"Как вы смеете!" Речь 16-летней шведки с трибуны саммита ООН

Media playback is unsupported on your device "Как вы смеете!" Речь Греты Тунберг в ООН

16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг выступила с трибуны ООН с эмоциональной речью.

"Вы, со своими пустыми словами, украли мое детство и мои мечты!" - заявила она участникам саммита ООН по проблемам изменения климата.