - одна из главных туристических примечательностей Парижа.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В апреле 2019 года собор Парижской Богоматери сильно пострадал от пожара

Машина привлекла внимание отсутствием номеров и работающей сигнализацией.

В салоне были обнаружены пять баллонов газа, три канистры дизельного топлива и недокуренная сигарета. Машина внутри была облита соляркой.

Выяснилось, что автомобиль принадлежал отцу Инес Мадани. Кроме того, в автомобиле были обнаружены отпечатки пальцев обвиняемых.

Следователи заявляют, что автомобиль взорвался бы, если бы женщины выбрали другое горючее.

Завербованные ИГ

Полиция заявляет, что обнаружила в сумочке Инес Мадани написанную от руки клятву верности лидеру "Исламского государства" (организация, запрещенная в России) Абу Бакару Багдади.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Собор Парижской Богоматери - одна из главных туристических примечательностей Парижа

Обвинение утверждает, что женщины следовали инструкциям вербовщика ИГ Рашида Касима, базировавшегося тогда в Сирии.

Сам Касим будет судим заочно, хотя, по некоторым данным, он был убит беспилотником в Ираке в феврале 2017 года.

Следствие утверждает, что обвиняемые планировали и другие нападения, в том числе взрыв на одном из парижских вокзалов и атаки на полицию.

Собор Нотр-Дам сейчас находится на реконструкции. Он сильно пострадал от пожара в апреле 2019 года.