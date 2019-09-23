"Как вы смеете!" Речь 16-летней шведки с трибуны саммита ООН
- 23 сентября 2019
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16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг выступила с трибуны ООН с эмоциональной речью.
"Вы, со своими пустыми словами, украли мое детство и мои мечты!" - заявила она участникам саммита ООН по проблемам изменения климата.